De Madonna a Kendall Jenner: las celebridades revolucionan la moda en Milán con looks audaces y contrastes

En la última edición de la Fashion Week de Milán, las celebridades no solo marcaron tendencia en las pasarelas, sino también en las gradas y las calles. El despliegue de estilos abarcó desde clásicos monocromáticos hasta propuestas audaces con guiños al brillo y a los contrastes de color.
A continuación, un recorrido por los atuendos más destacados de figuras internacionales, donde cada prenda y accesorio compone una postal única del evento.
Madonna
Los guantes azul eléctrico y los anteojos de sol de gran tamaño fueron el primer golpe visual en la aparición de Madonna en el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Dolce & Gabbana. Estos accesorios rompieron la continuidad del negro absoluto elegido para el resto del look. El vestido corto de satén, enriquecido con detalles de encaje y ajustado con corset, se combinó con un saco negro sobre los hombros.
Medias translúcidas y stilettos de charol acentuaron la sofisticación. El conjunto se completó con un collar brillante y una cartera pequeña negra, logrando un equilibrio entre atrevimiento y elegancia.
Kate Moss
El foco inicial recae en el vestido largo y ceñido de lentejuelas negras que eligió Kate Moss para el desfile de Otoño/Invierno 2026/2027 de Gucci. El diseño, de manga larga y cuello alto, incorporó aberturas laterales en la cintura para sumar modernidad.
Para acompañar, la modelo optó por un clutch negro y pendientes colgantes plateados. Los tacones negros reforzaron la sobriedad del conjunto, mientras que el cabello suelto en ondas suaves aportó un aire relajado y sofisticado.
Donatella Versace
Para el desfile de Gucci, desde el primer paso, los zapatos negros de tacón alto y punta pronunciada de Donatella Versace captaron las miradas, acentuando la línea impecable del abrigo rojo intenso que protagonizó su look. El abrigo, de corte clásico y abotonado al frente, incorporó detalles metálicos dorados en los botones.
Los anteojos de sol oscuros y el cabello rubio suelto sobre los hombros subrayaron su sello personal. Un bolso estructurado negro cerró un conjunto marcado por el contraste entre la fuerza del color y la sobriedad de los complementos.
Emilia Mernes
La mirada intensa de Emilia Mernes, acentuada por un maquillaje de ojos oscuros y labios neutros, fue la primera señal de su apuesta estilística para la Semana de la Moda de Milán. El vestido corto dorado, de malla metálica con aberturas y flecos largos, creó un efecto geométrico y llamativo.
Un abrigo de pelo sintético en tonos marrón y beige, el cabello liso y suelto y un bolso pequeño dorado de textura brillante completaron un look de alto impacto visual.
Alessandro Michele
El abrigo largo azul marino fue el eje del atuendo de Alessandro Michele, marcando un perfil sofisticado y relajado. Debajo, lució pantalones anchos de pana marrón y un suéter beige, sumando calidez y textura. Los accesorios, como la gorra azul con texto blanco, las gafas de sol de montura voluminosa y los pendientes llamativos, aportaron personalidad.
El bolso negro de cuero y los detalles de color en la camisa terminaron de definir un look creativo y despreocupado.
Andrea Kimi Antonelli y Aryna Sabalenka
En este dúo, Andrea Kimi Antonelli eligió una campera gris oscuro con patrón sutil, camiseta negra y pantalones a juego junto a mocasines de cuero. La tenista Aryna Sabalenka optó por un blazer azul oscuro de rayas, blusa negra y pantalón amplio, sumando zapatos de charol negro con detalle metálico.
Demi Moore
El animal en brazos de Demi Moore, un perro pequeño de pelaje marrón claro y blanco, captó la atención antes que cualquier prenda. El mono negro de cuero ajustado, con cremallera central y corte recto, marcó la silueta de la actriz. Los anteojos de sol envolventes de gran tamaño y el cabello corto, peinado hacia un lado con acabado húmedo, reforzaron la impronta moderna. Un bolso negro rectangular completó el estilo audaz y urbano.
Duki
En el look de Duki, el bolso oversized color marrón fue el primer elemento destacado. El cantante optó por una chaqueta beige clara y pantalones anchos en el mismo tono, junto a botas marrón claro con cordones azul turquesa que aportaron un guiño llamativo. Completó el estilismo con una gorra naranja y un collar de perlas, combinando elementos urbanos y detalles sofisticados en una misma propuesta.
Kendall Jenner y Nicholas Galitzine
Durante el desfile de Emporio Armani Kendall Jenner eligió un vestido negro sin mangas de corte sencillo, pendientes de perla y cabello suelto, mientras que Nicholas Galitzine llevó un conjunto de chaqueta y pantalón beige acanalado con camiseta oscura y reloj de correa marrón. Ambos apostaron por la sencillez y la armonía visual.
Emily Ratajkowski
El maquillaje luminoso y el peinado recogido con mechones sueltos definieron la estética de Emily Ratajkowski. El minivestido plateado de tirantes finos y tejido metalizado capturó la luz y la atención del público. Los zapatos de tacón a juego y el bolso de mano pequeño cubierto de cristales reforzaron el carácter brillante de su propuesta. Completó el look con pendientes largos de diseño geométrico, sumando un toque contemporáneo.
Mark Zuckerberg y Priscilla Chan
La comodidad fue la clave en el estilismo de Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan para el desfile de Prada. Zuckerberg vistió un suéter beige de manga larga con botones en el cuello y pantalón marrón, rematando con zapatos negros gruesos. Chan optó por un suéter gris claro y falda azul marino, eligiendo mocasines marrón oscuro. La pareja, relajada en la primera fila, se integró al evento con un perfil discreto y funcional.