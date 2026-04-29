Crimen y Justicia

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: la defensa del parquetista puso en duda la cadena de custodia y la validez del ADN

Tras la audiencia realizada ayer en Córdoba, el abogado de Roberto Bárzola anticipó que cuestionará ante la Justicia el modo en que se obtuvo el perfil genético que vincula a su cliente con la escena del crimen y criticó que la investigación lo haya señalado sin garantías procesales

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Roberto Barzola, el nuevo acusado del crimen de Nora Dalmasso
Roberto Barzola, el acusado del crimen de Nora Dalmasso

La defensa de Roberto Bárzola remarcó que existe una serie de irregularidades en el manejo de la muestra de ADN que se utilizó para relacionar al parquetista con el asesinato de Nora Dalmasso.

El acusado del crimen ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, es representado legalmente por el abogado Zacarías Ramírez Rigo, quien ayer asistió a la audiencia del jury contra los fiscales que llevaron adelante la investigación sin llegar al culpable.

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En el edificio de la Legislatura de Córdoba, el letrado dijo que la defensa disputará la forma en que se obtuvo y trató la evidencia genética.

Según subrayó, su cliente fue citado y entrevistado en varias oportunidades a lo largo de los casi 20 años que lleva la causa, aunque nunca fue formalmente imputado por los primeros investigadores. “Siempre él ha sido investigado, no imputado. Pero él sí considera que ha sido investigado en esta causa”, expresó a la prensa local.

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Ramírez Rigo explicó que la muestra de ADN atribuida a su defendido ya había sido adjudicada antes a otros sospechosos.

La misma muestra que le indican o le adjudican a él hoy, se la habían adjudicado a otros dos imputados con anterioridad. Por lo tanto, se pueden ver algunas deficiencias con respecto a esa muestra y esa es una muestra que se tomó hace 20 años, por lo cual es absolutamente atemporal a cómo se toman muestras hoy en día y con otra tecnología y con otros procedimientos”, señaló.

También anticipó que la defensa planea cuestionar no solo la extracción de la muestra, sino toda la cadena de custodia y los pasos seguidos en el proceso. Además, remarcó que Bárzola no estuvo acompañado por un abogado al momento de la extracción de ADN.

Abogado Zacarías Ramírez Rigo
El abogado Zacarías Ramírez Rigo

El abogado también se refirió a su presencia este lunes en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro y previo el cierre de la etapa de testimoniales. En ese contexto, uno de los que declaró fue Pablo Jávega, actual fiscal de instrucción del caso, quien frente al tribunal detalló los pasos que siguió para solicitar la muestra de ADN y vincular el perfil genético hallado en la escena con Bárzola.

“Sabíamos que hoy iba a dar su testimonio el fiscal Jávega, que es quien imputó. Nosotros tenemos un interés en todo este debate, principalmente porque de manera indirecta se está hablando de mi defendido. Porque si hay un mal desempeño de tres fiscales es porque se está presumiendo que mi defendido vendría a ser culpable y que cometió este hecho terrible contra Nora Dalmasso”, dijo Ramírez Rigo.

En esa línea, sostuvo que todo el debate resulta “atemporal”, porque antes de avanzar con cualquier acusación debería resolverse la situación procesal del parquetista. Para el letrado, los derechos de su cliente están siendo vulnerados.

Las mil muertes de Nora Dalmasso
Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006

Además de Jávega, en la audiencia de ayer también declararon los ex fiscales generales de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano y Eugenio Darío Vezzaro. Ambos estuvieron al frente del Ministerio Público Fiscal en el primer tramo de la investigación, cuando se acusó al pintor Gastón Zárate y a Facundo Macarrón. Fueron citados como testigos del fiscal Miralles.

Tras las declaraciones se definió un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo, cuando se realizarán los alegatos. Si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá antes de fin de mes. Solo hay dos opciones: destitución o continuidad en el cargo.

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