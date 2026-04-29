Milei dijo que Europa "está al borde del exterminio" por promover el ingreso de extranjeros

El Presidente participó de una charla junto al economista Juan Carlos de Pablo y cuestionó las políticas migratorias de algunos países europeos

El presidente Javier Milei protagonizó una encendida intervención durante un debate académico sobre la obra de John Maynard Keynes, en el Palacio Libertad, ante la presencia de funcionarios del gabinete. El eje de la conversación giró en torno a la influencia del economista británico en la teoría macroeconómica, pero incluyó durante un pasaje una reflexión sobre los desafíos actuales de Europa vinculados a la inmigración. Milei dejó allí una afirmación afirmación contundente: “Así está Europa, al borde del exterminio”, al evaluar las políticas migratorias del continente.

El evento, titulado “Keynes y la Teoría General”, reunió a Milei y al economista Juan Carlos de Pablo para discutir la vigencia de las ideas keynesianas a la luz de los problemas económicos contemporáneos. La charla, que se extendió por una hora y media, fue seguida con atención por miembros del Gobierno, quienes escucharon las críticas de Milei tanto a la obra “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”.

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Durante el intercambio, De Pablo contextualizó la importancia de no analizar el pasado con la mirada del presente. Explicó que antes de la década del treinta, las naciones centrales resolvían los déficits de mano de obra incentivando la inmigración. Sin embargo, tras la crisis de 1930, cada Estado debió afrontar sus propios problemas de desempleo, lo que, según el economista, tuvo consecuencias políticas de largo alcance. Minutos después Milei retomó esta reflexión y la enlazó con la situación actual de Europa, donde, según su visión, la crisis de los sistemas previsionales y una agenda ambientalista llevaron a políticas migratorias que hoy generan tensiones profundas.

El presidente Javier Milei criticó las políticas migratorias europeas al afirmar que Europa está 'al borde del exterminio'

En ese marco, el presidente sostuvo: “Fíjense que el quilombo que tiene Europa hoy es porque tenía quebrado el sistema previsional y lo que hicieron, mientras proponían la agenda verde asesinando a niños inocentes por nacer, al mismo tiempo promovían el ingreso de extranjeros. Entonces, frente a esa cagada que se mandaron entre mezcla de ecologistas y demás, que ahora se ven los problemas claros, lo quisieron arreglar importando gente. Así está Europa al borde del exterminio”.

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La intervención de Milei fue recibida con atención en el auditorio, donde también abundaron referencias al contexto histórico y económico.

Durante la charla, Milei también abordó aspectos técnicos de la obra de Keynes y criticó los fundamentos de su teoría. Declaró haber leído cinco veces “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” y escrito un libro propio titulado “Desenmascarando la mentira keynesiana”. Según el presidente, la obra del economista británico es “compleja, de alguien que cambiaba de opinión de manera bastante frecuente” y recomendó cautela a quienes se aproximan a su pensamiento. “Era un genio, pero un genio del mal”, expresó Milei, remarcando que el verdadero motor de la obra keynesiana fue el problema del desempleo.

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En relación a la teoría de la tasa de interés, Milei cuestionó los postulados de Keynes, a los que calificó como “aberrantes”. Explicó que, previo a la influencia keynesiana, el mercado coordinaba ahorro e inversión en función de precios relativos entre bienes presentes y futuros. Para el presidente, ignorar el rol de la tasa de interés en la coordinación intertemporal es un error que ha permeado los análisis económicos recientes.

Milei cuestionó la influencia de John Maynard Keynes en la macroeconomía y la definió como generadora de distorsiones persistentes en las economías globales

El debate entre Milei y De Pablo se centró en la historicidad de la teoría macroeconómica y la interpretación de las crisis económicas pasadas. Ambos coincidieron en la importancia de entender el contexto en el que surgieron las ideas keynesianas, aunque sus análisis difirieron respecto a las consecuencias actuales. Milei insistió en que las soluciones propuestas por Keynes, lejos de resolver los problemas de desempleo, han generado distorsiones que aún afectan a las economías contemporáneas.

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De esta manera, la intervención presidencial en el Palacio Libertad dejó planteada una fuerte crítica a la gestión europea de la inmigración y su impacto en la estructura social, al tiempo que cuestionó la vigencia de los postulados keynesianos en la economía global.