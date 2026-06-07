Tres toques de primera, asistencia de taco y definición precisa: el golazo de Giuliano Simeone en el triunfo de Argentina

El Cholito marcó el 2-0 ante Honduras en la serie de amistosos antes del debut mundialista

La selección argentina venció 2-0 a Honduras en un partido amistoso, disputado en el estadio Kyle Field de Texas, que tuvo como protagonista a Giuliano Simeone. En una jugada colectiva de alta precisión, el conjunto albiceleste hilvanó tres toques seguidos de primera: el hombre del Atlético Madrid definió con calidad tras una asistencia de taco.

En el estadio Kyle Field, Simeone partió como titular y amplió la ventaja a los 54 minutos, luego de que Lautaro Martínez abriera el marcador de penal. El segundo tanto llegó tras el pase de Giovani Lo Celso y el taco del goleador del Inter de Milán, que dejó solo al mediocampista, quien definió con seguridad por debajo del arquero y puso el 2-0 para el conjunto albiceleste.

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Giuliano Simeone volvió a celebrar un gol con la selección argentina en el amistoso ante Honduras (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El delantero argentino, que ya había marcado por primera vez ante Brasil en el estadio Monumental, celebró así su segundo gol con la camiseta nacional, demostrando una vez más su capacidad para resolver en el área y consolidando su lugar en la previa del debut mundialista. Aún sin Lionel Messi como titular en el equipo, este primer escenario resultó ideal para que varios futbolistas recuperaran ritmo de competencia y que el cuerpo técnico analizara las condiciones del equipo para determinar quiénes llegarán en mejor forma.

Incluso antes del golazo, Giuliano Simeone ya había destacado por la banda izquierda desde los primeros minutos del partido, desbordando a la defensa rival y generando peligro. Primero se hizo espacio para probar desde fuera del área y, poco después, asistió a Lautaro Martínez, quien tampoco logró vencer al arquero con un remate de cabeza.

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El hijo del Cholo Simeone cerró una temporada sobresaliente en el Atlético de Madrid, donde pudo desplegar su perfil ofensivo y consolidó su actualidad con 53 partidos jugados, 47 de ellos como titular. En ese tramo, sumó siete goles y ocho asistencias, además de contribuir a que el club madrileño asegure su plaza en la próxima Champions League.

Lautaro Martinez y Simeone sellaron los goles del triunfo y apuntan al próximo partido ante Islandia (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El foco de atención, sin embargo, está puesto en la inminente Copa del Mundo, donde la selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar 2022. En este escenario, Giuliano Simeone intenta ganarse un lugar entre los titulares, con la oportunidad de repetir la historia de su padre, quien anotó nueve goles con la mayor. Su hermano mayor, Giovanni, también dejó su marca con un tanto en la Albiceleste.

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El delantero debutó oficialmente con la camiseta albiceleste el 20 de noviembre de 2024 ante Perú y, desde entonces, ha sido parte de diversas convocatorias. Tras el gol contra Honduras, Simeone no solo afianza su posición como una de las principales alternativas del equipo, sino que también refuerza el impacto de los futbolistas argentinos en el exterior: se formó en las divisiones juveniles de River Plate antes de emigrar a España.

El próximo reto para la selección dirigida por Lionel Scaloni será el amistoso frente a Islandia el próximo martes, antes del estreno mundialista como cabeza de serie del Grupo J. El debut oficial será el 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, seguido por los duelos ante Austria y Jordania en el Dallas Stadium.

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