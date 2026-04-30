Tendencias

El tiempo de pantalla y el diálogo con adultos condicionan el desarrollo del lenguaje infantil, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Tartu trabajaron con 448 niños y comprobaron que cada variable afecta de forma independiente las capacidades lingüísticas

Guardar
niños infantes juegan con una tablet (Imagen Ilustrativa Infobae)
Limitar el acceso a dispositivos no garantiza una mejora en el lenguaje, a menos que se incremente la calidad y cantidad de diálogo familiar diario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado por Frontiers in Developmental Psychology revela que el tiempo de pantalla y la interacción niño-adulto influyen de forma significativa en el desarrollo del lenguaje durante la primera infancia.

La investigación, realizada en Estonia con 448 niños de 30 a 48 meses, demostró que quienes pasaban más tiempo frente a dispositivos y conversaban menos con adultos tenían habilidades lingüísticas más bajas que aquellos con mayor interacción directa.

PUBLICIDAD

Según los datos analizados, el tiempo frente a pantallas y la cantidad de diálogo con adultos afectan de manera independiente el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños. Ambos factores se asocian de forma significativa con las competencias lingüísticas, aunque la mayor interacción con adultos favorece resultados más positivos, incluso si los padres utilizan pantallas de manera regular.

Primer plano de una madre sonriente leyendo un cuento ilustrado a su hijo pequeño de cabello rizado. Se observa una tableta apagada y juguetes en el fondo.
Limitar el acceso a dispositivos no garantiza una mejora en el lenguaje, a menos que se incremente la calidad y cantidad de diálogo familiar diario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen del estudio, metodología y relevancia

El equipo de la Universidad de Tartu implementó un estudio transversal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, utilizando autoinformes maternos sobre el uso de pantallas y el tiempo que los niños dedicaban a conversaciones cara a cara con adultos. Se empleó un cuestionario validado para medir vocabulario, gramática y complejidad comunicativa.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que el 59% de los niños supera la hora diaria de exposición a pantallas recomendada internacionalmente para menores de cinco años. El desarrollo temprano del lenguaje, elemento clave para el rendimiento académico posterior y la integración social, fue evaluado considerando estos hábitos familiares y el entorno de interacción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las familias con alta interacción verbal y uso moderado de tecnología muestran los mejores indicadores en desarrollo del lenguaje para niños pequeños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de pantalla y desarrollo del lenguaje en la primera infancia

El análisis estadístico, detallado en el estudio publicado en Frontiers in Developmental Psychology, encontró que más tiempo de pantalla se asocia con puntuaciones más bajas en pruebas de lenguaje, mientras que una mayor interacción niño-adulto está relacionada con mejores resultados lingüísticos. Cada variable mantuvo un efecto independiente en los modelos de regresión, explicando de forma individual y conjunta una parte significativa de la variabilidad en las capacidades lingüísticas.

El investigador principal, Jaan Tulviste, afirma: “La baja exposición a pantallas por sí sola no se asocia con mejores habilidades lingüísticas, salvo que se acompañe de conversación activa entre el niño y los adultos”, según recogió Phys.org. De esta manera, no es suficiente limitar el acceso a dispositivos; el entorno verbal y la calidad del intercambio diario resultan determinantes.

Ilustración de tres paneles. Familia en sala con pantallas, otra haciendo actividades individuales, y una tercera conversando en mesa con teléfono apagado al lado.
La investigación destaca que una mayor cantidad de conversación directa entre adultos y niños se relaciona con mejores competencias lingüísticas en la primera infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de familia e impacto en las habilidades lingüísticas

El estudio identificó tres perfiles familiares según el uso de pantallas y la interacción verbal:

  • Las “familias saturadas de pantallas” reflejan una alta exposición digital y niveles moderados de diálogo, presentando los indicadores lingüísticos infantiles más bajos.
  • Las “familias de bajo uso y poco diálogo” restringen las pantallas, pero cuentan con poca interacción activa, y sus hijos no muestran mejores resultados.
  • Por último, las “familias con alta interacción y uso moderado de pantallas por los padres” destacan por promover un entorno con abundante conversación, lo que se asocia con un mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños, incluso si los adultos utilizan pantallas de manera moderada.

Dicho de otro modo, solo en los hogares con un ambiente rico en diálogo se observaron diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje infantil.

Primer plano de una madre sonriente leyendo un libro ilustrado a su hijo de tres años. Ambos señalan el libro. A la derecha, una tableta apagada.
Un estudio revela que el tiempo de exposición a pantallas y la interacción adulto-niño influyen de manera independiente en el desarrollo del lenguaje infantil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de entornos de conversación ricos en la infancia

Los autores señalan que restringir el acceso a dispositivos sin fomentar el intercambio verbal no genera un efecto positivo sobre el lenguaje. Según Tulviste, “lo que parece más relevante es si el uso de pantallas se acompaña o reemplaza por oportunidades de interacción significativa”, tal como recoge la investigación.

Se advierte que, por su carácter transversal y el uso de autoinformes maternos, el estudio identifica asociaciones, pero no puede establecer causalidad. Los resultados sugieren que el desarrollo del lenguaje depende de factores diversos y que la conversación diaria, la lectura conjunta y el juego compartido son elementos esenciales en los primeros años.

Los especialistas concluyen que crear entornos de conversación ricos en el hogar es tan importante como regular el uso de pantallas para asegurar el óptimo desarrollo lingüístico en la primera infancia.

Las mayores oportunidades de aprendizaje verbal y social surgen en la interacción constante y significativa con los adultos, haciendo de la conversación diaria el motor principal para fortalecer el lenguaje desde los primeros años.

Temas Relacionados

Desarrollo del LenguajePrimera InfanciaTiempo de PantallaInteracción Niño-AdultoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico. Incorporarlas en proyectos creativos permite reducir el desperdicio textil, fomentar la economía circular y sumar soluciones prácticas al hogar

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Un análisis paleoneurológico mostró que esa reducción no fue progresiva, sino que ocurrió abruptamente durante el Neolítico Tardío, hace unos 5.000 años. A qué se debió

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

Tenía 79 años. Fue desde enfermero en Vietnam a fundador de empresas que cambiaron la biología. Qué había hecho en enero pasado para el desarrollo de la medicina más adaptada a cada paciente

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

La noche dorada del vino argentino: Winexplorers destacó el legado y la creatividad vitivinícola

La segunda edición del galardón distinguió a Catena Zapata con el Gran Premio Winexplorer y a Ribera del Cuarzo como Bodega del Año elegida por el público. Cuál fue el Malbec destacado y los reconocimientos a la trayectoria y a la excelencia

La noche dorada del vino argentino: Winexplorers destacó el legado y la creatividad vitivinícola

Receta de trufas de banana y avena, rápida y fácil

Una preparación popular entre chicos y adultos ofrece una alternativa práctica, lista en minutos y con ingredientes habituales, pensada para compartir en encuentros familiares o como snack después de la escuela

Receta de trufas de banana y avena, rápida y fácil
DEPORTES
Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

De Banksy a Warhol: una red familiar de falsificadores engañó a casas de subastas durante años

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables