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La advertencia de Sabrina Rojas a José Chatruc luego de blanquear su relación: “Ya no estoy para disgustos”

Mientras vive a pleno la historia de amor con el exfutbolista, la actriz se diferenció de otras parejas del ambiente y se animó a proyectar el futuro

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Sabrina Rojas más cerca de formalizar con José Chatruc

El entorno de Sabrina Rojas se vio sorprendido cuando la conductora confirmó que su relación con José Chatruc no solo sigue en pie, sino que avanza hacia una posible formalización. A través de un mensaje de voz enviado al periodista Santiago Sposato, reproducido en Arriba América, Rojas compartió el estado actual de su vínculo sentimental con el exfutbolista, dejando traslucir tanto su entusiasmo como algunas preguntas abiertas de cara al futuro.

La noticia llega justo un mes después de que la pareja hiciera pública su relación. Desde entonces, la atención mediática ha estado puesta sobre ambos, especialmente tras su primera aparición conjunta en público. Rojas, conocida por su sinceridad y sentido del humor, no dudó en exponer las conversaciones que ha tenido con Chatruc respecto a dar un paso más en su historia.

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“Yo soy muy simple, simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso”, expresó Rojas, aludiendo con ironía a las grandes declaraciones y gestos públicos que suelen caracterizar a las parejas del ambiente del espectáculo.

Sabrina Rojas y José Chatruc hablaron de su reciente relación
Sabrina Rojas y José Chatruc en una de sus salidas públicas

En su audio para el programa, la conductora relató que, aunque se ha hablado de formalizar la pareja, todavía no tiene claro si el planteo de Chatruc fue una propuesta seria o una de sus habituales bromas. “Yo la verdad que no estoy para disgustos”, lanzó, dejando en evidencia tanto la confianza como la incertidumbre que rodea la relación.

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La consulta de Rojas no se limitó a su círculo más íntimo, sino que la extendió a los periodistas en el piso: “Si bien está siendo aprobado por mis amigas, quiero saber la opinión de ustedes, que un poco lo conocen”, sumó, abriendo la puerta para que los espectadores y colegas opinen sobre el futuro de la pareja.

“Sexi y atrevida”: Sabrina Rojas desempolvó una sesión hot de sus comienzos
El humor y la complicidad marcan la historia de Sabrina Rojas y José Chatruc

Sabrina Rojas reveló que su relación con José Chatruc está atravesando un momento de definición. Si bien ambos han hablado sobre la posibilidad de formalizar el vínculo, Rojas aún no tiene claro si la propuesta fue seria o una broma, y consultó tanto a su entorno cercano como al público sobre qué decisión tomar. Este intercambio muestra el tono directo y humorístico que la conductora suele imprimir a sus declaraciones, y confirma que la pareja está en el centro de atención tanto por su simpatía como por los pasos que podrían dar.

Rojas no esquivó el tema de las comparaciones con otras parejas mediáticas, como la de Pampita y Roberto García Moritán, al remarcar que no espera gestos grandilocuentes, sino claridad y honestidad. “Simplemente, de manera seria, quiero saber si está dispuesto a semejante compromiso”, insistió, marcando distancia con la espectacularidad de otras figuras del medio.

Rojas apeló al humor y a la complicidad del público con una frase que resume el estado actual de su historia: “En el caso de que me haga la propuesta seriamente, ¿le digo que sí o le digo que no? ¿Me lo recomiendan?”. Así, la conductora convirtió una situación personal en un tema abierto al debate, fiel a su estilo descontracturado.

Sabrina Rojas y José Chatruc hablaron de su reciente relación
Sabrina Rojas y José Chatruc, entre la discreción y la exposición mediática de su posible compromiso

Por su parte, Chatruc no se ha expresado públicamente sobre la propuesta de formalización, aunque la dinámica de pareja que muestran ante la prensa parece estar marcada por la complicidad y el sentido del humor. El exfutbolista, conocido también por su participación en medios, ha mantenido la discreción sobre este episodio, dejando que sea Rojas quien lleve la voz cantante en las declaraciones públicas.

La confirmación de que la relación podría formalizarse agrega un nuevo capítulo a esta historia, que combina humor, espontaneidad y el desafío de construir una pareja bajo el ojo atento de la prensa y el público. Habrá que esperar para ver si la respuesta de Rojas es afirmativa y cómo evoluciona esta nueva etapa de la relación.

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