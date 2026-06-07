El llamativo gesto de Juan Icardi, el papá de Mauro, con la mamá de Wanda Nara: “Familia”

El papá del delantero le envió comida a Nora Colosimo, quien no pudo asistir a la celebración del 25 de mayo en Rosario

Mientras Mauro Icardi retiraba a sus hijas en la entrada del barrio privado de Nordelta, su padre Juan Icardi protagonizaba otro capítulo del vínculo que construyó por cuenta propia con la familia de Wanda Nara. Un vínculo que durante años generó tensión con su hijo y que en el último tiempo se volvió más espinoso: Juan se juntó en repetidas ocasiones con Wanda y las niñas, al margen de cualquier acuerdo con el delantero.

El sábado al mediodía, Icardi se presentó en la entrada del barrio privado de la empresaria para retirar a las dos niñas que tienen en común, como estaba acordado entre las abogadas de ambas partes. Fue un nuevo encuentro cara a cara entre los dos, el segundo en pocas horas tras el retiro del día anterior.

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Al mismo tiempo, en sus redes sociales, Nora Colosimo, la madre de Wanda, compartía un video que contaba una historia paralela. Juan Icardi había preparado locro y empanadas fritas para toda la familia el 25 de mayo. Nora no pudo asistir a esa celebración, y el padre de Mauro no dejó que eso quedara sin resolver.

Nora no pudo ser parte de la celebración familiar del 25 de mayo, por lo que el patriarca de los Icardi le envió por medio de Wanda empanadas

Le envió las empanadas de regalo. Wanda las guardó en el freezer y se las hizo llegar. El video que Nora subió a sus redes la mostró con el plato ya servido, sin poder disimular el entusiasmo.

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“Y ya que no pude ir el día del locro, mirá Juan lo que me envió. Wandita me las guardó en freezer y ahora acá estamos. No, las mejores empanadas”, dijo frente a la cámara. La mención a Wanda como intermediaria no fue un detalle menor: fue ella quien recibió el envío y se encargó de que llegaran a su destino.

El agradecimiento de Nora fue público y sin medias tintas. “Suerte la gente de Rosario, ¿eh? Que tienen para pedirlas todo el tiempo. Yo me tengo que ir hasta visitar la familia. Gracias, Juan, por estas empanadas. Muchas gracias. Saludos a toda la familia Icardi”, cerró en el video.

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El gesto tuvo su propio peso simbólico. Juan Icardi y Mauro no mantienen una buena relación desde hace años, una distancia que se profundizó cuando el padre comenzó a frecuentar a Wanda y a las niñas de forma independiente. Que sea precisamente Nora Colosimo quien agradezca públicamente a “toda la familia Icardi” mientras su yerno retira a las niñas a metros de allí dibujó un mapa familiar donde los vínculos no siguen ninguna línea recta.

El detrás de escena de la reunión de Wanda Nara con la familia Icardi el 25 de mayo

El 25 de mayo, la conductora, viajó a Rosario junto a sus hijas para acompañar el evento y compartir la fecha con la familia de su exmarido. Las imágenes de las niñas revolviendo la olla de locro y posando junto a su abuelo se viralizaron en redes, mientras que Wanda promocionó el emprendimiento en sus historias con la frase: “El más rico de todos”.

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El fin de semana patrio comenzó con Wanda compartiendo una postal del Monumento a la Bandera de Rosario, iluminado con los colores celeste y blanco. La imagen fue la primera de una serie que fue relatando el paso a paso de su viaje. Luego,una foto suya dentro del auto, mate en mano, marcó el ritmo relajado de la escapada. Apenas llegó al hotel, mostró algunas de sus pertenencias y anticipó que el día tendría mucho de familia y de recuerdos.

Cada año, la postal clave es la del reencuentro entre Juan y sus nietas. Esta vez,la escena se repitió con la calidez de las cosas simples: las niñas posaron junto a su abuelo, sonrisas de por medio, para conmemorar una visita que ya es parte del calendario familiar. Fue el propio Juan quien compartió la foto en sus redes, agradeciendo la visita y dejando en claro que esos momentos son los que más disfruta.

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La familia Icardi no dudó en mostrar el detrás de escena del 25 de mayo. En las fotos que circularon, se pudo ver a las hijas de Wanda y Mauro participando de la elaboración, revolviendo la olla y ayudando con la preparación de las empanadas. Aldana Icardi, cuñada de Wanda, compartió imágenes del grupo familiar, entre mate, empanadas y baile de cuarteto en la cocina de Juan, y dejó en claro que la fecha también fue una excusa para fortalecer los lazos y dejar atrás distancias o tensiones pasadas.