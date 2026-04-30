La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia una nueva etapa con el nombramiento de Pai Ela Escobar Pérez de Palma como directora general. (Cortesía: Noti7)

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala inició una nueva etapa tras el nombramiento de Pai Ela Escobar Pérez de Palma como directora general, decisión anunciada este jueves por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. El cambio de mando marca el comienzo de una administración centrada en la fortalecimiento de la seguridad vial, la digitalización de procesos y la transparencia en los servicios públicos, según informó la propia funcionaria en declaraciones recogidas por Fuerza Informativa Azteca.

Escobar Pérez de Palma delineó como ejes principales de su gestión la consolidación de los procesos iniciados previamente en la DGT y la modernización de los sistemas de atención al usuario. “Los retos que tenemos en la Dirección General de Transportes son muy grandes, pero vamos a continuar la hoja de ruta y a consolidar todos los procesos”, explicó la nueva directora. Añadió que la institución busca avanzar hacia un servicio público eficiente, orientado a los ciudadanos, donde la automatización de trámites permitirá que los servicios sean “cien por ciento en línea”, lo que contribuirá a la trazabilidad y la gratuidad de los procedimientos administrativos.

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La funcionaria enfatizó que la seguridad vial se mantendrá como uno de los tres pilares fundamentales de la DGT. “Necesitamos darle fortalecimiento a la seguridad vial, porque al final del día son los guatemaltecos los que nos interesan que ellos tengan un servicio eficiente de transporte”, declaró Escobar Pérez de Palma, citada por Fuerza Informativa Azteca. La directora defendió que la transformación digital y la vigilancia del cumplimiento normativo permitirán garantizar los derechos de los usuarios, respetando siempre el marco legal vigente.

El fortalecimiento de la seguridad vial figura entre los principales ejes de gestión de la nueva administración de la DGT. (Cortesía: Aztecagt)

Entre las primeras acciones bajo su liderazgo, la DGT prevé intensificar la coordinación interinstitucional con la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y PROVIAL. En el corto plazo, se implementarán operativos orientados al control del transporte, el monitoreo de reguladores de velocidad y la atención a incidentes viales. “Vamos a continuar realizando las coordinaciones con la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y con PROVIAL, que es un apoyo que coadyuva a que el trabajo de la Dirección General de Transportes sea más eficiente”, aseguró la directora, según recogió Fuerza Informativa Azteca.

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El nombramiento de Escobar Pérez de Palma y la agenda que impulsa buscan responder a las demandas de modernización y transparencia en el sector transporte, en un contexto donde la eficiencia y la seguridad siguen siendo reclamos prioritarios para la población guatemalteca.

La digitalización de procesos y la automatización de trámites impulsan una agenda de modernización en la Dirección General de Transportes. (Visuales - IA)

Cumplimiento de normas y autorizaciones en el transporte extraurbano

La entidad responsable del transporte extraurbano y de carga en el país mantiene bajo su control la emisión de licencias y tarjetas de operación para buses extraurbanos y vehículos de transporte de carga, una función central para garantizar la legalidad y regulación del sector. Este organismo, identificado como autoridad reguladora del transporte, también supervisa el cumplimiento de las tarifas autorizadas, los horarios oficiales y las normativas de seguridad, entre las que destaca la obligación de instalar limitadores de velocidad en las unidades.

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