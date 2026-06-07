Los diez casos de Alerta Sofía en Argentina: qué pasó en cada búsqueda y el debate que reabrió el femicidio de Agostina Vega

La Alerta Sofía es el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo

Desde su creación en marzo de 2019, el sistema Alerta Sofía se activó diez veces en la Argentina. La herramienta fue diseñada para los casos más graves: desapariciones de niños, niñas y adolescentes en las que existe un riesgo inminente para su vida o integridad física. Su aplicación es excepcional y requiere la intervención de autoridades judiciales o fiscales.

La desaparición y posterior femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a poner el mecanismo bajo la lupa. Familiares y allegados cuestionaron la demora en su activación y apuntaron contra la actuación de la fiscalía durante los primeros días de búsqueda.

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El sistema fue creado a partir del caso de Sofía Herrera, la niña fueguina desaparecida en 2008, y replica modelos internacionales de búsqueda urgente de menores. Su objetivo es lograr una difusión masiva e inmediata cuando se presume que un niño o adolescente se encuentra en “alto riesgo”. Para ello intervienen fuerzas de seguridad, organismos públicos, medios de comunicación y plataformas digitales.

Alerta Sofía por Agostina Vega

Sin embargo, la herramienta no se activa ante cualquier denuncia. Entre los requisitos figuran la existencia de una investigación en curso, indicios de que la víctima corre peligro grave y la disponibilidad de información precisa para difundir. Además, la solicitud debe ser realizada por un fiscal o juez.

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El protocolo también contempla como uno de los criterios para evaluar una situación que hayan transcurrido menos de 72 horas desde la desaparición del menor.

A siete años de su puesta en marcha, el balance muestra resultados dispares. Tres de esas búsquedas permanecen abiertas: las de Guadalupe Lucero, Loan Danilo Peña y Lian Flores. Otras seis terminaron con los menores encontrados con vida. Y una, la más reciente, concluyó con el peor desenlace posible: el femicidio de Agostina Vega.

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Los casos que siguen sin resolverse

Lian Flores, Loan Danilo Peña y Guadalupe Lucero siguen desaparecidos

1° Guadalupe Lucero

Guadalupe tenía cinco años cuando desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba en la puerta de la casa de una tía, en San Luis. La investigación incluyó cientos de medidas, rastrillajes y allanamientos, pero nunca logró determinar qué ocurrió con la niña. En mayo de este año las autoridades actualizaron nuevamente su fotografía e incrementaron la recompensa a $20.000.000 para quienes aporten datos útiles sobre el paradero.

Así luciría Guadalupe en la actualidad

2° Loan Danilo Peña

El caso de Loan conmocionó al país. El niño de cinco años desapareció el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes después de haber ido a buscar naranjas junto a familiares y conocidos. La investigación derivó en una compleja causa federal con hipótesis vinculadas a una posible red de trata de personas. A casi dos años de su desaparición, sigue sin ser encontrado.

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Mientras continúa su búsuqeda, la causa ya se encamina hacia el juicio oral. El debate comenzará el 16 de junio y sentará en el banquillo a 17 imputados: siete acusados por la desaparición del menor y otros diez por haber desviado la investigación. Entre los procesados figuran familiares del menor, entre ellos su tía Laudelina Peña y su tío político Antonio Benítez, además de otros adultos que participaron del almuerzo previo a la desaparición.

3° Lian Flores

Lian tenía 3 años cuando desapareció el 25 de febrero de 2025 en Córdoba. Desde entonces se desplegó un enorme operativo de búsqueda que incluyó fuerzas federales, perros rastreadores, drones y análisis de cámaras. En mayo pasado, las autoridades difundieron una reconstrucción de su rostro realizada con inteligencia artificial y elevaron la recompensa a 30 millones de pesos. Hasta hoy no hay rastros del niño.

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Lian tenía 3 años cuando desapareció el 25 de febrero de 2025 en Córdoba

Los casos que se resolvieron

4° A.C.

La desaparición de A.C., de 10 años, motivó la primera activación de una Alerta Sofía en la Argentina. Sucedió en octubre de 2019, en Punta Indio, luego de que la menor fue a la playa a buscar su muñeca que había dejado olvidada en la arena. Tras una intensa búsqueda, finalmente, apareció con vida seis días después, cuando llegó por sus propios medios a la casa de una vecina.

5° La niña M.

M. tenía siete años cuando desapareció el 15 de marzo de 2021 en el barrio porteño de Villa Lugano. Había sido vista por última vez junto a Carlos Savanz, un hombre de 39 años que la había convencido de acompañarlo.

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M. fue hallada junto a su secuestrador después tres días de incesante búsqueda

Durante tres días, la búsqueda mantuvo en vilo al país. La difusión masiva de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido que ambos realizaron por distintos puntos del conurbano bonaerense. Finalmente, la niña fue encontrada sana y salva en Luján.

El caso se convirtió en uno de los ejemplos más exitosos de la Alerta Sofía. La información aportada por vecinos, las cámaras de seguridad y la amplia difusión pública fueron determinantes para localizar a la niña. En 2022, Savanz fue condenado a 22 años de prisión por secuestrar, retener, ocultar e intentar abusar de la menor.

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6° La beba de Tartagal

En julio de 2023 una recién nacida fue sustraída del hospital de Tartagal, en Salta. La activación de la Alerta Sofía y el operativo desplegado permitieron localizarla pocas horas después. La bebé fue recuperada con vida y devuelta a su familia.

7° E.P.

E. tenía dos años cuando se activó la Alerta Sofía el 18 de marzo de 2026 en Córdoba. Su familia la vio por última vez ese mismo día cerca de las 14.30, cuando jugaba junto a uno de sus hermanos frente a su casa. Al advertir que no aparecía, su madre denunció la desaparición ante la Policía y pidió ayuda públicamente para encontrarla.

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La difusión masiva de la alerta movilizó a fuerzas de seguridad y organismos de todo el país. Horas después, la búsqueda terminó con un desenlace favorable: E. fue hallada sana y salva en un descampado cerca de su casa.

Tras su hallazgo E. y su mamá rumbo al hospital junto a la fiscal Silvana Pen

8° P.T.R.L.

El hallazgo de una mujer y su madre asesinadas en Córdoba desencadenó una de las activaciones más dramáticas de la Alerta Sofía. Los investigadores buscaban al hijo de una de las víctimas, de apenas cinco años, ante la sospecha de que había sido llevado por su padre tras los crímenes.

La búsqueda se extendió durante más de 24 horas e incluyó una alerta internacional de Interpol. Finalmente, el menor fue encontrado sano y salvo en Entre Ríos y su padre quedó detenido.

9° N.S.R.

La Alerta Sofía se activó el mayo de 2026 tras la desaparición de un niño de seis años en Corrientes. La búsqueda comenzó luego de que su padre, un ciudadano brasileño identificado como Josias Santos Regis, presuntamente disparara contra un hombre y escapara junto al menor.

Ante el riesgo que podía correr el chico, la Justicia ordenó la activación del sistema nacional de búsqueda y difundió de manera masiva su imagen y los datos del sospechoso. La investigación se extendió durante varias horas hasta que el niño fue encontrado.

Encontraron a P.T.R.L. y detuvieron a su padre

El caso que abrió un debate

10° Agostina Vega

La décima activación de Alerta Sofía fue la de Agostina Vega.

La adolescente de 14 años desapareció en Córdoba el sábado 23 de mayo. Tres días después, mientras continuaba la búsqueda, se activó la Alerta Sofía. El 30 de mayo, sin embargo, sus restos fueron hallados en un descampado y la investigación derivó en una causa por femicidio.

El caso reabrió además una discusión que excede al expediente judicial: los tiempos de activación de la Alerta Sofía. Familiares y organizaciones cuestionaron que la medida se adoptara varios días después de la desaparición, mientras que la fiscalía defendió el procedimiento y sostuvo que el mecanismo exige requisitos específicos antes de ser solicitado.

Una joven posa para un selfie, mostrando su cabello largo y una camiseta azul con rayas blancas mientras sostiene un teléfono móvil.

Uno de los puntos más discutidos fue que la alerta se emitió más de 80 horas después de que Agostina fuera vista por última vez. El cuestionamiento cobró relevancia porque el protocolo contempla, entre los criterios para considerar que existe un riesgo inminente, que hayan transcurrido menos de 72 horas desde la desaparición.

La fiscalía, por su parte, sostuvo que la medida se solicitó cuando la investigación reunió los elementos necesarios para hacerlo y remarcó que durante los primeros días la principal hipótesis era que la adolescente permanecía con vida y privada de su libertad.