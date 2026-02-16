Los 8 platos destacados por la guía Michelin para celebrar el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino comienza el 17 de febrero de 2026, la fecha marca el inicio del ciclo lunar y la llegada del Año del Caballo de Fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo Chino moviliza a millones de personas en todo el mundo que se reúnen para compartir tradiciones, cultura y gastronomía. En 2026, la celebración iniciará el martes 17 de febrero, fecha señalada por el calendario lunar como el comienzo del Año del Caballo de Fuego, que simboliza energía, pasión y avance.

Ciudades como Buenos Aires preparan festejos en barrios emblemáticos. En Belgrano, el Barrio Chino se transforma en epicentro de actividades al aire libre, espectáculos de dragones y leones, exhibiciones de artes marciales, desfiles, música en vivo y una amplia oferta de gastronomía típica.

Según Reuters, el fenómeno del “chunyun”, reconocido como la mayor migración humana anual, se repite cada año en China y otras naciones donde la festividad marca el calendario social y familiar. Las reuniones familiares, los rituales y la comida cumplen un papel central en esta celebración, que se extiende durante varios días para dar la bienvenida al nuevo ciclo lunar.

La selección culinaria para el Año del Caballo de Fuego adquiere un significado especial. La Guía Michelin destacó una lista de platos icónicos, cada uno cargado de simbolismos y tradiciones. Presentes en mesas de Asia y recomendados en restaurantes de referencia internacional, representan deseos de prosperidad, salud, unidad y abundancia.

Los platos destacados por la guía Michelin para comer en el Año Nuevo Chino

Yu Sheng / Lo Hei (Singapur y Malasia)

El Yu Sheng es un ritual gastronómico con pescado crudo, vegetales y salsa de ciruela, su preparación simboliza fortuna y crecimiento (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Más que una ensalada, el Yu Sheng es un ritual de coreografía gastronómica. Este plato de pescado crudo (generalmente salmón) se rodea de una explosión de texturas: vegetales rallados, pomelo, maní triturado y canela, todo unido por una densa salsa de ciruela.

La tradición del Lo Hei consiste en que los comensales se pongan de pie y lancen los ingredientes con sus palillos lo más alto posible. La creencia popular dicta que, cuanto más alto lleguen, mayor será el crecimiento de la fortuna personal y los negocios durante el ciclo que comienza.

Jiaozi (China)

Los Jiaozi tienen forma de lingote de oro, las familias los preparan juntas como símbolo de unión y envoltorio de buena suerte (Freepik)

Icono absoluto del norte de China, los Jiaozi son empanadillas cuya forma de media luna emula deliberadamente a los yuanbao (lingotes de oro de la antigüedad). Su importancia es tal que las familias se reúnen durante la víspera para plegar la masa, simbolizando la unión y el “envoltorio” de la buena suerte.

Cuatro albóndigas de la felicidad (China)

Las Cuatro albóndigas de la felicidad representan felicidad, fortuna, longevidad y éxito, se sirven en salsa que simboliza bendiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocidas técnicamente como Si Xi Wan Zi, estas monumentales piezas de cerdo picado representan los cuatro pilares del bienestar oriental: felicidad, fortuna, longevidad y éxito. A diferencia de otras preparaciones, estas albóndigas primero se fríen para sellar su sabor y luego se estofan a fuego lento hasta que la carne queda melosa. Se sirven bañadas en una salsa oscura y brillante que, en la alta cocina, simboliza la “cobertura” de bendiciones para toda la familia.

Pollo entero (China)

El pollo entero en la mesa del Año Nuevo Lunar simboliza unidad familiar, se sirve hervido o al vapor para preservar la pureza del sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa del Año Nuevo Lunar, el pollo nunca se troza antes de servir; presentarlo entero (con cabeza y patas) es fundamental para representar la unidad familiar y un comienzo con final (cohesión). Generalmente se prepara hervido o al vapor con jengibre y cebollino, técnicas que preservan la pureza del sabor, reflejando el deseo de un año transparente y sin conflictos.

Mandoo (Corea del Sur)

Los Mandoo son dumplings coreanos de relleno robusto, su forma circular representa un ciclo completo y protegido en Seollal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Seollal (Año Nuevo coreano), que coincide con el Año Nuevo chino ya que se rigen por el calendario lunar, los Mandoo son los protagonistas indiscutidos. Estos dumplings se distinguen por un relleno robusto que combina carne de cerdo o vaca con tofu, brotes de soja y fideos de cristal.

Su forma circular, con los extremos unidos, representa un ciclo completo y protegido. Se suelen servir dentro del Tteokguk, una sopa de pastel de arroz que se consume para ganar simbólicamente un año más de vida y sabiduría.

Nem Ran (Vietnam)

El Nem Ran son rollos primavera fritos de Vietnam, su color dorado evoca barras de oro y su preparación refleja esfuerzo colectivo (Freepik)

El Nem Ran aporta el toque crujiente a la celebración. Estos rollos de primavera fritos, envueltos en papel de arroz transparente, contienen una mezcla equilibrada de carne, setas oreja de madera, verduras y fideos.

Su color dorado intenso no es casual: evoca barras de oro, y la meticulosidad necesaria para que todos queden uniformes refleja la disciplina y el esfuerzo colectivo necesarios para alcanzar la prosperidad en el hogar.

Tang Yuan (China)

Las Tang Yuan son esferas de arroz glutinoso rellenas, su consumo sella la armonía familiar y refuerza la unión de los seres queridos (Freepik)

Estas pequeñas esferas de harina de arroz glutinoso son el cierre dulce por excelencia, especialmente en el sur de China. Servidas en un almíbar caliente, las Tang Yuan suelen estar rellenas de pasta de sésamo negro.

Su nombre suena muy similar a la palabra china para “reunión” (tuanyuan), por lo que consumirlas es una forma de sellar la armonía familiar. La textura pegajosa de la masa refuerza la idea de mantenerse unidos a los seres queridos.

Nian Gao (China)

El Nian Gao es un pastel de arroz pegajoso, su nombre funciona como homófono de “año más alto” y simboliza progreso en cada ciclo (Freepik)

El Nian Gao es un pastel denso cuya base principal es la harina de arroz glutinoso, que se mezcla con agua y, tradicionalmente, azúcar de caña para obtener su característico tono amarronado o rojizo. Tras una cocción prolongada al vapor, la masa adquiere una consistencia elástica y sumamente pegajosa.

Su nombre funciona como un homófono de “año más alto”, lo que simboliza la aspiración de que cada ciclo sea superior al anterior, ya sea en salud, crecimiento para los niños o éxito profesional. Puede disfrutarse en rodajas fritas, que le dan un exterior crujiente y un corazón tierno, o al vapor.