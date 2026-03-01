Cuáles son las 10 mejores tortas de chocolate del mundo: la receta argentina que integra el top 3

La torta de chocolate es un clásico presente en celebraciones familiares y pastelerías de todo el mundo, con múltiples variantes locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta de chocolate es un lenguaje universal en la pastelería, presente en celebraciones y mesas familiares alrededor del mundo. Sin embargo, su ejecución varía radicalmente según la tradición local, lo que crea un mapa de sabores que va de lo sencillo a lo sofisticado.

Recientemente, el sitio especializado Taste Atlas puso a prueba estas versiones al publicar su ranking de las mejores tortas de chocolate del mundo, basado en la votación de miles de usuarios. En una lista dominada por clásicos internacionales, la chocotorta argentina logró destacarse con fuerza al posicionarse entre los tres primeros puestos. De esta manera, reafirmó su lugar como un ícono indiscutido de la repostería nacional.

1. Kladdkaka, Suecia

Kladdkaka es una torta sueca reconocida por su interior húmedo y su corteza crujiente, ideal para la tradicional pausa del café llamada fika (Freepik)

La kladdkaka representa uno de los postres más icónicos de Suecia. Esta torta de chocolate, reconocida por su interior húmedo y su corteza fina y crujiente, se elabora con una combinación de huevos, cacao, manteca, azúcar y harina. El resultado es un postre de textura densa, donde el sabor a chocolate se intensifica debido a la alta proporción de cacao amargo.

El toque final suele consistir en una capa ligera de azúcar impalpable y se acostumbra a servir con crema batida o helado. La kladdkaka acompaña frecuentemente la fika, la tradicional pausa sueca para el café, y se mantiene como una de las tortas más apreciadas en la repostería escandinava. El contraste entre el centro pegajoso y la capa exterior crocante define la experiencia al probarla.

2. Torta Caprese, Italia

La torta Caprese de Capri, Italia, se prepara sin harina y combina chocolate amargo, huevos, almendras, azúcar y manteca (Freepik)

La torta Caprese proviene de la isla de Capri, en Italia, y se caracteriza por una receta sin harina, donde el chocolate amargo, los huevos, el azúcar, las almendras y la manteca componen la base. Esta preparación logra una textura densa y un sabor intenso.

A menudo, se acompaña con frutas como frutillas o frambuesas, mientras que en restaurantes es habitual ofrecerla con helado de vainilla. La historia de la torta Caprese está rodeada de anécdotas sobre su origen accidental, cuando un cocinero habría olvidado incluir la harina. Actualmente, este postre forma parte de celebraciones y ocasiones especiales en diferentes regiones italianas.

3. Chocotorta, Argentina

La chocotorta se prepara sin horno, con galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema, y es popular en la cultura argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chocotorta, originaria de Argentina, destaca por su método de preparación sin horneado y por la influencia de la cocina italiana, especialmente del tiramisú. Sus ingredientes principales, todos fácilmente identificables y representativos en la cultura gastronómica local, incluyen galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema.

La elaboración consiste en remojar las galletitas en leche o café y alternar capas de una mezcla que consiste en queso crema y dulce de leche. Las formas y tamaños pueden variar, y existen versiones donde se utiliza chocolate caliente o licor. Una de las hipótesis más difundidas sobre su creación sostiene que la receta surgió como parte de una campaña publicitaria de una reconocida marca de galletitas, y se popularizó con rapidez en la cultura popular argentina. La chocotorta se considera un postre novedoso fuera del país.

4. Molten Chocolate Cake, Estados Unidos

El molten chocolate cake o lava cake se caracteriza por un centro líquido y se expandió a restaurantes de alta cocina (Freepik)

El molten chocolate cake o “lava cake” dio origen a una tendencia que se expandió globalmente y llevó el postre a restaurantes de alta cocina en distintos países. La lista de ingredientes es corta: manteca, huevos, azúcar y chocolate. La técnica exige precisión, ya que el tiempo de cocción determina el punto exacto para que el relleno fluya al cortarlo. El contraste entre la cubierta esponjosa y el interior fundente constituye una de sus señas distintivas.

5. Bolo de brigadeiro, Brasil

El bolo de brigadeiro brasileño lleva tres capas de bizcochuelo de chocolate y un relleno de brigadeiro, decorado con grageas de chocolate (Freepik)

El bolo de brigadeiro es un clásico de las celebraciones en Brasil. Esta torta cuenta con tres capas de bizcochuelo húmedo de chocolate y un relleno de brigadeiro, una crema espesa y suave elaborada con leche condensada, crema de leche, margarina, chocolate en polvo, leche entera y maicena.

