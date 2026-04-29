Costa Rica

Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

El aporte de la institución permite fortalecer la atención de quienes se encuentran en condiciones críticas, mediante una inversión destinada a equipamiento y apoyo logístico en áreas clave del país

Guardar
La Junta de Protección Social destinó ₡395 millones a la Cruz Roja Costarricense para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. Cortesía: JPS
La Junta de Protección Social destinó ₡395 millones a la Cruz Roja Costarricense para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. Cortesía: JPS

En una iniciativa que transforma los recursos de la lotería legal en acciones de salud y bienestar, la Junta de Protección Social (JPS ) destinó ₡395.616.600,85 (USD 870 mil) al fortalecimiento de la Cruz Roja Costarricense mediante la adquisición y equipamiento de vehículos de emergencia.

Esta medida busca garantizar una atención más eficiente a personas en condición vulnerable en Costa Rica. La inversión mejora la capacidad de respuesta de la institución ante escenarios críticos, con impacto directo en zonas urbanas y rurales, y se inscribe en una estrategia nacional que prioriza salvar vidas a través de la solidaridad convertida en equipamiento esencial.

PUBLICIDAD

Durante 2025, la Cruz Roja Costarricense atendió más de 500,000 incidentes, de los cuales 1,850 fueron personas en condición crítica, lo que ilustra la necesidad urgente de contar con vehículos de última generación y equipamiento especializado, según la presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González. Esta cifra posiciona a la organización como pilar fundamental en la atención prehospitalaria y resalta la importancia de la reciente inversión.

La asignación de ambulancias beneficia a 14 comunidades y fortalece la presencia operativa de la Cruz Roja a nivel nacional. Cortesía: JPS
La asignación de ambulancias beneficia a 14 comunidades y fortalece la presencia operativa de la Cruz Roja a nivel nacional. Cortesía: JPS

La entrega de catorce vehículos permite ampliar la cobertura ante emergencias vitales

La distribución de los nuevos vehículos —Toyota Hiace (4x2 y 4x4), Toyota Land Cruiser 4x4 y pickups doble cabina convertidos en ambulancias de soporte básico— refuerza el alcance territorial de la Cruz Roja Costarricense en doce comités auxiliares estratégicamente seleccionados.

PUBLICIDAD

Todas las unidades fueron adaptadas para operar en condiciones geográficas complejas, especialmente en regiones de difícil acceso, y están equipadas con sistemas de iluminación y señalización de emergencia, sirenas, camilla, desfibrilador externo automático (DEA) y otros insumos esenciales para el traslado y atención oportuna de los pacientes.

Mariela Vargas Zuñiga, presidenta de la Junta de Protección Social, explicó: “Nuestra misión es generar recursos para destinarlos a causas sociales que transformen vidas. Hoy, estos vehículos son la prueba de ese compromiso; son el resultado de la solidaridad de un país que, al elegir la lotería legal, contribuye directamente a salvar vidas y a llevar ayuda donde más se necesita”, sostuvo.

La funcionaria remarcó el impacto sobre 14 comunidades beneficiadas por la asignación de ambulancias y animó a la ciudadanía a mantener su participación en la lotería responsable, recordando que el soporte financiero de la Junta deriva íntegramente de esos recursos.

La acción conjunta representa mayor seguridad para voluntarios y pacientes, consolidando una red de respuesta rápida ante emergencias en Costa Rica. Cortesía: JPS
La acción conjunta representa mayor seguridad para voluntarios y pacientes, consolidando una red de respuesta rápida ante emergencias en Costa Rica. Cortesía: JPS

La presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González, subrayó la importancia de la flota: “Hoy en particular queremos agradecer a la Junta de Protección Social porque con el traslado de los recursos, logramos adquirir 14 vehículos de emergencia que van a estar operando tanto en el área rural como urbana, hacemos un fuerte llamado para que las autoridades sigan apoyando a la institución y así podamos seguir salvando vidas”.

