El club de las 5 AM bajo la lupa: por qué madrugar no siempre garantiza el éxito

Expertos en sueño advierten que forzar horarios matutinos puede perjudicar la salud y el ánimo. Consejos para ajustar las rutinas diarias según las necesidades y el ritmo biológico de cada persona

El mito de las 5 AM se populariza en redes sociales como fórmula segura para alcanzar el éxito y la productividad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A primera hora de la mañana, el mito de las 5 AM se impone como una fórmula de éxito para la salud. La imagen de despertarse antes del amanecer, ejercitarse, meditar y avanzar en tareas personales se ha difundido con fuerza en redes sociales, libros y testimonios de figuras públicas. Este patrón, promovido por empresarios como Tim Cook y celebridades como Jennifer Aniston, se presenta como el camino seguro para alcanzar un alto rendimiento.

La idea central de esta tendencia sostiene que quienes madrugan logran más que el resto, bajo el supuesto de que la disciplina de levantarse a esas horas se traduce automáticamente en mayor productividad, bienestar y logros personales. El fenómeno ha crecido gracias a títulos como “El Club de las 5 de la mañana” de Robin Sharma, cuyas consignas y rutinas se viralizan a través de hashtags y comunidades en línea.

Sin embargo, la popularidad de este enfoque no responde únicamente a la experiencia de unos pocos, sino al refuerzo constante de la cultura del rendimiento. Se asocia con la virtud, la fortaleza de voluntad y el control sobre la vida. En este contexto, las redes sociales muestran rutinas matutinas que parecen inalcanzables para muchos, reforzando la creencia de que despertar temprano es sinónimo de éxito asegurado.

La cultura del rendimiento promueve la idea de que despertarse antes del amanecer significa mayor disciplina y control de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La narrativa alrededor de este fenómeno deja de lado factores biológicos y sociales que influyen en los hábitos y el desempeño de cada persona. A pesar de su atractivo mediático, la ciencia advierte que la relación entre madrugar y el éxito es mucho más compleja y que no todos los individuos obtienen los mismos beneficios al adoptar este horario.

La ciencia desmiente el mito de las 5 AM

A partir de la popularidad de esta tendencia, que crece día a día en redes sociales, la ciencia se encargó de ofrecer una visión más matizada sobre los beneficios de madrugar. La investigación demuestra que la capacidad de levantarse temprano no es universal ni garantiza, por sí sola, un mejor rendimiento o mayor bienestar. El factor central se encuentra en los cronotipos, es decir, los ritmos biológicos que regulan cuándo una persona se siente alerta o somnolienta.

Este ciclo está determinado en gran medida por la genética y la biología circadiana. Estudios citados en el texto muestran que el horario de sueño es hereditario y cambia a lo largo de la vida: los adolescentes suelen dormir y despertar más tarde, mientras que los adultos mayores tienden a madrugar. La mayoría de las personas no son estrictamente madrugadoras ni noctámbulas, sino que se ubican en un punto intermedio.

El cronotipo, o ritmo biológico personal, determina el nivel de alerta y debe considerarse para organizar rutinas productivas y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que forzar a alguien a adoptar una rutina ajena a su cronotipo puede tener efectos negativos. Las personas nocturnas, por ejemplo, suelen experimentar mayor fatiga, menor concentración y peor estado de ánimo cuando intentan ajustar su reloj biológico de forma artificial. Los estudios evidencian que el rendimiento académico y el bienestar general disminuyen cuando existe un desajuste entre los horarios y las obligaciones sociales, fenómeno conocido como jet lag social.

Asimismo, un estudio ha asociado el “jet lag social” con un mayor riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Para muchas personas, especialmente quienes tienen un cronotipo vespertino, madrugar significa acumular déficit de sueño y estrés, lejos de alcanzar el éxito prometido. La ciencia, por tanto, desmiente el mito de que madrugar automáticamente mejora la productividad. Los datos indican que el verdadero beneficio surge cuando los horarios diarios se alinean con el ritmo biológico de cada individuo.

Observaciones recogidas por The Conversation indican que las personas que consiguen sostener el hábito de madrugar suelen contar con estructuras familiares o laborales que lo permiten, o poseen una predisposición biológica favorable. Quienes no pueden ajustar su reloj interno experimentan, en cambio, déficit de sueño, menor concentración y peor estado de ánimo. Ambos textos coinciden en que la imposición de horarios estrictos, sin considerar la biología individual, puede generar más perjuicio que beneficio.

Forzar rutinas matutinas ajenas al cronotipo puede afectar negativamente el estado de ánimo, la concentración y el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voces expertas citadas en The Guardian, como la del profesor Russell Foster, director del Instituto de Neurociencia del Sueño y Circadiana de la Universidad de Oxford, remarcan que la glorificación de madrugar responde más a una construcción cultural y social que a una verdad universal. El relato de personas reales evidencia que, si bien algunos encuentran ventajas en disponer de tiempo personal a primera hora, otros sufren el impacto negativo de forzar una rutina contraria a su naturaleza.

El cronotipo como clave: las recomendaciones de los expertos

Se trata de un aspecto fundamental para diseñar rutinas que favorezcan la productividad y el bienestar. Los expertos señalan que el cronotipo refleja el horario natural en que cada persona se siente más alerta o somnolienta, y que modificarlo radicalmente suele resultar difícil.

Por lo tanto, una de las recomendaciones principales es registrar durante varios días la hora en que uno se acuesta y despierta, tanto en jornadas laborales como en días libres. Los patrones que surgen en los días sin obligaciones suelen revelar el ritmo biológico genuino.

Expertos recomiendan identificar el horario natural evaluando patrones de sueño y energía, y adaptar gradualmente la rutina a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar el estado de ánimos y los niveles de energía también colabora en la identificación de los momentos donde cada uno tiene mayor lucidez y rendimiento. Dormirse en menos de 30 minutos indica que el horario elegido se ajusta bien al cuerpo; si conciliar el sueño toma más de una hora, podría reflejar un reloj biológico más tardío.

Los expertos también sugieren analizar cómo afecta el cambio de horario estacional: quienes se adaptan rápidamente al adelanto del reloj suelen tener una tendencia matutina. Para quienes desean ajustar su rutina, se aconsejan cambios progresivos. Irse a dormir un poco antes y mantener el mismo horario incluso los fines de semana puede facilitar una transición suave.

La exposición a la luz natural durante la mañana y la reducción del uso de pantallas antes de dormir favorecen la sincronización con un horario más temprano. De este modo, los expertos resaltan que no todos pueden transformarse en madrugadores, sino que el verdadero beneficio radica en adaptar la rutina a las necesidades de cada uno.

