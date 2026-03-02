Tendencias

De Madonna a Kendall Jenner: las celebridades revolucionan la moda en Milán con looks audaces y contrastes

Guantes, accesorios XL y siluetas geométricas definieron una postal única, donde cada elección reafirmó la capacidad de estas figuras para reinventar el lenguaje del glamour

La edición más reciente de la Fashion Week de Milán reunió a figuras internacionales que impusieron nuevas tendencias en cada rincón del evento (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En la última edición de la Fashion Week de Milán, las celebridades no solo marcaron tendencia en las pasarelas, sino también en las gradas y las calles. El despliegue de estilos abarcó desde clásicos monocromáticos hasta propuestas audaces con guiños al brillo y a los contrastes de color.

A continuación, un recorrido por los atuendos más destacados de figuras internacionales, donde cada prenda y accesorio compone una postal única del evento.

Madonna

Los guantes azul eléctrico y el vestido negro de Madonna aportaron dramatismo y sofisticación a una de las apariciones más impactantes de la Semana de la Moda de Milán (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Los guantes azul eléctrico y los anteojos de sol de gran tamaño fueron el primer golpe visual en la aparición de Madonna en el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Dolce & Gabbana. Estos accesorios rompieron la continuidad del negro absoluto elegido para el resto del look. El vestido corto de satén, enriquecido con detalles de encaje y ajustado con corset, se combinó con un saco negro sobre los hombros.

Medias translúcidas y stilettos de charol acentuaron la sofisticación. El conjunto se completó con un collar brillante y una cartera pequeña negra, logrando un equilibrio entre atrevimiento y elegancia.

Kate Moss

El vestido de lentejuelas negras y los detalles modernos de Kate Moss la consolidaron como referente de elegancia atemporal en el evento de moda más esperado (REUTERS/Daniele Mascolo)

El foco inicial recae en el vestido largo y ceñido de lentejuelas negras que eligió Kate Moss para el desfile de Otoño/Invierno 2026/2027 de Gucci. El diseño, de manga larga y cuello alto, incorporó aberturas laterales en la cintura para sumar modernidad.

Para acompañar, la modelo optó por un clutch negro y pendientes colgantes plateados. Los tacones negros reforzaron la sobriedad del conjunto, mientras que el cabello suelto en ondas suaves aportó un aire relajado y sofisticado.

Donatella Versace

Donatella Versace destacó con un abrigo rojo clásico y accesorios dorados, logrando un contraste vibrante y elegante que reafirma su sello personal en la industria (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Para el desfile de Gucci, desde el primer paso, los zapatos negros de tacón alto y punta pronunciada de Donatella Versace captaron las miradas, acentuando la línea impecable del abrigo rojo intenso que protagonizó su look. El abrigo, de corte clásico y abotonado al frente, incorporó detalles metálicos dorados en los botones.

Los anteojos de sol oscuros y el cabello rubio suelto sobre los hombros subrayaron su sello personal. Un bolso estructurado negro cerró un conjunto marcado por el contraste entre la fuerza del color y la sobriedad de los complementos.

Emilia Mernes

El vestido dorado de malla metálica y el abrigo de pelo sintético convirtieron a Emilia Mernes en una de las figuras más llamativas y originales de la jornada (Instagram: @Emiliamernes)

La mirada intensa de Emilia Mernes, acentuada por un maquillaje de ojos oscuros y labios neutros, fue la primera señal de su apuesta estilística para la Semana de la Moda de Milán. El vestido corto dorado, de malla metálica con aberturas y flecos largos, creó un efecto geométrico y llamativo.

Un abrigo de pelo sintético en tonos marrón y beige, el cabello liso y suelto y un bolso pequeño dorado de textura brillante completaron un look de alto impacto visual.

Alessandro Michele

Alessandro Michele fusionó un abrigo azul marino con prendas de pana y accesorios creativos, demostrando que el estilo relajado puede ser tan sofisticado como arriesgado (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El abrigo largo azul marino fue el eje del atuendo de Alessandro Michele, marcando un perfil sofisticado y relajado. Debajo, lució pantalones anchos de pana marrón y un suéter beige, sumando calidez y textura. Los accesorios, como la gorra azul con texto blanco, las gafas de sol de montura voluminosa y los pendientes llamativos, aportaron personalidad.

El bolso negro de cuero y los detalles de color en la camisa terminaron de definir un look creativo y despreocupado.

Andrea Kimi Antonelli y Aryna Sabalenka

Andrea Kimi Antonelli y Aryna Sabalenka apostaron por la sastrería contemporánea y la complicidad en las gradas, reflejando la diversidad de propuestas que define la moda actual (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En este dúo, Andrea Kimi Antonelli eligió una campera gris oscuro con patrón sutil, camiseta negra y pantalones a juego junto a mocasines de cuero. La tenista Aryna Sabalenka optó por un blazer azul oscuro de rayas, blusa negra y pantalón amplio, sumando zapatos de charol negro con detalle metálico.

Demi Moore

Demi Moore eligió un mono de cuero negro y gafas envolventes, pero fue su perra la protagonista inesperada (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El animal en brazos de Demi Moore, un perro pequeño de pelaje marrón claro y blanco, captó la atención antes que cualquier prenda. El mono negro de cuero ajustado, con cremallera central y corte recto, marcó la silueta de la actriz. Los anteojos de sol envolventes de gran tamaño y el cabello corto, peinado hacia un lado con acabado húmedo, reforzaron la impronta moderna. Un bolso negro rectangular completó el estilo audaz y urbano.

Duki

Duki combinó una chaqueta beige y un bolso oversized con botas de detalles coloridos, mezclando influencias urbanas y elementos sofisticados en una propuesta inconfundible (Crédito: rogerveksteinph)

En el look de Duki, el bolso oversized color marrón fue el primer elemento destacado. El cantante optó por una chaqueta beige clara y pantalones anchos en el mismo tono, junto a botas marrón claro con cordones azul turquesa que aportaron un guiño llamativo. Completó el estilismo con una gorra naranja y un collar de perlas, combinando elementos urbanos y detalles sofisticados en una misma propuesta.

Kendall Jenner y Nicholas Galitzine

Kendall Jenner y Nicholas Galitzine apostaron por la sencillez y la armonía con atuendos en negro y beige, mostrando que el minimalismo sigue marcando tendencia en el mundo de la moda (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Durante el desfile de Emporio Armani Kendall Jenner eligió un vestido negro sin mangas de corte sencillo, pendientes de perla y cabello suelto, mientras que Nicholas Galitzine llevó un conjunto de chaqueta y pantalón beige acanalado con camiseta oscura y reloj de correa marrón. Ambos apostaron por la sencillez y la armonía visual.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski brilló con un minivestido plateado y accesorios metálicos, consolidando su lugar como icono de audacia y frescura en el universo fashionista (REUTERS/Daniele Mascolo)

El maquillaje luminoso y el peinado recogido con mechones sueltos definieron la estética de Emily Ratajkowski. El minivestido plateado de tirantes finos y tejido metalizado capturó la luz y la atención del público. Los zapatos de tacón a juego y el bolso de mano pequeño cubierto de cristales reforzaron el carácter brillante de su propuesta. Completó el look con pendientes largos de diseño geométrico, sumando un toque contemporáneo.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan eligieron prendas cómodas y colores neutros, integrándose con naturalidad al ambiente de la Semana de la Moda de Milán y demostrando que la discreción también tiene un lugar destacado en el evento (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La comodidad fue la clave en el estilismo de Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan para el desfile de Prada. Zuckerberg vistió un suéter beige de manga larga con botones en el cuello y pantalón marrón, rematando con zapatos negros gruesos. Chan optó por un suéter gris claro y falda azul marino, eligiendo mocasines marrón oscuro. La pareja, relajada en la primera fila, se integró al evento con un perfil discreto y funcional.

