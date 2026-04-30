Crimen y Justicia

Córdoba: una mujer se subió a un colectivo, insultó al chofer, a los pasajeros y al ser detenida agredió a un policía

El agente lesionado sufrió un corte en una de sus manos. El conductor del vehículo los había alertado por la violencia expresada por la pasajera

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La aprehendida subió al vehículo con actitud agresiva e insultó a los pasajeros

Una mujer interrumpió el servicio de un colectivo en la ciudad capital de Córdoba al agredir verbalmente al chofer y a los pasajeros. Luego, mientras era detenida por la Policía local, lesionó a un agente al resistirse al arresto.

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de Av. Colón y Boulogne Sur Mer, en el barrio Quebrada de las Rosas, y terminó con la mujer mayor de edad a disposición del magistrado interviniente.

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Todo comenzó a bordo de la unidad de transporte público, donde la mujer subió con una actitud violenta que de inmediato generó alarma entre los presentes. El conductor del colectivo relató a los efectivos que la pasajera dijo insultos tanto hacia él como hacia el resto de los viajeros desde el momento en que abordó el vehículo. Ante la continuidad de la situación, el chofer solicitó la intervención policial.

Una mujer fue detenida por agredir a un chofer de colectivo y a un policía en Córdoba
El incidente ocurrió en la intersección de Av. Colón y Boulogne Sur Mer, en el barrio Quebrada de las Rosas

El personal de Cordobeses en Alerta llegó al lugar y, al intentar reducirla, la mujer opuso resistencia. Lejos de ceder, agredió a uno de los uniformados y le provocó un corte en una de sus manos. La lesión al efectivo derivó en la detención inmediata de la agresora.

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La mujer quedó detenida a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.

Una mujer fue detenida por agredir a un chofer de colectivo y a un policía en Córdoba
La detenida quedó a disposición del magistrado, quien determinará los pasos legales en la causa por agresión

El antecedente de una pelea entre un colectivero y un pasajero en Flores

Un incidente de gravedad sacudió la Ciudad de Buenos Aires cuando un colectivo de la línea 113, que cubre el trayecto entre Barrancas de Belgrano y San Justo, fue escenario de una pelea a puñetazos entre el conductor y un pasajero.

Todo comenzó cerca de las 23:15 del pasado 25 de enero, en el cruce de Avenida Rivadavia y Nazca, en el barrio porteño de Flores. En un momento de extrema tensión, el chofer dejó el volante y se fue a las manos con el pasajero, mientras la unidad continuaba su marcha sin nadie al mando.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, registran cómo el colectivo avanzó sin conductor: cruzó semáforos en rojo y circuló varios metros en contramano en plena Avenida Rivadavia, con el riesgo que eso supuso tanto para peatones como para otros automovilistas.

En medio del caos, uno de los pasajeros saltó del vehículo en movimiento para escapar del peligro antes de que el colectivo se detuviera. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque la preocupación generada se extendió mucho más allá del momento.

Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y dispuso el despido inmediato e irrevocable del chofer. Según informó TN, el conductor ya había exhibido comportamiento agresivo durante su tiempo de servicio, aunque no trascendieron mayores detalles sobre antecedentes previos.

El chofer afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos

En un audio dirigido a sus compañeros, el propio conductor intentó justificar su accionar: “Me defendí, la medida es injusta”, afirmó, de acuerdo con la señal de noticias.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 26 de enero, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el cruce de Rivadavia y Nazca tras recibir el aviso de transeúntes por la pelea entre el chofer y el pasajero.

Ante la fuerza porteña, el pasajero denunció haber sido golpeado por el conductor y presentaba signos de haber consumido alcohol. El chofer, por su parte, sostuvo que su reacción fue una respuesta ante la actitud amenazante y los disturbios previos del pasajero.

La Unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención y ordenó la detención de ambos. El conductor quedó imputado por lesiones, en tanto que el pasajero fue acusado por amenazas.

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