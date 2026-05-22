La película “Obsession” se convierte en el inesperado fenómeno del cine de terror tras recaudar USD 17 millones

“Obsession” alcanzó 17,2 millones de dólares en su primer fin de semana y se ubica en el tercer lugar de la taquilla de EE.UU. (Captura de pantalla)

El largometraje “Obsession” registró una recaudación de 17,2 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, posicionándose en el tercer puesto del ranking nacional. La película, distribuida por Focus Features y producida por Blumhouse, impactó a estudios independientes, exhibidores y analistas de la industria por el alto rendimiento económico tras su adquisición en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). El estreno tuvo lugar entre el 15 y el 17 de mayo de 2026, un periodo marcado por la competencia de grandes franquicias y secuelas.

Según informó Deadline y confirmaron los portales especializados Box Office Mojo y The Numbers, la película dirigida por Curry Barker superó los pronósticos iniciales que proyectaban una recaudación de entre 8 y 9 millones de dólares. El portal Box Office Mojo precisó que “Obsession” alcanzó exactamente 17.196.855 dólares en taquilla doméstica, mientras que The Numbers señaló que el filme se mantuvo en el tercer lugar, detrás de “Michael” de Lionsgate y “The Devil Wears Prada 2” de 20th Century Studios. Las cifras oficiales refuerzan el atractivo de la película para públicos jóvenes y confirman la efectividad de su estrategia de distribución.

PUBLICIDAD

El contexto de este estreno refleja una dinámica en la que los títulos independientes buscan espacio frente a franquicias consolidadas. En el mismo periodo, “Michael” lideró la taquilla con 26 millones de dólares y “The Devil Wears Prada 2” sumó 17,8 millones. De acuerdo con Deadline, el resultado de “Obsession” es relevante porque implica uno de los mayores debuts para un título adquirido por más de 15 millones de dólares en un festival, dentro de un entorno donde los estrenos medianos suelen enfrentar dificultades para captar al público general.

¿Cuánto recaudó “Obsession” en su primer fin de semana?

De acuerdo con los datos de Box Office Mojo, la recaudación de “Obsession” en su debut nacional ascendió a 17.196.855 dólares, cifra que la ubicó en la tercera posición de la taquilla de Estados Unidos. Este resultado superó las previsiones internas de Focus Features, que esperaban ingresos menores a los 10 millones para el fin de semana de estreno. Deadline detalló que el desempeño financiero de la película fue impulsado por la presencia de Inde Navarrette en el elenco y por la estrategia de estreno en salas premium.

PUBLICIDAD

La misma fuente precisó que el acuerdo de adquisición en el TIFF por más de 15 millones de dólares convirtió a “Obsession” en una de las principales apuestas de la productora Blumhouse. Según The Numbers, el filme logró sostener su recaudación a pesar de la competencia con dos títulos de grandes estudios, consolidando su posición como uno de los estrenos independientes más destacados de la temporada.

El acuerdo de adquisición en el Festival de Toronto por más de 15 millones de dólares convirtió a “Obsession” en una de las grandes apuestas independientes de 2026. (Captura de pantalla)

¿Cómo fue la estrategia de lanzamiento y cuál fue el perfil del público?

El estreno de “Obsession” se realizó en más de 2.000 salas en todo el país, con una campaña orientada a audiencias jóvenes y al uso de pantallas premium. Según reportó Deadline, el 40% de las ventas del fin de semana se generó en salas premium, lo que elevó el ingreso promedio por función. El desglose demográfico proporcionado por Screen Engine/Comscore indicó que el 39% de la audiencia tenía menos de 25 años, mientras que otro 39% correspondía al segmento de 25 a 34 años.

PUBLICIDAD

El sistema CinemaScore otorgó una calificación de A- a la película, un resultado poco frecuente para el género de terror romántico, cuyos estrenos suelen oscilar entre B y C. Deadline destacó que solo algunos títulos como “Get Out” han obtenido una calificación similar en el pasado. El informe de Screen Engine/Comscore también arrojó un 70% de recomendación “definitiva” entre los espectadores encuestados.

¿Por qué el estreno de “Obsession” es relevante para la industria?

El caso de “Obsession” fue interpretado por Deadline como un ejemplo de cómo las adquisiciones en festivales pueden traducirse en éxitos comerciales para estudios independientes. El acuerdo de compra, realizado en el TIFF, permitió a Focus Features y Blumhouse posicionar el título como una alternativa a las grandes franquicias. Según Box Office Mojo, la recaudación de más de 17 millones de dólares coloca a “Obsession” por encima de otros lanzamientos recientes que tuvieron acuerdos de adquisición similares en festivales.

PUBLICIDAD

El portal The Numbers subrayó que el resultado de “Obsession” puede influir en la selección de futuros títulos por parte de estudios que buscan diversificar su programación. Analistas de la industria consideran que la estrategia de combinar presencia en salas premium y campañas dirigidas a públicos jóvenes puede replicarse en otros lanzamientos independientes.

Un 40% de las ventas de “Obsession” se registró en salas premium, lo que elevó el ingreso promedio por función durante su debut en Estados Unidos. (Captura de pantalla)

¿Qué películas lideraron la taquilla en el mismo periodo?

Durante el fin de semana del 15 al 17 de mayo de 2026, la película “Michael” de Lionsgate ocupó el primer puesto con una recaudación de 26 millones de dólares, según Box Office Mojo. En segunda posición quedó “The Devil Wears Prada 2” de 20th Century Studios, que sumó 17,8 millones. “Obsession” se ubicó en el tercer lugar con 17,2 millones, superando a otras propuestas independientes y consolidando su desempeño frente a títulos respaldados por grandes estudios.

PUBLICIDAD

La comparación entre estos estrenos, detallada por Deadline, muestra que la diferencia entre el segundo y el tercer puesto fue de apenas 600.000 dólares. Este dato refuerza la posición de “Obsession” como un contendiente relevante en la taquilla, a pesar de no formar parte de una franquicia establecida.

¿Qué factores explican el resultado económico de “Obsession”?

Entre los elementos que explican la recaudación de “Obsession”, Deadline identificó los siguientes:

PUBLICIDAD

Adquisición en festival: El acuerdo por más de 15 millones de dólares en el TIFF permitió a los estudios contar con una campaña de expectativa previa al estreno.

Reparto y dirección: La presencia de Inde Navarrette y el debut en cine comercial de Curry Barker aportaron atractivo y novedad al proyecto.

Pantallas premium: Un 40% de las ventas en salas premium, según Screen Engine/Comscore , elevó el ingreso promedio.

Campaña dirigida: El enfoque en públicos jóvenes se reflejó en la composición demográfica de la audiencia.

Calificación positiva del público: La puntuación de A- en CinemaScore favoreció el boca a boca.

¿Qué dijeron los representantes de los estudios y la producción?

Según Deadline, responsables de Focus Features y Blumhouse atribuyeron el éxito de “Obsession” a la estrategia de identificar proyectos con potencial en festivales y a la colaboración con talentos emergentes. Aunque no se difundieron declaraciones textuales específicas en los portales consultados, el medio señaló que la empresa confirmó la continuidad del director Curry Barker en futuros proyectos.

Barker, de acuerdo con Deadline, se encuentra en preproducción de “Anything But Ghosts”, otra colaboración con Blumhouse y Focus Features que contará con la participación de Aaron Paul y Bryce Dallas Howard. Además, el realizador dirigirá una nueva versión de “Texas Chainsaw Massacre” para A24.

PUBLICIDAD

El caso de “Obsession” demuestra cómo los contenidos adquiridos en festivales pueden convertirse en éxitos comerciales para estudios independientes. (Captura de pantalla)

¿Cómo impacta este resultado a los estudios y al público?

El rendimiento de “Obsession” refuerza el interés de los estudios independientes por los contenidos adquiridos en festivales. Box Office Mojo señaló que la recaudación final podría influir en la programación de próximos estrenos y en la apuesta por títulos dirigidos a audiencias específicas. Para los exhibidores, el resultado demuestra la capacidad de los lanzamientos fuera de franquicias para atraer público, especialmente en salas premium.

Para el público, la apertura de “Obsession” amplía la oferta de propuestas cinematográficas más allá de las franquicias tradicionales, consolidando la presencia de nuevas voces en la industria. El seguimiento de la trayectoria comercial del filme servirá como referencia para futuros proyectos de perfil similar.

PUBLICIDAD