El Gobierno le bajó el precio a la marcha de la CGT: “Todo lo que hacen refuerza que somos los buenos”

Acto de la CGT en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador (RSFotos)

En las vísperas de un nuevo Día del Trabajador, el Gobierno le bajó el precio a la nueva movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se congregó esta tarde en Plaza de Mayo en defensa de “la paz social”, y en oposición a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

“Sinceramente nos importa poco. La podrían haber hecho mañana, pero deben estar de fin de semana largo. Son unos caraduras”, sentenció un miembro del Gabinete.

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Esta mañana, la Casa Rosada amaneció blindada por un extenso vallado que divide la plaza en dos y que se despliega habitualmente para contener el avance de las columnas de manifestantes, en esta oportunidad, las del sindicalismo que debate internamente la posibilidad de convocar -a futuro- a un nuevo paro general.

La protesta, que incluyó un breve homenaje al Papa Francisco, se dio en un marco pacífico, con una convocatoria importante, y concluyó con un acto central que incluyó la lectura de un documento conjunto y las palabras de los integrantes del triunvirato, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

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A más de 400 kilómetros de distancia, el presidente Javier Milei estuvo ajeno a los reclamos. Desde la ciudad costera de Mar del Plata, el mandatario y una acotada delegación de funcionarios viajaron para visitar el portaaviones nuclear USS Nimitz y participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El presidente Javier Milei, junto a la embajadora y otros funcionarios argentinos, posa con equipo de vuelo y pulgar arriba a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

Pese a que no hubo llamado a paro general, desde uno de los despachos de Balcarce 50 aseguraron que las acciones desplegadas por la central benefician la imagen del Gobierno debido a la valoración negativa de la sociedad que le adjudican a los referentes sindicales. “A nosotros nos sirven estas cosas. No es una variable que complique. El emisor del mensaje tiene que ser alguien con credibilidad, por eso, todo lo que hace la CGT refuerza que nosotros somos los buenos”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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Lo cierto es que la movilización de esta tarde se dio tras un nuevo fallo judicial beneficioso para el Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que la causa iniciada por la central obrera, a raíz de la vigencia de la reforma laboral, debiera tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

En el oficialismo destacan el accionar de la Justicia y celebran la decisión al sostener que hasta entonces “el fuero laboral le resultó más cómodo” al sindicalismo. “Lo más justo es que tramite en el fuero contencioso. Ahora, la marcha no sorprende, incluso, nos parece lógico que marchen para preservar sus privilegios”, se expidió un funcionario ante este medio.

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Durante la tarde de este jueves, confluyeron en el acto, luego de movilizar, columnas de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); La Bancaria; el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA); organizaciones de jubilados; el gremio de Camioneros; UOCRA; UDA y buena parte de los gremios que conforman la CGT.

Retrato de la movilizacipon de la CGT (RSFotos)

“No se entienden muy bien los motivos de la protesta, pero se siente hasta acá el olor a naftalina”, ironizó otro funcionario desde su oficina, a pocos pasos de distancia de la plaza.

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La convocatoria no alcanzó a las dos CTAs ni a referentes de la oposición peronista que estuvieron presentes en otras ediciones. Tampoco contó con la adhesión una importante porción de la izquierda que conmemorará el 1° de mayo con actividades propias. Este último sector parece sorprender a más de uno al interior de la administración libertaria a raíz del ascenso en la imágen de algunos referentes como la diputada Myriam Bregman que obtuvo un marcado crecimiento en las encuestas. “La lógica anti sistema funciona por derecha o por izquierda. El hartazgo de la política tradicional por la falta de resultados para la sociedad genera que la demanda se vaya hacia los polos”, explicaba una voz del Poder Ejecutivo.