Tendencias

Cuál es el error más común al descongelar carne que puede poner en riesgo la salud

Un simple descuido en la cocina puede multiplicar bacterias peligrosas y elevar las posibilidades de intoxicaciones alimentarias. Qué tener en cuenta, según especialistas y organismos internacionales

Guardar
Descongelar carne fuera del refrigerador
Descongelar carne fuera del refrigerador incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria por proliferación de bacterias peligrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descongelar carne es una rutina común en muchos hogares, pero existen errores frecuentes que pueden poner en riesgo la salud. Expertos charcuteros vascos de Etxezarreta, en San Sebastián, fueron consultados por el portal Men’s Health y advirtieron que una de las costumbres más extendidas —dejar la carne a temperatura ambiente para acelerar el proceso— es, en realidad, una práctica peligrosa.

Según el especialista, este método facilita la proliferación de bacterias en la superficie del alimento, incluso si el interior sigue congelado, lo que puede dar lugar a intoxicaciones alimentarias.

Según indicaron los expertos, el origen del error es la falsa sensación de seguridad: muchos creen que descongelar carne fuera del refrigerador solo implica una pérdida de textura o sabor. Pero la carne comienza a situarse dentro de lo que los científicos denominan la "zona de peligro" (entre 5 °C y 65 °C), rango en el que las bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes se multiplican rápidamente y pueden llegar a concentraciones peligrosas en pocas horas.

Expertos advierten que la carne
Expertos advierten que la carne debe evitar la 'zona de peligro' entre 5 °C y 65 °C para no favorecer el crecimiento de patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos microbiológicos: respaldo científico

La preocupación por los riesgos microbiológicos del descongelado a temperatura ambiente cuenta con respaldo en la literatura científica. Un estudio publicado en la revista científica Meat Science evaluó cómo distintos métodos de descongelado afectan el desarrollo bacteriano en carne.

La investigación mostró que cuando la carne permanece varias horas fuera del refrigerador, la superficie entra en condiciones óptimas para la multiplicación de patógenos como Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Estos microorganismos pueden provocar infecciones alimentarias incluso si la carne se cocina después, especialmente cuando la cocción no alcanza temperaturas internas suficientemente altas.

Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que la descongelación lenta y sin refrigeración facilita la supervivencia y el crecimiento de bacterias peligrosas, lo que incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria.

Métodos recomendados para el descongelado seguro de carne

Las recomendaciones de expertos y organismos oficiales insisten en usar métodos de descongelado que minimicen los riesgos de contaminación. El método más seguro es dejar la carne en el refrigerador, permitiendo que el proceso ocurra lentamente a baja temperatura. Si se requiere rapidez, es preferible usar el microondas, pero cocinando inmediatamente después.

La AESAN y expertos internacionales
La AESAN y expertos internacionales recomiendan la descongelación de carne exclusivamente en refrigeración para minimizar riesgos microbiológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa aceptable es el uso de agua fría corriente, siempre que el alimento esté bien envuelto y el agua se cambie frecuentemente para mantener la temperatura baja.

Un estudio en la revista científica International Journal of Food Microbiology resalta que el descongelado en refrigeración reduce significativamente el crecimiento de bacterias comparado con dejarla a temperatura ambiente. Los autores advierten que los métodos rápidos, como el microondas, requieren precaución, ya que pueden quedar zonas frías donde los patógenos sobreviven.

Consecuencias para la salud por malas prácticas de descongelado

El peligro de un descongelado incorrecto radica en la multiplicación de bacterias como Salmonella y Escherichia coli hasta niveles peligrosos si la carne permanece mucho tiempo en la “zona de peligro”. Los síntomas de una intoxicación alimentaria por carne mal descongelada incluyen dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre, y pueden ser graves en personas vulnerables como niños, ancianos o inmunodeprimidos.

Estudios como la investigación liderada por el científico Douglas Warriner, de la Universidad de Guelph, Canadá (2009), han comprobado que la carga bacteriana en carne descongelada a temperatura ambiente es notablemente mayor que en la carne descongelada en refrigerador, lo que eleva el riesgo de brotes alimentarios.

Las principales agencias de seguridad
Las principales agencias de seguridad alimentaria coinciden en que nunca se debe recongelar carne cruda que ya fue descongelada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de organismos oficiales

AESAN, FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) coinciden en advertir que la carne no debe descongelarse nunca dejando el producto a temperatura ambiente. Todas estas entidades subrayan que exponer la carne a estas condiciones facilita la proliferación de bacterias y microorganismos potencialmente peligrosos para la salud, incluso si la superficie parece segura o el proceso resulta más rápido. Este tipo de prácticas puede aumentar el riesgo de intoxicaciones alimentarias, por lo que la recomendación es unánime.

La descongelación en refrigerador representa la alternativa más segura dentro del entorno doméstico, pues permite que la carne permanezca constantemente en temperaturas bajas, fuera del rango térmico donde los patógenos encuentran condiciones óptimas para multiplicarse. Estas instituciones aconsejan, además, cocinar los alimentos inmediatamente después de la descongelación para minimizar riesgos, y recalcan que no se debe recongelar carne cruda que ya haya pasado por un proceso de descongelación, ya que esto puede afectar su seguridad y calidad.

Qué tener en cuenta, según los expertos

AESAN, FDA y EFSA insisten en descartar por completo la práctica de descongelar carne fuera del refrigerador, y subrayan la importancia de emplear métodos controlados que mantengan la integridad y la seguridad del producto. Los estudios muestran que el descongelado en refrigeración, con temperaturas por debajo de 5 °C, limita la proliferación bacteriana y preserva la calidad microbiológica.

Por el contrario, dejar la carne a temperatura ambiente puede duplicar o triplicar la carga de patógenos en pocas horas, incluso después de la cocción. El principal riesgo se relaciona con la exposición de la carne a la franja de 5 °C a 65 °C, conocida como “zona de peligro”, donde bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes se reproducen rápidamente, incrementando la probabilidad de intoxicaciones alimentarias con graves consecuencias para la salud pública.

Temas Relacionados

CarneDescongelado SeguroIntoxicación AlimentariaMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

El club de las 5 AM bajo la lupa: por qué madrugar no siempre garantiza el éxito

Expertos en sueño advierten que forzar horarios matutinos puede perjudicar la salud y el ánimo. Consejos para ajustar las rutinas diarias según las necesidades y el ritmo biológico de cada persona

El club de las 5

7 plantas de interior que no necesitan tierra y crecen todo el año

Con la técnica de hidroponía, es posible mantener rincones verdes incluso en departamentos pequeños sin preocuparse por la tierra ni el riego diario

7 plantas de interior que

Por qué las personas con alta inteligencia experimentan mayor sensación de soledad, según un psicólogo

Un informe elaborado por el experto Mark Travers para Forbes expuso cómo la adaptación a nuevos entornos y las diferencias en el procesamiento mental contribuyen a que quienes poseen mayor capacidad intelectual eviten la interacción social frecuente

Por qué las personas con

Proteínas, entrenamiento de fuerza y mejora progresiva: los secretos de la mujer que batió el récord mundial del Ironman

En una entrevista con el Untapped podcast, la británica detalló el enfoque que la llevó a la cima de una de las competencias más exigentes del mundo, desde la planificación y la nutrición hasta los ajustes técnicos que marcan diferencias en competencia

Proteínas, entrenamiento de fuerza y

¿Hay que lavar los huevos antes de guardarlos? El hábito que podría aumentar el riesgo de salmonella

Una costumbre doméstica puede afectar la protección natural y crear amenazas invisibles para la salud en la cocina

¿Hay que lavar los huevos
DEPORTES
El día que Ronaldinho “engañó”

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Proteínas, entrenamiento de fuerza y mejora progresiva: los secretos de la mujer que batió el récord mundial del Ironman

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

TELESHOW
Quiénes fueron las 6 participantes

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

INFOBAE AMÉRICA

El día que Ronaldinho “engañó”

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones