Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

La Junta de Protección Social destinó ₡395 millones a la Cruz Roja Costarricense para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. Cortesía: JPS

En una iniciativa que transforma los recursos de la lotería legal en acciones de salud y bienestar, la Junta de Protección Social (JPS ) destinó ₡395.616.600,85 (USD 870 mil) al fortalecimiento de la Cruz Roja Costarricense mediante la adquisición y equipamiento de vehículos de emergencia.

Esta medida busca garantizar una atención más eficiente a personas en condición vulnerable en Costa Rica. La inversión mejora la capacidad de respuesta de la institución ante escenarios críticos, con impacto directo en zonas urbanas y rurales, y se inscribe en una estrategia nacional que prioriza salvar vidas a través de la solidaridad convertida en equipamiento esencial.

PUBLICIDAD

Durante 2025, la Cruz Roja Costarricense atendió más de 500,000 incidentes, de los cuales 1,850 fueron personas en condición crítica, lo que ilustra la necesidad urgente de contar con vehículos de última generación y equipamiento especializado, según la presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González. Esta cifra posiciona a la organización como pilar fundamental en la atención prehospitalaria y resalta la importancia de la reciente inversión.

La asignación de ambulancias beneficia a 14 comunidades y fortalece la presencia operativa de la Cruz Roja a nivel nacional. Cortesía: JPS

La entrega de catorce vehículos permite ampliar la cobertura ante emergencias vitales

La distribución de los nuevos vehículos —Toyota Hiace (4x2 y 4x4), Toyota Land Cruiser 4x4 y pickups doble cabina convertidos en ambulancias de soporte básico— refuerza el alcance territorial de la Cruz Roja Costarricense en doce comités auxiliares estratégicamente seleccionados.

PUBLICIDAD

Todas las unidades fueron adaptadas para operar en condiciones geográficas complejas, especialmente en regiones de difícil acceso, y están equipadas con sistemas de iluminación y señalización de emergencia, sirenas, camilla, desfibrilador externo automático (DEA) y otros insumos esenciales para el traslado y atención oportuna de los pacientes.

Mariela Vargas Zuñiga, presidenta de la Junta de Protección Social, explicó: “Nuestra misión es generar recursos para destinarlos a causas sociales que transformen vidas. Hoy, estos vehículos son la prueba de ese compromiso; son el resultado de la solidaridad de un país que, al elegir la lotería legal, contribuye directamente a salvar vidas y a llevar ayuda donde más se necesita”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La funcionaria remarcó el impacto sobre 14 comunidades beneficiadas por la asignación de ambulancias y animó a la ciudadanía a mantener su participación en la lotería responsable, recordando que el soporte financiero de la Junta deriva íntegramente de esos recursos.

La acción conjunta representa mayor seguridad para voluntarios y pacientes, consolidando una red de respuesta rápida ante emergencias en Costa Rica. Cortesía: JPS

La presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González, subrayó la importancia de la flota: “Hoy en particular queremos agradecer a la Junta de Protección Social porque con el traslado de los recursos, logramos adquirir 14 vehículos de emergencia que van a estar operando tanto en el área rural como urbana, hacemos un fuerte llamado para que las autoridades sigan apoyando a la institución y así podamos seguir salvando vidas”.

PUBLICIDAD

La Junta de Protección Social ratificó en este acto su vocación de transformar los aportes del público en bienestar social: los fondos recaudados mediante los juegos de azar legales se destinan a financiar la atención de emergencias y el acompañamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad, consolidando una red nacional de respuesta rápida ante cualquier contingencia.

La inversión permitirá a la Cruz Roja Costarricense ampliar su cobertura y mejorar la atención a personas en condición vulnerable en doce comités auxiliares estratégicos. Cortesía: JPS

Este respaldo institucional se traduce en más cobertura, mayor seguridad para voluntarios y pacientes, y una presencia operativa reforzada en el territorio costarricense. En este contexto, cada vehículo de emergencia representa una línea de defensa añadida para la vida de miles de personas cada año.

PUBLICIDAD