La Junta de Protección Social ratificó en este acto su vocación de transformar los aportes del público en bienestar social: los fondos recaudados mediante los juegos de azar legales se destinan a financiar la atención de emergencias y el acompañamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad, consolidando una red nacional de respuesta rápida ante cualquier contingencia.

La inversión permitirá a la Cruz Roja Costarricense ampliar su cobertura y mejorar la atención a personas en condición vulnerable en doce comités auxiliares estratégicos. Cortesía: JPS
La inversión permitirá a la Cruz Roja Costarricense ampliar su cobertura y mejorar la atención a personas en condición vulnerable en doce comités auxiliares estratégicos. Cortesía: JPS

Este respaldo institucional se traduce en más cobertura, mayor seguridad para voluntarios y pacientes, y una presencia operativa reforzada en el territorio costarricense. En este contexto, cada vehículo de emergencia representa una línea de defensa añadida para la vida de miles de personas cada año.

Temas Relacionados

Costa RicaJunta de Protección SocialJPSCruz Roja CostarricenseAmbulanciasVehículos de emergencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

Las exportaciones de Guatemala mantienen una tendencia al alza en 2026, con un crecimiento estimado del 6% y la consolidación de Estados Unidos y Centroamérica como sus principales mercados. La apuesta por la diversificación y el valor agregado impulsa el desempeño del sector.

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

La aerolínea Iberojet adelantará a septiembre de 2026 el inicio de vuelos regulares directos entre El Salvador y España

La compañía española abrirá rutas sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador hacia Madrid y Barcelona, una decisión que incrementa la oferta de conexiones aéreas entre ambos países en un mercado en expansión

La aerolínea Iberojet adelantará a septiembre de 2026 el inicio de vuelos regulares directos entre El Salvador y España

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

La inversión, proveniente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, permitirá la implementación de servicios psicosociales, formación vocacional y acceso a recursos productivos para favorecer la reanudación de proyectos de vida en el país centroamericano

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

La desigualdad educativa representa el mayor desafío estructural en la región centroamericana, señala informe

Las recomendaciones insisten en que los gobiernos adopten mecanismos basados en derechos y en el uso intensivo de datos para identificar causas de exclusión, facilitando así la toma de decisiones orientadas a reducir disparidades y promover equidad

La desigualdad educativa representa el mayor desafío estructural en la región centroamericana, señala informe

Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía

Gobierno destaca que el ajuste pendiente es menor frente a años anteriores. Al cierre de febrero de 2026, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones, equivalente al 1.17% del PIB, lo que representa un incremento de $307 millones frente al mismo periodo de 2025.

Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía

TECNO

WhatsApp integra los estados en la pestaña de chats: cómo funciona y cuándo estará disponible

WhatsApp integra los estados en la pestaña de chats: cómo funciona y cuándo estará disponible

El código secreto que permite evitar resultados creados con inteligencia artificial en Google y otros buscadores

Qué pasa si tu hijo quiere ser influencer: claves para acompañar su sueño y proteger su seguridad digital

Traductor de Google cumple 20 años y estas son las cuatro palabras que más traducen

El papel higiénico tiene un rival: estos dispositivos los están remplazando en 2026

ENTRETENIMIENTO

Billie Eilish habló sobre el origen de su carrera y por qué decidió vestir ropa holgada

Billie Eilish habló sobre el origen de su carrera y por qué decidió vestir ropa holgada

El lado oculto de Jon Hamm: por qué el humor y la música cambiaron su carrera para siempre

Así fue el evento donde Katy Perry ganó en la cancha y anunció un documental sobre su gira mundial

Murió Roger Sweet, el creador de He-Man: una vida dedicada al juguete más poderoso del universo

El lado menos conocido de la vida de Barry Keoghan: salud mental, disciplina y nuevos comienzos

MUNDO

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

Caos en Mali: los tuaregs controlan el norte del territorio y exigen que se vayan los mercenarios rusos progubernamentales

El jefe del Pentágono reveló ante el Congreso que EEUU lleva gastados USD 25.000 millones en la guerra contra Irán

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing