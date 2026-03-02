De Madonna a Kendall Jenner: las celebridades revolucionan la moda en Milán con looks audaces y contrastes

La edición más reciente de la Fashion Week de Milán reunió a figuras internacionales que impusieron nuevas tendencias en cada rincón del evento (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En la última edición de la Fashion Week de Milán, las celebridades no solo marcaron tendencia en las pasarelas, sino también en las gradas y las calles. El despliegue de estilos abarcó desde clásicos monocromáticos hasta propuestas audaces con guiños al brillo y a los contrastes de color.

A continuación, un recorrido por los atuendos más destacados de figuras internacionales, donde cada prenda y accesorio compone una postal única del evento.

Madonna

Los guantes azul eléctrico y el vestido negro de Madonna aportaron dramatismo y sofisticación a una de las apariciones más impactantes de la Semana de la Moda de Milán (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Los guantes azul eléctrico y los anteojos de sol de gran tamaño fueron el primer golpe visual en la aparición de Madonna en el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Dolce & Gabbana. Estos accesorios rompieron la continuidad del negro absoluto elegido para el resto del look. El vestido corto de satén, enriquecido con detalles de encaje y ajustado con corset, se combinó con un saco negro sobre los hombros.

Medias translúcidas y stilettos de charol acentuaron la sofisticación. El conjunto se completó con un collar brillante y una cartera pequeña negra, logrando un equilibrio entre atrevimiento y elegancia.

Kate Moss

El vestido de lentejuelas negras y los detalles modernos de Kate Moss la consolidaron como referente de elegancia atemporal en el evento de moda más esperado (REUTERS/Daniele Mascolo)

El foco inicial recae en el vestido largo y ceñido de lentejuelas negras que eligió Kate Moss para el desfile de Otoño/Invierno 2026/2027 de Gucci. El diseño, de manga larga y cuello alto, incorporó aberturas laterales en la cintura para sumar modernidad.

Para acompañar, la modelo optó por un clutch negro y pendientes colgantes plateados. Los tacones negros reforzaron la sobriedad del conjunto, mientras que el cabello suelto en ondas suaves aportó un aire relajado y sofisticado.

Donatella Versace

Donatella Versace destacó con un abrigo rojo clásico y accesorios dorados, logrando un contraste vibrante y elegante que reafirma su sello personal en la industria (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Para el desfile de Gucci, desde el primer paso, los zapatos negros de tacón alto y punta pronunciada de Donatella Versace captaron las miradas, acentuando la línea impecable del abrigo rojo intenso que protagonizó su look. El abrigo, de corte clásico y abotonado al frente, incorporó detalles metálicos dorados en los botones.

Los anteojos de sol oscuros y el cabello rubio suelto sobre los hombros subrayaron su sello personal. Un bolso estructurado negro cerró un conjunto marcado por el contraste entre la fuerza del color y la sobriedad de los complementos.

Emilia Mernes

El vestido dorado de malla metálica y el abrigo de pelo sintético convirtieron a Emilia Mernes en una de las figuras más llamativas y originales de la jornada (Instagram: @Emiliamernes)

La mirada intensa de Emilia Mernes, acentuada por un maquillaje de ojos oscuros y labios neutros, fue la primera señal de su apuesta estilística para la Semana de la Moda de Milán. El vestido corto dorado, de malla metálica con aberturas y flecos largos, creó un efecto geométrico y llamativo.

Un abrigo de pelo sintético en tonos marrón y beige, el cabello liso y suelto y un bolso pequeño dorado de textura brillante completaron un look de alto impacto visual.

Alessandro Michele

Alessandro Michele fusionó un abrigo azul marino con prendas de pana y accesorios creativos, demostrando que el estilo relajado puede ser tan sofisticado como arriesgado (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El abrigo largo azul marino fue el eje del atuendo de Alessandro Michele, marcando un perfil sofisticado y relajado. Debajo, lució pantalones anchos de pana marrón y un suéter beige, sumando calidez y textura. Los accesorios, como la gorra azul con texto blanco, las gafas de sol de montura voluminosa y los pendientes llamativos, aportaron personalidad.

