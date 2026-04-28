Julieta Poggio desmintió que su familia pague 10.000 USD para que su hermana Lolo siga en Gran Hermano

La exparticipante de de Gran Hermano habló de la estadía de su hermana en el reality

Desde críticas por sus retoques estéticos a su decisión de no querer ser madre, los seguidores de Julieta Poggio observan cada paso de la influencer. En ese marco, la joven se cansó del hate y decidió aclarar una serie de rumores que indicaban que su familia apoyaba económicamente a su hermana Lolo para que no fuera eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Todo sucedió en el programa Rumis (La Casa streaming) cuando Lizardo Ponce comenzó diciendo: “Algunos participantes de Gran Hermano dicen que la familia Poggio tiene mucho dinero y que invierte aproximadamente diez mil dólares por placa para mantener a Lolo Poggio en pantalla”. Al escuchar al conductor Julieta sonrió y lanzó con ironía: “Claro, para que salga rápido de la placa. Raiza café en realidad es un lavado”.

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Ya en tono serio, Poggio continuó y mostró su enojo con dichas versiones: “Pero realmente, chicos, tipo mi familia, no conozco la familia más laburadora. Mi mamá, además de todo lo que hace por, por mí, que me ayuda, todo, está todos los días ahí en el vivero trabajando, hace todas las cuentas. Mi papá va, trabaja ahí, trabaja en la empresa. Entonces, jode un poco cuando la gente habla sin saber, y además que se sabe”.

Para cerrar, la joven hizo una indirecta hacia el resto de los competidores del reality: “Se meten mucho la palabra a Lolo en la boca últimamente muchos participantes, pero bueno, por algo será”. No es la primera vez que la influencer lanza filosos comentarios sobre la actual edición de Gran Hermano. A finales de febrero, Poggio había causado revuelo al indicar que los participantes estaban acomodados.

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Julieta Poggio se refirió a los rumores alrededor de la estadía de su hermano en Gran Hermano (Captura de video)

“Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados. Básicamente, a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la boquita”, expresó Julieta en un vivo en sus redes sociales. Sin embargo, la situación no terminó ahí porque días después tuvo que retractarse: “Yo el otro día dije unos dichos medios polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra acomodo. La gente se piensa que está todo armado y en realidad lo que yo quise decir es que como ya es de público conocimiento, está la organización donde Gran Hermano podía invitar a gente a su casa”, comenzó diciendo la exparticipante en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi).

Fue entonces cuando Poggio admitió que eligió expresiones inapropiadas y enfatizó que el uso del término “‘acomodo’” no reflejaba la realidad. Respecto al ingreso de su hermana, la actriz afirmó: “Pero la verdad es que ella sí se hizo casting. Claramente no van a poner a alguien que no conocen. Entonces yo quise deshabilitar esa palabra, que la verdad que la gente rompe mucho en eso, a mí también me decían lo mismo, pero obviamente que hubo un montón de charlas previas, consejos, momentos de crisis, momentos de felicidad”.

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La respuesta de Juli Poggio tras sus polémicos dichos de acomodo en Gran Hermano

En ese instante, Pepe Ochoa le preguntó: “¿Hablaste con Santi El Moro?”. Con tono tranquilo, la influencer reveló: “Le dije que usé las palabras incorrectas y me dijo tipo: “Juli, está todo a la vista, nada es un misterio. Esto se supo desde el primer momento”. Y me mandó el texto donde decía todo eso, que la gente se podía anotar y que también podía ser convocada. No es que yo conté un secreto de la producción. O sea, simplemente usé las palabras incorrectas porque me hice la canchera. Es una realidad que estaba a la vista”.

Luego, Ochoa le preguntó por otra polémica tras el inicio del reality: “Mucha gente de Gran Hermano salió a criticar el formato y a pegarle a Gran Hermano, como que en realidad el formato no está bueno y no genera nada lindo. ¿Qué sensación tenés con eso?”.

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Firme en su postura, la exparticipante del reality recalcó: “Todos hablan de Gran Hermano, quieras o no. Todos se cuelgan de Gran Hermano, todos hacen un video sobre Gran Hermano. Les puede gustar o no, pueden decir que está armado o no, pero le da de comer a muchísimas personas, plataformas, programas. No hay mal marketing y me parece que es un formato que vende muchísimo y que, que es distinto esta vez y que está bueno y que la gente tipo no lo quiere asumir.