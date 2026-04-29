Guatemala

Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra este miércoles

La población guatemalteca experimentará el máximo de este fenómeno astronómico cerca del mediodía, cuando la posición cenital del Sol hará desaparecer las sombras de los objetos verticales, incrementando el nivel de radiación ultravioleta

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Vista de una calle concurrida en Guatemala, bordeada por edificios coloniales de colores vibrantes y puestos de venta con sombrillas. Personas caminan bajo un cielo azul claro.
Multitudes transitan las calles coloniales de Guatemala bajo un cielo despejado, aprovechando el fenómeno del día sin sombra que ofrece una iluminación única sin proyecciones laterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 29 de abril de 2026, Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra del año, un fenómeno astronómico en el que, alrededor de las 11:59 horas, los objetos perfectamente verticales dejarán de proyectar sombra durante un breve instante. Este evento, documentado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), destaca por la incidencia perpendicular de los rayos solares sobre la superficie terrestre, lo que intensifica la exposición a la radiación UV y motiva la adopción de medidas de protección solar.

De acuerdo con Insivumeh, el Día sin Sombra se repetirá en el país el 13 de agosto de 2026, confirmando la regularidad de un fenómeno que ocurre dos veces al año en la región. En cada ocasión, el Sol alcanza el punto cenital—su posición más alta en el cielo al mediodía—permitiendo esta observación singular en la que las sombras laterales desaparecen completamente.

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El fenómeno se produce porque, a lo largo del año, la posición solar varía. Solo durante estas fechas específicas, la inclinación de los rayos solares es perfectamente perpendicular respecto al suelo, fenómeno denominado tránsito cenital o Sol cenital. En consecuencia, los objetos verticales carecen de sombra observable, generando una experiencia visual poco frecuente para la población.

Según la información divulgada por Insivumeh, el máximo del Día sin Sombra ocurrirá exactamente a las 11:59 horas. En ese momento, durante unos minutos, “los objetos que sean perfectamente verticales no producirán sombra alguna”, según el comunicado del organismo estatal. Este fenómeno invita a la observación directa, pero conlleva un elevado nivel de radiación ultravioleta.

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Infografía de INSIVUMEH sobre el "Día sin Sombra" con texto e ilustraciones sobre el fenómeno solar, sus efectos y recomendaciones de protección
INSIVUMEH presenta una guía informativa sobre el fenómeno del Día sin Sombra, explicando qué es, cuándo ocurre, dónde se observa y las precauciones necesarias para protegerse del sol. (INSIVUMEH)

Ante el aumento de la exposición solar durante este tipo de eventos, el Insivumeh recomienda limitar la permanencia bajo el sol directo, buscar refugio en áreas sombreadas y aplicar bloqueador solar, así como el uso de sombrillas, gorras o gafas con filtro UV. Las recomendaciones se emiten para evitar quemaduras y otros daños por la radiación, especialmente en el horario central de la jornada.

El “Sol Cenital” es observable dos veces al año en Guatemala

La recurrencia del Día sin Sombra está determinada por la latitud del país. El 29 de abril y el 13 de agosto, el Sol alcanza el cenit a mediodía, un fenómeno que en 2026 se repetirá bajo idénticas condiciones, según reiteró el Insivumeh en sus plataformas oficiales. Durante ese momento puntual, tanto ciudadanos como científicos pueden confirmar que los objetos verticales situados al aire libre no presentan sombra visible ni hacia el norte ni hacia el sur.

Esta peculiaridad convierte al Día sin Sombra en uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. Aunque suele pasar desapercibido por el ritmo de la vida urbana, resulta especialmente relevante para quienes observan los efectos de los ciclos solares sobre el clima, las actividades diarias y la salud pública.

El Día sin Sombra en Guatemala de 2026 ocurrirá el miércoles 29 de abril, a las 11:59 horas, cuando el Sol estará exactamente en el cenit y los objetos verticales no proyectarán sombra, según información oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. La consecuencia inmediata será la elevación de la radiación ultravioleta, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y emplear protección adecuada para reducir el riesgo de quemaduras.

Durante el Día sin Sombra, el interés científico y educativo se combina con la necesidad de reforzar los cuidados frente al sol, haciendo de este fenómeno un recordatorio sobre la influencia astronómica directa en la vida cotidiana de la población guatemalteca.

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