Con total hermetismo e invitados como la reina Máxima y el joven ajedrecista Faustino Oro, comienza hoy el Foro Llao Llao

El icónico Hotel Llao Llao

Sin acceso de prensa, con el habitual hermetismo que tiene el encuentro y con la Reina Máxima de los Países Bajos como “estrella” del evento, comenzará esta tarde en Bariloche el ya tradicional Foro Llao Llao, el encuentro empresario que surgió como una idea de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y del que participan el círculo de emprendedores de alto impacto nucleados en Endeavor y también otros hombres y mujeres de negocios.

“Esta edición reunirá a más de 150 participantes de distintas generaciones, sectores y disciplinas que comparten una misma visión: la de una Argentina productiva, competitiva y global, capaz de generar prosperidad para millones de argentinos a través del desarrollo de su sector privado”, destacaron los organizadores. El evento se extenderá hasta el viernes al mediodía.

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“A lo largo de tres jornadas, los asistentes debatirán sobre los grandes temas que atraviesan al mundo, los negocios, la política, la tecnología y la sociedad, y sobre cómo estos cambios impactan en cada uno de los asistentes, sus empresas y en el futuro de la Argentina y de América Latina”, agregaron.

La reina Máxima de Países Bajos (REUTERS/Caitlin Ochs)

Como adelantó Infobae la semana pasada, también se contactó a Peter Thiel, el inversor de Silicon Valley que está en el país con su familia, pero rechazó la invitación. Thiel, que se quedará varias semanas más en Argentina, se ausentó del país parte de la semana próxima. El presidente Javier Milei fue invitado, como todos los años, pero aún no confirmó su presencia.

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Como se dijo, la invitada especial será la Reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA). La Casa Real informó que la reina tendrá “varias conversaciones bilaterales con altos representantes de bancos, el sector fintech y agrícola, empresas y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur de Sudamérica. Abordará con ellos el papel que pueden desempeñar para mejorar la salud financiera de los hogares”.

También detallaron que un día después “participará en una charla informal sobre salud financiera, junto con el presidente del consejo de administración de La Anónima [Federico Braun], una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina, cofundador del Foro Llao Llao. Entre los temas a tratar se incluyen la resiliencia financiera de los hogares, que puede fortalecerse mediante el ahorro y los seguros, los préstamos accesibles que permiten invertir en un futuro mejor y el papel que pueden desempeñar los empleadores en la salud financiera de sus empleados. Algunos ejemplos de medidas que pueden tomar los empleados son ofrecer programas de ahorro y cursos de presupuesto, y estar atentos a las primeras señales de dificultades financieras de sus empleados. La Reina Máxima también asistirá a varias sesiones plenarias".

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Otro de los oradores será Nicolás Aguzin, un inversor argentino que triunfó en Wall Street y fue director internacional de JPMorgan Chase & Co. y de la bolsa de Hong Kong. Hoy integra, como director independiente, el board de Mercado Libre.

Faustino Oro (Crédito: aeroflotopen)

Según la organización el Foro, a cargo de Ezequiel Herszage, de IRSA, sumará este año “por primera vez referentes de distintos campos”.

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Según se comunicó, asistirán:

Emprendedores: a través de Endeavor Argentina se invita a una nueva camada de emprendedores como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot), Tomás Mindlin (tapi).

Del deporte , participarán David Nalbandian , Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández , junto al joven ajedrecista Faustino Oro .

De la cultura y la música popular , estará Charly Alberti .

De la ciencia , estará presente Daniel Lauretta , investigador del Conicet que estuvo a cargo del relevamiento del lecho marino argentino.

Entre los argentinos que triunfaron en el exterior , se sumará Victoria Alonso (ex Vicepresidenta de Marvel Studios), una de las productoras más influyentes de la industria audiovisual global.

De la región, llegarán Adriana Cisneros (Venezuela), CEO del Grupo Cisneros, uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más importantes de América Latina; Andrónico Luksic (Chile), presidente del Grupo Quiñenco, holding con presencia en banca, energía, minería e industria, y una de las figuras empresariales más influyentes de la región; y Manfred Paulmann (Chile), miembro de la familia fundadora de Cencosud, el gigante del retail latinoamericano.

La historia del Foro

El Foro está compuesto por más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones. Entre sus miembros se encuentra el Consejo de la Fundación: Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martin Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustin Otero Monsegur, Karina Roman.

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“Recordamos con cariño a Ricardo Estévez, miembro fundador”, dijeron desde el Foro.

Javier Milei fue el orador estrella del encuentro empresario en la edición 2024

El encuentro nació en 2012, luego del impacto turístico que generó en la Patagonia la erupción del volcán Puyehue. Elsztain capitalizó el negocio y se quedó con noches libres que regaló a integrantes del ecosistema emprendedor local, sobre todo miembros de Endeavor, la red global que también nació con aportes del presidente de IRSA.

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Muchos de ellos decidieron ir juntos. El encuentro se repitió por tres años de manera informal y se formalizó con la creación del Foro Llao Llao, en 2015.