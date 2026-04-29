Embajada de México en El Salvador explica requisitos para la visa de viajero frecuente

La Embajada de México en El Salvador implementa un nuevo sistema digital de trámites para la visa de viajero frecuente, anticipando alta demanda por el Mundial de Fútbol 2026. (Cortesía: Embajada de México en el Salvador)

La Embajada de México en El Salvador ha introducido nuevas disposiciones para la obtención de la visa para viajero frecuente, así como un sistema digitalizado de citas y trámites, anticipando una demanda excepcional en abril de 2026 debido al próximo Mundial de Fútbol. Las autoridades diplomáticas han instado a quienes deseen asistir al evento o visitar México por cualquier motivo a iniciar los trámites con suficiente antelación y cumplir estrictamente con los nuevos requisitos, según detalló Alejandro Martínez, jefe de cancillería de Embamex El Salvador, al medio oficial de la embajada.

En términos concretos, quienes hayan visitado al menos tres países distintos en un periodo de un año pueden solicitar este tipo de visa, que típicamente tiene una vigencia de diez años. Martínez precisó que es indispensable presentar el pasaporte con las visas o los sellos migratorios que documentan estos viajes previos. Este procedimiento busca facilitar la movilidad a personas con historial de viajes frecuentes, sin restringirse únicamente a destinos fuera de El Salvador, de acuerdo con la información compartida por Embamex El Salvador.

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Para el ciclo de solicitudes de abril de 2026, la embajada ha habilitado citas extraordinarias a través del portal MiConsulado. El proceso exige la carga digital de documentos en formato PDF, cuyo tamaño no debe superar 1 MB. Entre los documentos requeridos se incluyen la copia del pasaporte y, según el caso, comprobantes de solvencia económica, constancias de estudios en caso de dependientes o cartas de invitación provenientes de empresas mexicanas. Las convocatorias para gestionar la cita se habilitan en horarios variables durante el día, por lo que se recomienda monitorear con frecuencia el portal para obtener un turno.

La visa para viajero frecuente puede ser solicitada por salvadoreños que acrediten visitas a al menos tres países distintos en un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exención de visa para ingresar a México se mantiene para salvadoreños que cuenten con residencia permanente o visas válidas y de múltiples entradas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico como Chile, Colombia y Perú. Quienes acrediten estos documentos vigentes no necesitan solicitar una visa mexicana, precisa la guía publicada por la delegación diplomática.

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El código de procedimiento para la visa de visitante permite estadías por motivos de turismo, reuniones de negocios o participación en eventos culturales por hasta 180 días. De cara al Mundial de Fútbol de 2026, se han dispuesto facilidades adicionales para aficionados con boletos, equipos periodísticos y delegaciones, optimizando la tramitación para este segmento.

El trámite de visa mexicana requiere subir los documentos en PDF que no superen 1 MB, incluyendo pasaporte y comprobantes según el perfil del solicitante.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades consulares subrayan la importancia de no presentarse a la embajada sin cita ni documentación completa, ya que el proceso podría demorar entre dos y seis semanas. Se exhorta a los solicitantes a iniciar el trámite con la mayor antelación posible, especialmente quienes proyecten viajar durante periodos de alta demanda como el inicio del Mundial o temporada vacacional.

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En el caso de estudiantes salvadoreños, aquellos que dispongan de la carta de aceptación original de una institución educativa mexicana pueden acudir directamente, sin cita previa, a la sección consular para recibir asesoramiento y tramitar la visa de residente temporal estudiante. El cumplimiento de este requisito es necesario para acceder a la orientación personalizada y completar el procedimiento conforme a lo requerido por la Embajada de México en El Salvador.