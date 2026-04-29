El Gobierno explotó una fuente de divisas baratas para financiarse ante la abundancia de depósitos en el mercado local

El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 700 millones con la primera subasta del Bonar 2027 y Bonar 2028.

La licitación de deuda en pesos y en dólares de ayer funcionó como un test para el equipo económico, ya que se trató de la primera vez en la que se amplió el cupo de colocación para bonos en dólares de USD 250 millones a USD 350 millones cada uno. El resultado, según analistas financieros, demostró la profundidad del mercado de capitales local, lo que representa una herramienta relevante, ya que determinará cuánto se debe negociar con bancos internacionales para cubrir el vencimiento de julio por USD 4.200 millones.

El Gobierno logró captar USD 700 millones en la subasta de ayer del Bonar 2027 y el Bonar 2028, en una operación que recibió atención de los principales actores de la plaza financiera. El contexto de la licitación se inscribió en un momento de estabilidad cambiaria, donde la gestión de la liquidez en moneda local y la acumulación de dólares en el Tesoro Nacional se transformaron en ejes centrales para la estrategia oficial.

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“El test salió muy bien. Hubo sobredemanda por los dos bonos. Consideramos positivo que el Tesoro coloque toda la deuda en dolares que pueda en esta ventana de calma cambiaria y que consolide el sendero de acumulación de reservas, en este caso sin la necesidad de volcar pesos al sistema”, afirmó, Nicolas Guaia, CEO de Max Capital. Para Guaia, la operación validó tanto la oportunidad de fortalecer reservas como la prudencia al evitar inyectar pesos al circuito financiero.

Dentro del universo de fondos de inversión, Belisario Álvarez de Toledo, de GRIT Capital Group, subrayó que en la antesala de la licitación no todos esperaban que Finanzas consiguieran tantos dólares. “Sí era más posible en el Bonar 2027 por la abundancia de dólares MEP que hay, que hace difícil encontrar algo de carry corto que rinda bien para la cantidad de dólares que tienen los fondos comunes de inversión locales. Para el Bonar 2028, que ya es pasando las elecciones, fue un monto muy bueno”, sostuvo. Monto que, cabe agregar, se puede ampliar otros USD 200 millones en la segunda vuelta de este jueves.

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Los depositos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central son de USD 548 millones.

En esa línea remarcó que el Gobierno se está aprovechando la abundancia de dólares que hay. “Están colocando al 8,5% de tasa, pero con el canje ese bono rinde afuera 10,3%. Al igual que las empresas están aprovechando ese canje para poder tomar un fondeo en dólares más barato que lo que podrían conseguir en el mercado exterior. Si el canje baja, necesitamos que las tasas afuera compriman para que puedan seguir tomando a una tasa razonable en Argentina”, marcó.

El desafio de acumular reservas

Según el último informe del Banco Central (BCRA), al 24 de abril los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA alcanzaban USD 548 millones (equivalentes a $766.960 millones, bajo un tipo de cambio de $1.379,2063). Sin embargo, la evolución de la serie muestra la poca capacidad de mantener los dolares que se consiguen por las colocaciones del Bonar 2027 y 2028 en manos del Tesoro.

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Este fue un punto que marcó el analista financiero, Christian Buteler, para quien es correcta la decisión del equipo económico de incrementar el monto de colocación. “Las necesidades son fuertes, estamos ya a comienzos de mayo prácticamente y en la cuenta del Tesoro en el Banco Central hay USD 500 millones y necesitas USD 4.200 millones para julio. Era lógico que acelerara la colocación porque cuanto más logres colocar de esta manera, si bien es un bono a corto plazo, menos tenés que ir a buscar en otra fuente de financiación”, sostuvo.

En el equipo económico confian en que los dólares que pierde el Tesoro se van a recuperar en los próximos meses.

Desde Facimex Valores, Adrian Yarde Buller puntualizó: “El balance en general es positivo, especialmente en términos del monto que pudo colocar el Gobierno, los costos financieros implícitos en la operación estuvieron bastante alineados con el secundario y reflejan algo que ya sabíamos: que el mercado pide una prima importante por exponerse al riesgo de la transición presidencial 2027. Hay que quedarse con la profundidad que pudo encontrarse el equipo económico a la hora de hacer esta colocación y cómo empezamos a ver un programa financiero en dólares que acelera un poquito más para asegurarse el financiamiento”.

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Mediante ambos bonos, consideró que el equipo económico puede despejar del horizonte político la necesidad de financiamiento en dólares, siendo un riesgo que está viendo el mercado. Y que a su vez, permitiría que una porción mayor de los dólares que compra el BCRA en el mercado cambiario queden acumuladas. Ayer las reservas internacionales brutas cayeron USD 200 millones y volvieron al terreno de los USD 45.000 millones, en parte por cambio en la cotización de activos, pero también por un pago de USD 30 millones por deuda.

Los analistas coincidieron en que la ampliación del cupo y el resultado de la licitación brindaron señales sobre la capacidad del mercado local para absorber mayores volúmenes en dólares, en un contexto donde la credibilidad de la política financiera se refuerza con la profundidad de la demanda. Mientras la transición hacia las elecciones de 2027 introduce incertidumbre sobre la prima de riesgo exigida por el mercado, la licitación evidenció que la demanda por instrumentos en moneda dura persiste y que la administración financiera busca capitalizar cada ventana de tranquilidad cambiaria. La estrategia de colocar deuda en dólares busca garantizar la cobertura de los próximos compromisos y aliviar las negociaciones que se tengan que entablar con bancos internacionales con garantías. Ahora está por verse si logran mantener los dolares en la cuenta del Tesoro.

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