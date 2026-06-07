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El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

Tras conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años, el grupo decidió sostener la fecha en el Predio Ferial, dialogó con la familia y tocó ante más de 7.000 personas en una noche atravesada por el duelo colectivo

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El homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al Indio Solari

Tras un día de profundo impacto para los admiradores del rock argentino, marcado por la muerte de Carlos “Indio” Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado subieron al escenario este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. El concierto, que originalmente iba a formar parte de una doble fecha en la ciudad patagónica, se transformó en un homenaje al líder espiritual de la banda y referente indiscutido de la música nacional.

La noticia del fallecimiento del Indio, ocurrida el viernes a los 77 años, llegó a los músicos pocas horas después de aterrizar en Chubut. Ante la conmoción y el dolor, el grupo mantuvo conversaciones con la familia del artista antes de definir la continuidad del show. Finalmente, resolvieron llevarlo adelante, conscientes de la expectativa generada y del esfuerzo de quienes viajaron desde distintos puntos del país para estar presentes.

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El recital, que comenzó a las 21.31, estuvo marcado por el frío patagónico, el cual agregó un ambiente particular a este histórico día. Bajo el escenario, más de 7.000 personas colmaban el predio. Desde temprano, el estadio exhibió un ambiente cargado de emoción, con seguidores que compartían recuerdos, anécdotas y canciones del Indio, en medio de una atmósfera de duelo colectivo.

Así las cosas, a las 21.32, una imagen del Indio Solari apareció en la pantalla principal. El público respondió con una ovación y cánticos que evocaban la figura del músico. Un minuto después, los nueve integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron ante el público, abrazados y visiblemente conmovidos. Sin mediar palabras, tomaron posiciones y dieron inicio al concierto con “Pedía siempre temas en la radio”, seguida por “Un ángel para tu soledad”, dos piezas emblemáticas del repertorio ricotero.

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Murio Indio Solari
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado convierten su show en Comodoro Rivadavia en un homenaje al Indio Solari (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Durante los primeros minutos, la emoción dominó tanto a músicos como a espectadores. Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita no pudieron contener las lágrimas mientras la multitud coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”. En el fondo, la pantalla gigante mostraba una postal del homenajeado, reforzando el clima de despedida y gratitud.

La organización del evento había previsto dos funciones en Comodoro Rivadavia, para los días 6 y 7 de junio. Sin embargo, la muerte de Solari llevó a concentrar toda la energía en una única presentación. La magnitud de la convocatoria y la transmisión en vivo por YouTube multiplicaron el alcance del homenaje, con cientos de miles de personas siguiendo el show a la distancia.

La banda confirmó que el concierto será transmitido en vivo
La banda confirmó que el concierto será transmitido en vivo

En un comunicado difundido el viernes por la noche, la banda expresó: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El golpe nos da en el cuerpo, pero el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”. El mensaje continuaba: “No va a ser fácil, tampoco será el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio...”.

Así, la noche avanzó entre canciones, recuerdos y homenajes espontáneos. El dolor y la tristeza compartidos, junto a la música, marcaron el tono de una jornada que quedará en la memoria de los presentes y de quienes, a la distancia, participaron de la despedida al Indio Solari.

Indio formó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado luego de la disolución de Los Redondos y debutó en los escenarios en 2005, en el Estadio Único de La Plata. Los músicos recorrieron el país llevando su misa ricotera con el Indio al frente hasta el multitudinario concierto de Olavarría en marzo de 2017. Esa fue la última vez del cantante sobre un escenario de manera física, aunque no quiso perderse la fiesta y siguió acompañando en modo holograma.

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