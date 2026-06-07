El Salvador

La justicia de El Salvador condenó a 91 miembros de la Palma Locos Salvatruchos

La resolución del juzgado especializado fijó la pena máxima para los jefes de la clica Palma Locos Salvatruchos y escalonó las condenas según rangos, incluidos colaboradores, chequeos y homeboys.

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 75 años de prisión a siete cabecillas de la Palma Locos Salvatruchos./ (Cortesía: Freepik)
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 75 años de prisión a siete cabecillas de la Palma Locos Salvatruchos./ (Cortesía: Freepik)

La justicia de El Salvadorcondenó a 91 integrantes de la estructura criminal Palma Locos Salvatruchos, grupo vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13), por diferentes delitos. Entre los sentenciados se encuentran siete cabecillas de la organización, procesados por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública y, en algunos casos, por tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo del juez cuarto, determinó penas de hasta 75 años de prisión para los líderes de la estructura, después de un proceso donde se escucharon pruebas sobre el funcionamiento interno y la responsabilidad de cada acusado. La resolución judicial identificó a Hugo José Sánchez Navarro, alias Delincuente, como corredor del programa Cabañas.

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También fueron señalados Manuel Antonio Preza Vides (alias Desconocido de Palma), Aníbal Antonio Najarro Serrano (alias Gánster) y Alexander Antonio Murillo Cuéllar (alias Guanaco), como responsables de la clica Palma Locos Salvatruchos de la MS-13.

Los condenados forman parte de una estructura vinculada a la Mara Salvatrucha MS-13./ (Centros Judiciales El Salvador)
Los condenados forman parte de una estructura vinculada a la Mara Salvatrucha MS-13./ (Centros Judiciales El Salvador)

Otros miembros con cargos de base dentro de la estructura recibieron sentencias de 60 años de prisión; mientras que, quienes ostentaban el rango de homeboy, fueron condenados a 45 años. El tribunal estableció que alias Desconocido de Palma sumó 15 años adicionales por delitos de tráfico ilícito, alcanzando una pena total de 75 años de cárcel.

La sentencia también incluyó a 28 homeboys y nueve chequeos, con penas de 45 y 30 años respectivamente; además de tres pandilleros con rango de observación, que fueron sentenciados a 25 años. Un grupo de 44 colaboradores activos recibió condenas de 20 años, mientras que tres colaboradores adicionales obtuvieron 15 años más por delitos asociados a tráfico ilícito.

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La decisión judicial responde a un esfuerzo coordinado entre las autoridades salvadoreñas para desarticular estructuras criminales responsables de delitos graves. La identificación y condena de los líderes representa un golpe significativo contra la organización Palma Locos Salvatruchos, parte de la red de la Mara Salvatrucha en el país.

Las autoridades de El Salvador sostienen que la condena a la Palma Locos Salvatruchos refuerzan la política contra las maras en Centroamérica./ (Centros Judiciales El Salvador)
Las autoridades de El Salvador sostienen que la condena a la Palma Locos Salvatruchos refuerzan la política contra las maras en Centroamérica./ (Centros Judiciales El Salvador)

Un juicio histórico contra la MS-13 entra en su fase final

En paralelo a este proceso, la justicia de El Salvador avanza en el juicio más grande de su historia reciente contra la estructura de la MS-13. El proceso involucra a 485 cabecillas de la organización, quienes enfrentan cargos similares por agrupaciones ilícitas, homicidio, extorsión y otros delitos graves. El tribunal ha escuchado durante meses los testimonios de testigos protegidos y se ha presentado evidencia documental sobre la operación de la pandilla a nivel nacional.

Estejuicio, considerado sin precedentes por su magnitud y por la cantidad de acusados, ha llegado a su etapa final. Las autoridades esperan que las sentencias resultantes sienten un precedente en la lucha contra el crimen organizado y refuercen la política de mano dura adoptada por el Estado salvadoreño.

El proceso judicial ha contado con estrictas medidas de seguridad y con la participación de fiscales especializados, quienes han solicitado la imposición de penas ejemplares para los principales responsables de la estructura. Este caso podría marcar un antes y un después en la estrategia de combate a las pandillas en Centroamérica.

La condena a los 91 miembros de la Palma Locos Salvatruchos y la inminente resolución sobre los 485 cabecillas de la MS-13 evidencian la respuesta del sistema judicial de este país ante el fenómeno de las maras, mismo que ha impactado la vida social y la seguridad en la región.

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