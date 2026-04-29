Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán

El Departamento del Tesoro advirtió a bancos y refinerías chinas sobre posibles represalias si continúan procesando petróleo iraní o facilitando pagos vinculados a Teherán

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Complejo de refinación y petroquímica de Hengli Petrochemical en Dalian, en la provincia china de Liaoning (REUTERS/Archivo)
Complejo de refinación y petroquímica de Hengli Petrochemical en Dalian, en la provincia china de Liaoning (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos amplió este martes las restricciones económicas sobre Irán al sancionar a 35 empresas e individuos vinculados a la estructura financiera clandestina del régimen persa.

La medida, orientada a obstaculizar el flujo de fondos hacia Teherán, incluye una advertencia a bancos internacionales respecto de posibles consecuencias por operar con refinerías chinas que canalizan pagos a través del estrecho de Ormuz.

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El Departamento del Tesoro detalló que los nuevos sancionados facilitaron el movimiento de decenas de miles de millones de dólares mediante redes diseñadas para evadir el sistema financiero internacional y para respaldar actividades consideradas terroristas.

Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, “el sistema bancario paralelo de Irán es un salvavidas crítico para sus fuerzas armadas, permitiendo acciones que alteran el comercio global y alimentan la violencia en Medio Oriente”.

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Los fondos ilícitos movilizados a través de estas redes sostienen operaciones terroristas continuas del régimen, representando una amenaza directa para el personal estadounidense, aliados regionales y la economía global”, agregó Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una audiencia en el Senado en Washington (AP/Archivo)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una audiencia en el Senado en Washington (AP/Archivo)

La decisión de Washington incluyó la identificación de empresas y personas que habilitaron a las fuerzas armadas iraníes —incluida la Guardia Revolucionaria Islámica— a recibir pagos por ventas ilegales de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y transferir recursos a grupos armados aliados en la región.

Entre las compañías sancionadas figuran Farab Soroush Afagh Qeshm Company, vinculada a Shahr Bank, y firmas asociadas a Bank Sina y Bank Sepah, este último responsable del financiamiento del programa balístico iraní.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a entidades como Nix Energy y Tai Lung Trading, que habrían transferido millones de dólares en nombre de ciudadanos iraníes previamente sancionados. Estas acciones buscan cortar los mecanismos que permiten al régimen recibir pagos por hidrocarburos y otros productos, reducir sus ingresos y limitar su acceso a bienes estratégicos.

El Tesoro advirtió a entidades extranjeras sobre la “exposición significativa a sanciones” por involucrarse en estas transacciones.

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán (Europa Press)
Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán (Europa Press)

Un foco clave de las advertencias fueron las refinerías privadas chinas conocidas como “teapots”, principalmente en la provincia de Shandong. Estas plantas, principales compradoras del crudo iraní por fuera del sistema estatal chino, han recurrido al sistema financiero estadounidense para pagos en dólares y adquisición de insumos.

En la última semana, Washington sancionó a Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, uno de los mayores clientes de hidrocarburos iraníes. Según datos de 2025, China absorbió más del 80% del petróleo exportado por Irán, consolidando su rol central en el sostenimiento financiero de Teherán.

Desde febrero de 2025, la OFAC ha ejecutado cerca de 1.000 acciones sancionatorias relacionadas con Irán, abarcando individuos, embarcaciones y aeronaves, en el marco de una campaña de máxima presión sobre las redes de lavado de dinero y evasión de sanciones del régimen. Las autoridades estadounidenses remarcaron que el objetivo es exponer y desarticular los métodos utilizados por Teherán para mantener su financiamiento a pesar de las restricciones internacionales.

Tanques de almacenamiento de gas natural licuado en una terminal de PetroChina en Dalian, en la provincia de Liaoning (REUTERS/Archivo)
Tanques de almacenamiento de gas natural licuado en una terminal de PetroChina en Dalian, en la provincia de Liaoning (REUTERS/Archivo)

El endurecimiento de la política sancionatoria coincide con el estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto armado en Irán. El gobierno de Trump rechazó la última propuesta de Teherán, que buscaba aplazar el debate sobre su programa nuclear hasta la resolución de disputas marítimas y comerciales.

Expertos en riesgo internacional, como Brett Erickson de Obsidian Risk Advisors, sostienen que para lograr un impacto decisivo, Washington debería avanzar contra los bancos chinos que facilitan operaciones al régimen. “Si no se está dispuesto a sancionar a los bancos chinos que sostienen a Teherán, no se está ejerciendo una presión real”, advirtió.

(Con información de Reuters)

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