El bolso negro de cuero y los detalles de color en la camisa terminaron de definir un look creativo y despreocupado.

Andrea Kimi Antonelli y Aryna Sabalenka

Andrea Kimi Antonelli y Aryna Sabalenka apostaron por la sastrería contemporánea y la complicidad en las gradas, reflejando la diversidad de propuestas que define la moda actual (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En este dúo, Andrea Kimi Antonelli eligió una campera gris oscuro con patrón sutil, camiseta negra y pantalones a juego junto a mocasines de cuero. La tenista Aryna Sabalenka optó por un blazer azul oscuro de rayas, blusa negra y pantalón amplio, sumando zapatos de charol negro con detalle metálico.

Demi Moore

Demi Moore eligió un mono de cuero negro y gafas envolventes, pero fue su perra la protagonista inesperada (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El animal en brazos de Demi Moore, un perro pequeño de pelaje marrón claro y blanco, captó la atención antes que cualquier prenda. El mono negro de cuero ajustado, con cremallera central y corte recto, marcó la silueta de la actriz. Los anteojos de sol envolventes de gran tamaño y el cabello corto, peinado hacia un lado con acabado húmedo, reforzaron la impronta moderna. Un bolso negro rectangular completó el estilo audaz y urbano.

Duki

Duki combinó una chaqueta beige y un bolso oversized con botas de detalles coloridos, mezclando influencias urbanas y elementos sofisticados en una propuesta inconfundible (Crédito: rogerveksteinph)

En el look de Duki, el bolso oversized color marrón fue el primer elemento destacado. El cantante optó por una chaqueta beige clara y pantalones anchos en el mismo tono, junto a botas marrón claro con cordones azul turquesa que aportaron un guiño llamativo. Completó el estilismo con una gorra naranja y un collar de perlas, combinando elementos urbanos y detalles sofisticados en una misma propuesta.

Kendall Jenner y Nicholas Galitzine

Kendall Jenner y Nicholas Galitzine apostaron por la sencillez y la armonía con atuendos en negro y beige, mostrando que el minimalismo sigue marcando tendencia en el mundo de la moda (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Durante el desfile de Emporio Armani Kendall Jenner eligió un vestido negro sin mangas de corte sencillo, pendientes de perla y cabello suelto, mientras que Nicholas Galitzine llevó un conjunto de chaqueta y pantalón beige acanalado con camiseta oscura y reloj de correa marrón. Ambos apostaron por la sencillez y la armonía visual.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski brilló con un minivestido plateado y accesorios metálicos, consolidando su lugar como icono de audacia y frescura en el universo fashionista (REUTERS/Daniele Mascolo)

El maquillaje luminoso y el peinado recogido con mechones sueltos definieron la estética de Emily Ratajkowski. El minivestido plateado de tirantes finos y tejido metalizado capturó la luz y la atención del público. Los zapatos de tacón a juego y el bolso de mano pequeño cubierto de cristales reforzaron el carácter brillante de su propuesta. Completó el look con pendientes largos de diseño geométrico, sumando un toque contemporáneo.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan eligieron prendas cómodas y colores neutros, integrándose con naturalidad al ambiente de la Semana de la Moda de Milán y demostrando que la discreción también tiene un lugar destacado en el evento (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La comodidad fue la clave en el estilismo de Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan para el desfile de Prada. Zuckerberg vistió un suéter beige de manga larga con botones en el cuello y pantalón marrón, rematando con zapatos negros gruesos. Chan optó por un suéter gris claro y falda azul marino, eligiendo mocasines marrón oscuro. La pareja, relajada en la primera fila, se integró al evento con un perfil discreto y funcional.