Tendencias

Tradiciones y platos del Año Nuevo Chino: recetas, rituales y la importancia del té

Sabores emblemáticos y costumbres ancestrales marcan el pulso de la celebración

El Año Nuevo Chino fusiona
El Año Nuevo Chino fusiona rituales, gastronomía y símbolos de prosperidad REUTERS/Maxim Shemetov

La llegada del Año Nuevo Chino no solo transforma calles y templos, sino que también invade cocinas, mesas y mercados con símbolos de abundancia y unión.

En 2026, el Año del Caballo de Fuego promete una celebración marcada por la energía y el movimiento, elementos que se reflejan en la variedad de sabores presentes durante estas semanas. La gastronomía se convierte en la protagonista de un ciclo que une generaciones y culturas mediante recetas ancestrales y rituales orientados a atraer la prosperidad.

El Año Nuevo Chino, llamado Festival de la Primavera, no tiene fecha fija. El calendario lunar indicó que este año comenzaría el 17 de febrero y finalizará el 3 de marzo. Durante este período, las familias preparan platos tradicionales y reinterpretan ritos en torno a la mesa. La combinación de animal y elemento —en este caso, el Caballo de Fuego— define el tono de las celebraciones y los augurios que circulan en cada encuentro.

Cada combinación de animal y elemento solo se repite cada sesenta años. Por eso, el Año del Caballo de Fuego resulta particularmente especial. En el zodiaco chino representa energía, pasión y movimiento. Esta combinación simboliza impulso vital, deseo de avanzar y capacidad para tomar decisiones audaces. El Fuego potencia el espíritu aventurero y creativo del Caballo, anticipando un año dinámico, ideal para nuevos comienzos y proyectos que requieren coraje y determinación.

Jiaozi

Los jiaozi, con forma de
Los jiaozi, con forma de media luna, simbolizan prosperidad durante el Año Nuevo Chino

En el norte de China, los jiaozi son el centro del encuentro familiar. Su forma de media luna recuerda los antiguos lingotes de oro, representación de prosperidad. Plegar la masa y rellenarla es una tarea compartida por todos los miembros de la familia, y genera unión y cooperación. Los jiaozi son vistos como el “envoltorio” de la buena suerte.

Suelen estar rellenos de carne, verduras o mariscos y se sirven hervidos o al vapor al inicio de la cena del Año Nuevo. En muchos hogares, se esconde una moneda dentro de uno de los jiaozi para atraer fortuna durante el año.

Tang yuan

Los tang yuan representan la
Los tang yuan representan la reunión familiar y la fortaleza de los lazos afectivos (Freepik)

En el sur de China, los tang yuan —esferas de arroz glutinoso rellenas de pasta de sésamo negro u otros ingredientes dulces— son uno de los dulces típicos. El nombre se asemeja a la palabra “reunión” en chino y su textura pegajosa refuerza la idea de que los lazos familiares deben mantenerse firmes.

Compartir tang yuan en el Festival de los Faroles simboliza deseos de armonía familiar y unión entre seres queridos. Se sirven en almíbar caliente, aportando un gesto de dulzura al cierre de los rituales gastronómicos.

El ritual del té

La ceremonia del té en
La ceremonia del té en Buenos Aires integró historia, cultura y sabores asiáticos

En la cultura china, el té es mucho más que una bebida: representa hospitalidad, respeto y el arte de compartir. Su preparación y consumo forman parte de rituales ancestrales que buscan generar armonía, contemplación y encuentro. Por eso, en la celebración del Año Nuevo Chino, el té ocupa un lugar central tanto en la mesa como en el corazón de la ceremonia.

Invitados degustaron tés Oolong y
Invitados degustaron tés Oolong y blanco añejado, preparados en versiones frías y calientes

En Buenos Aires, bajo la guía de Carolina Chiu, sommelier experta, los invitados participaron de un auténtico ritual del té en el Park Tower Hotel. El silencio y la atención plena marcaron el inicio. Cada paso, desde el calentamiento del agua hasta el vertido en los cuencos, fue realizado con precisión y calma, invitando a todos a detenerse y valorar el presente.

La propuesta incluyó una mesa
La propuesta incluyó una mesa de dulces y salados inspirados en la cocina asiática

Durante el encuentro, se ofrecieron tés chinos selectos como Oolong de alta montaña y té blanco añejado, preparados en versiones frías y calientes para resaltar sus matices. La especialista compartió el trasfondo histórico y cultural de cada variedad y explicó cómo la ceremonia del té se convierte en un puente entre generaciones y una forma de mostrar respeto y buenos deseos.

Galletas con forma de caballo
Galletas con forma de caballo simbolizaron movimiento y prosperidad para el nuevo año

Esta propuesta se integró con una mesa de sabores inspirados en Asia, donde dulces y salados acompañaron el servicio, reforzando la idea de unión y celebración. Como gesto final, los invitados recibieron galletas con forma de caballo, símbolo del nuevo año, evocando movimiento, energía y prosperidad.

Rollitos de primavera

En el sur de China, los rollitos de primavera aparecen como pequeños lingotes de oro comestibles. El nombre en chino, chūnjuǎn, se relaciona directamente con el Festival de la Primavera. Su exterior frito y dorado resalta la asociación con la riqueza y los comienzos renovados. Los rellenos van desde verduras hasta cerdo o camarones, siempre envueltos en papel de trigo o arroz.

Los rollitos de primavera evocan
Los rollitos de primavera evocan riqueza y nuevos comienzos en el Año Nuevo Chino (Paulina Cocina)

Los rollitos encabezan los aperitivos familiares y su presencia refleja el deseo de un año próspero y con oportunidades.

Pescado al vapor

Ningún Año Nuevo Chino se considera completo sin pescado al vapor. La palabra china para pescado suena similar a “excedente” o “abundancia”, por lo que este plato expresa el anhelo familiar de tener más que suficiente durante el año. Se sirve entero, con cabeza y cola, como señal de plenitud y buenos augurios.

El pescado al vapor expresa
El pescado al vapor expresa deseos de abundancia y prosperidad en la mesa china (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias suelen dejar parte sin consumir para garantizar prosperidad los días siguientes. Carpa, bagre o lubina —preparados con jengibre, cebollín, salsa de soja y aceite de sésamo— son las variedades más comunes.

El Año Nuevo Chino 2026, guiado por el Caballo de Fuego, invita al movimiento y encuentra significado en la mesa familiar y la persistencia de las tradiciones culinarias. La cocina funciona como puente cultural entre generaciones y continentes, abriendo nuevos comienzos en cada receta y cada celebración compartida.

Cuándo se alcanza el mayor

Entrenar con más peso y

Infidelidad silenciosa: cómo saber si

Cómo dividir las tareas del

Las ácidas críticas de Verstappen

El romántico agradecimiento de Nico

La Unión Europea pidió avanzar