La receta tradicional incluye una decoración completa con grageas de chocolate y, en ocasiones, pequeñas bolitas de brigadeiro en la superficie. El bizcochuelo se prepara con ingredientes básicos como azúcar, manteca, aceite, huevos, vainilla, harina, cacao y leche. La combinación de texturas y el sabor característico del brigadeiro consolidaron a este postre como uno de los favoritos en cumpleaños y festividades.

6. Torta Tenerina, Italia

La torta tenerina de Ferrara, Italia, se distingue por su textura tierna y su receta sin harina, con chocolate y fécula de maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta tenerina nació en la ciudad de Ferrara, en Italia, a comienzos del siglo XX. Su nombre hace alusión a la textura tierna que la distingue. A base de solo cinco ingredientes (chocolate, manteca, huevos, azúcar y fécula de maíz), la torta no lleva harina, lo que favorece un resultado ligero por fuera y suave en el centro.

Esta especialidad se desarrolló como homenaje a Elena Petrovich, reina de Montenegro y esposa del rey Vittorio Emanuele III. La corteza contrasta con el interior cremoso y se puede encontrar en la mayoría de las pastelerías de Ferrara, así como en otras regiones de Italia.

7. Torta Garash, Bulgaria

La torta Garash, originaria de Bulgaria, combina cinco capas de bizcocho de nuez y chocolate amargo, cubierta con ganache y nueces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta Garash es uno de los postres emblemáticos de Bulgaria y combina cinco capas de bizcocho de nuez con relleno de chocolate amargo. El exterior suele cubrirse con glaseado brillante o ganache, y se decora con nueces, coco rallado, almendras fileteadas o adornos de chocolate.

El pastelero austrohúngaro Kosta Garash creó la receta en 1885 en la ciudad de Ruse. Posteriormente, la llevó a Sofía, donde la torta alcanzó popularidad y se integró en la oferta de confiterías y restaurantes. La mezcla de nueces y chocolate ofrece una experiencia de sabor concentrado, muy apreciada por los aficionados a la repostería búlgara.

8. Mississippi Mud Pie, Estados Unidos

La Mississippi mud pie es un postre del sur de Estados Unidos con base de galleta y capas de bizcocho, helado, pudín y malvaviscos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mississippi mud pie es un postre típico del sur de Estados Unidos, conocido por su base de galleta y sus múltiples capas, que pueden incluir bizcocho, helado, pudín, crema, licor y malvaviscos. Suele coronarse con almendras, nueces, sirope de chocolate o malvaviscos tostados.

Existen varias teorías sobre su origen, algunas lo vinculan a una evolución del Mississippi mud cake en la década de 1970, mientras que otras lo sitúan en la región de Vicksburg-Natchez cerca de Jackson. Su variedad de texturas y sabores ha convertido al Mississippi mud pie en un clásico de la pastelería estadounidense.

9. Sacher-Torte, Austria

Sacher-Torte, creada en Viena en 1832, es la torta más prestigiosa de Austria, con bizcocho de chocolate y mermelada de damasco (Freepik)

La Sacher-Torte es la torta más prestigiosa de Austria. Consiste en un bizcocho de chocolate dividido en capas, relleno con una fina mermelada de damasco y cubierto por un glaseado de chocolate. Su sabor se disfruta mejor acompañado de crema batida sin azúcar.

El postre fue creado en 1832 por Franz Sacher para el príncipe Clemens Lothar Wensel Metternich, y la receta se mantiene como un secreto en el Hotel Sacher de Viena. Desde entonces, la Sacher-Torte se replica en numerosas cafeterías vienesas, aunque cada una aporta su toque personal.

10. Torta Setteveli, Italia

La torta setteveli, típica de Sicilia, Italia, alterna capas de bizcochuelo de chocolate, praliné crocante y mousse de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta setteveli o torta de las siete capas, es típica de Sicilia, Italia. Su nombre refiere a la combinación de siete niveles alternos de bizcochuelo de chocolate, praliné crocante, crema bávara de avellanas, mousse de chocolate y un glaseado final.

El origen de la receta no está completamente definido, aunque algunos atribuyen su creación a la Pasticceria Capello en Palermo, mientras otros señalan al pastelero Luca Mannori de Prato, quien ganó con esta torta la Copa Mundial de Pastelería en 1997. La combinación de chocolate y avellanas, junto con las distintas texturas, distingue a la torta setteveli entre las especialidades de la repostería italiana.