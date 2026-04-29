El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

Noah Penda y Goga Bitadze, de Orlando Magic realizaron un saludo que despertó críticas antes del partido ante Detroit Pistons

Orlando Magic es el equipo sensación de los Playoffs de la NBA y está a un partido de eliminar a los Detroit Pistons, el conjunto con mejor récord de la Conferencia Este en la temporada regular. Sin embargo, un gesto entre dos jugadores antes de salir a disputar el cuarto punto de la serie desató la polémica en la liga y fue duramente criticado.

Los basquetbolistas del Magic Goga Bitadze y Noah Penda realizaron su tradicional saludo en el túnel del Kia Center de Orlando y una cámara captó una escena que se hizo viral en las redes sociales y generó repudio entre los seguidores. Por el momento, la NBA no emitió ningún comunicado al respecto.

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“Noah Penda y Goga Bitadze, jugadores de Orlando Magic, simulando cortar y esnifar drogas en su saludo previo al partido. Les metería 200 partidos de sanción. Un ejemplo más que lamentable para todos los jóvenes jugadores que ven los partidos”, escribió el entrenador español Ricardo González Dávila en su cuenta de X (ex Twitter). En las imágenes se observa al georgiano extendiendo su mano en el momento que el alero francés pareciera estar separando algo imaginario para luego aspirarlo. La escena culminó con el jugador frotándose la nariz. El gesto fue descrito por la mayoría de los usuarios como escandaloso porque Penda simuló estar aspirando alguna droga.

Noah Penda y Goga Bitadze, de Orlando Magic, realizaron un saludo que despertó críticas antes del partido ante Detroit Pistons por los Playoffs de la NBA (captura de video)

“Mientras esperaban en los túneles del Kia Center, comenzaron con unos cuantos golpes de mano estándar y un gesto tembloroso... luego Bitadze extendió la mano para que Penda cortara una sustancia imaginaria antes de olerla. Penda, que al final no jugó, lo remató todo con su reacción a lo que fingió consumir... y no hace falta ser un genio para imaginar cómo es”, publicó el medio TMZ. “Dos jugadores de la NBA simularon cortar drogas”, tituló Marca junto al video.

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Luego, el ex base de 14 temporadas en la NBA y actual entrenador de juveniles Raymond Felton dio su opinión en el podcast To the Baha cuando vio la escena: “Se les está yendo de las manos, hermano. Esta basura ya no agrada. Es que ya estoy harto... Hay un montón de cosas de las que nos reímos aquí sentados. Un montón de cosas de las que decimos: ‘Qué locura’, pero eso es una auténtica mierda”. El ex jugador de New York Knicks completó: “Es pésimo para la marca de la NBA, es pésimo para los Orlando Magic, y es simplemente una porquería para ti mismo como, como individuo”.

El francés Noah Penda, de Orlando Magic, envuelto en una polémica por un saludo con su compañero de equipo antes de un partido (Matt Marton-Imagn Images)

Por su parte, Charlie Villanueva, otro ex jugador que pasó por los Pistons en sus 11 temporadas en la NBA, fue tajante sobre el saludo de la polémica: “¿Eso es gracioso? Realmente no es gracioso. Te aseguro que, ahora que se ha hecho público, alguien se lo habrá hecho saber. Estoy seguro de que ya no volverá a dar ese apretón de manos".

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“Te lo voy a explicar en estos términos. En un equipo adecuado, si eso se filtra, él no debería volver el año que viene. No estaría en el plantel. La liga podría sacarlo así de fácil... No se trata de que sea una distracción, sino del hecho de que lo hiciste, y hoy en día hay cámaras por todas partes. Si se filtra y se vuelve viral, estás acabado, solo por una broma”, indicó Felton. Luego, cerró su idea: “Esas cosas son las que no se deben hacer. Me refiero a que te estás preparando para un partido. Están todos en la fila, listos para salir a la cancha y te comportas como si estuvieras esnifando cocaína. Es una locura”.

A pesar de este episodio viral que involucra a dos de sus jugadores, Orlando Magic está enfocado en vencer a Detroit Pistons esta noche como visitante para poder avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. El equipo de la Florida lidera la serie 3-1 y, en caso de perder esta noche, volverá a tener una chance de rematar a su rival el próximo viernes 1 de mayo.

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