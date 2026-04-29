El Salvador

El Salvador registra un aumento del 7.9 % en su déficit comercial durante el primer trimestre de 2026

Aunque El Salvador está vendiendo más productos al mundo, todavía gasta mucho más de lo que recibe. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el déficit comercial creció en 203,2 millones de dólares durante el primer trimestre de este año

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Una balanza con muchos contenedores rojos y azules en un lado y pocos verdes y amarillos en el otro, en un muelle portuario con barcos y un mapa mundial de fondo.
Una balanza de grandes dimensiones cargada con contenedores de envío ilustra el concepto de déficit comercial internacional frente a un puerto y un mapa mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía salvadoreña cerró el primer trimestre de 2026 con cifras que invitan al análisis profundo. Según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR), el déficit de la balanza comercial del país alcanzó los 2,769,8 millones de dólares entre enero y marzo. Esta cifra representa un incremento del 7.92 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una diferencia de 203,2 millones de dólares adicionales en saldo negativo.

A pesar de que tanto las ventas al exterior como las compras crecieron, el ritmo y el volumen de lo que El Salvador consume desde fuera sigue superando con creces lo que logra producir y vender a otros mercados. Para entender qué significa esto para el ciudadano de a pie, es fundamental desglosar los términos técnicos.

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Para comprender esta noticia, primero debemos imaginar que la economía de un país funciona, en términos muy sencillos, como la contabilidad de un hogar. La balanza comercial es el registro de todas las mercancías que un país vende al extranjero (exportaciones) y de todas las que compra a otros países (importaciones).

  • Superávit: Ocurre cuando un país vende más de lo que compra (gana dinero).
  • Déficit: Ocurre cuando el valor de las compras (importaciones) es mayor al valor de las ventas (exportaciones).
Gráfico del BCR que muestra el aumento del 7,92 % en el déficit comercial de El Salvador al primer trimestre de 2026.
Gráfico del BCR que muestra el aumento del 7,92 % en el déficit comercial de El Salvador al primer trimestre de 2026.

En el caso de El Salvador, el déficit de 2,769,8 millones de dólares significa que, durante los primeros tres meses del año, el país envió al exterior bienes por un valor de 1,663,4 millones, pero necesitó traer productos de fuera valorados en 4,433,2 millones. Esa “brecha” o diferencia es el déficit.

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Aunque la palabra “déficit” suele sonar alarmante, en economía no siempre es sinónimo de crisis inmediata. Sin embargo, indica una fuerte dependencia de la producción externa y obliga al país a buscar otras formas de ingreso de divisas, como las remesas o préstamos, para pagar esa diferencia.

Radiografía del comercio salvadoreño en 2026

El informe del BCR revela una dinámica interesante: las exportaciones crecieron un 6.3 %, un dato positivo que demuestra que la industria local está siendo más activa. No obstante, las importaciones también subieron un 3.6 %. Como el monto total de las importaciones es mucho más alto, ese pequeño porcentaje de aumento en las compras termina pesando más que el crecimiento en las ventas.

Ante este panorama, la factura de El Salvador está dominada por productos esenciales que el país no produce en cantidades suficientes o del todo:

  1. Aceites de petróleo: Con un gasto de 436,6 millones de dólares, la energía y el combustible siguen siendo la mayor carga económica.
  2. Medicamentos: El país destinó 184 millones de dólares para abastecer el sistema de salud y las farmacias privadas.

El sector textil continúa siendo el pulmón exportador del país:

  • Camisas: Generaron 112,9 millones de dólares.
  • Suéteres: Aportaron 98,8 millones de dólares.
  • Artículos de transporte: Se posicionaron con 80 millones de dólares.
Infografía visualiza el ranking de exportaciones con una camisa, un suéter y buques de carga en el mar, detallando valores para cada producto.
Las camisas son el producto más exportado con 112,9 millones de dólares, seguidas por suéteres con 98,8 millones y artículos de transporte con 80 millones, según el ranking por valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con Estados Unidos sigue siendo el pilar central (y el mayor desafío) de la balanza comercial. Es, al mismo tiempo, el mejor cliente y principal proveedor. En este trimestre, El Salvador le compró bienes por 1,119,6 millones de dólares, pero solo logró venderle 563,7 millones.

Esto refleja que, aunque los productos salvadoreños tienen un lugar en el mercado norteamericano, el consumo de tecnología, materias primas y bienes manufacturados provenientes del norte sigue siendo masivo.

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