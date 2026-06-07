Teleshow

Striptease, besos y bailes en el piso: los momentos que encendieron la noche de Gran Hermano

Brian Sarmiento, Mariela Prieto, Luana Fernández y Juan Carlos López protagonizaron una serie de momentos subidos de tono en la fiesta

Guardar
Google icon
La dupla fue la protagonista de un momento lleno de pasión (Video: X)

Gran Hermano Generación Dorada lleva poco más de tres meses en el aire en Telefe y en las últimas semanas dejó algunas de sus escenas más comentadas desde el arranque. Con los participantes decididos a mantenerse en competencia a cualquier precio, los bailes cargados de sensualidad se volvieron una constante dentro de la casa y las redes sociales no tardaron en amplificar cada momento.

Los episodios más recientes tuvieron dos protagonistas centrales y dejaron en claro que el nivel de desinhibición dentro del reality no tiene techo.

El primero en generar repercusión fue el striptease que protagonizaron Luana Fernández y Juan Carlos López. Al ritmo de Black Velvet, el clásico de Alannah Myles, los dos participantes desplegaron toda su química frente al resto de los jugadores. Las miradas, los movimientos sugestivos y el acercamiento progresivo entre ellos fueron subiendo la temperatura hasta culminar en besos apasionados que desataron gritos y euforia tanto dentro de la casa como entre quienes seguían la transmisión por el streaming oficial.

PUBLICIDAD

La dinámica no fue improvisada del todo. Coty Romero había anticipado antes del baile que Luana era la indicada para ese tipo de performance, como si ya intuyera lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió superó cualquier expectativa.

El exfutbolista vivió un picante momento con la esposa del Turco García (Video: X)

El momento también tomó por sorpresa a las conductoras del streaming. Coty Romero lanzó un grito al ver la escena. Danelik Star, por su parte, se cubrió el rostro con las manos. Unos segundos de silencio, algunas palabras sueltas y sonrisas cómplices fueron la respuesta de ambas ante una de las secuencias más comentadas de las últimas horas. La reacción de las conductoras terminó siendo casi tan comentada como la escena misma.

PUBLICIDAD

Juan Carlos López no era un desconocido antes de entrar al reality. Ingresó durante el repechaje y desde su llegada no pasó inadvertido. Ex stripper de profesión, fue elegido Mister Primavera en el programa de Susana Giménez y mantuvo relaciones con Valeria Britos y Sabrina Ravelli. Tras varios años alejado de la exposición mediática, su regreso a la pantalla con Gran Hermano fue con todo.

El baile con Luana no fue su primera escena de alto voltaje dentro de la casa. Días antes ya había protagonizado una performance similar junto a Tamara Paganini, lo que dejó en claro que JC llegó al reality con una estrategia clara: generar contenido y mantenerse en el centro de la conversación.

Striptease, besos y bailes en el piso: los momentos más calientes que dejó Gran Hermano Generación Dorada
Los momentos más calientes entre los participantes en la casa de Gran Hermano

El segundo episodio que encendió las redes llegó durante la fiesta del viernes y tuvo como protagonistas a Mariela Prieto, la esposa del exfutbolista Claudio “Turco” García, y al también exfutbolista Brian Sarmiento. Al compás de “No se ve / Chingón”, el hit de DesaKTa2 que Sarmiento identifica como uno de sus favoritos dentro del reality, los dos participantes protagonizaron una coreografía que no tardó en hacerse viral.

Las imágenes mostraron una secuencia de movimientos muy cercanos, con los cuerpos juntos y varias escenas en el piso que sus propios compañeros no pudieron ignorar. Varios hacían señas a las cámaras mientras observaban lo que ocurría frente a ellos, como subrayando la intensidad de lo que estaban presenciando.

La grabación se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de críticas en redes sociales. A Sarmiento lo acusaron de no respetar a Danelik Galazán. Sobre Mariela cayeron las reacciones más duras: varios usuarios interpretaron su actitud como una forma de “cobrarse” algún disgusto que le habría hecho pasar el Turco García en el pasado.

Las críticas no escasearon. “Muy ordinarios” y “Están calientes” fueron algunas de las frases que se multiplicaron en X, junto a comentarios que apuntaron directamente a la conducta de ambos participantes dentro del juego y fuera de él.

El episodio con Sarmiento no fue el primero que generó polémica en torno a Mariela dentro de la casa. Días antes, la participante ya había sido noticia por un acercamiento en tono de juego con Emanuel Di Gioia. Este nuevo capítulo se sumó a una participación que, semana a semana, no pasa inadvertida ni entre los fanáticos del reality ni entre sus críticos más encendidos.

Temas Relacionados

Brian SarmientoMariela PrietoLuana FernándezJuan Carlos López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

La complicidad y carisma de ambas artistas conquistaron a la multitud, despertando una oleada de reacciones y gratitud en redes sociales

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

La actriz y conductora eligió un encuentro distendido con sus seres queridos, donde compartió risas y gestos de cariño

Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

La Chiqui volvió a estar al frente de su programa y se llevó todos los aplausos con una prenda larga hasta el piso de uno de sus diseñadores de confianza

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

Tras conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años, el grupo decidió sostener la fecha en el Predio Ferial, dialogó con la familia y tocó ante más de 7.000 personas en una noche atravesada por el duelo colectivo

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

El llamativo gesto de Juan Icardi, el papá de Mauro, con la mamá de Wanda Nara: “Familia”

Nora Colosimo no pudo ser parte de la reunión familiar que se organizó el 25 de mayo y, ante esto, el padre del delantero decidió enviarle un pequeño regalo con gusto a patria

El llamativo gesto de Juan Icardi, el papá de Mauro, con la mamá de Wanda Nara: “Familia”

DEPORTES

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El “trabajo especial” que realizó Lionel Messi tras ser suplente en el amistoso de la selección argentina ante Honduras

Tras la baja de Balerdi, Scaloni confirmó que evalúa más cambios en la lista de Argentina para el Mundial: la situación de los lesionados a 9 días del debut

Los cuatro debuts en la selección argentina que impulsó Lionel Scaloni en el amistoso contra Honduras previo al Mundial

Tres toques de primera, asistencia de taco y definición precisa: el golazo de Giuliano Simeone en el triunfo de Argentina

TELESHOW

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

El llamativo gesto de Juan Icardi, el papá de Mauro, con la mamá de Wanda Nara: “Familia”

INFOBAE AMÉRICA

Los armenios votan en una elección que podría generar un giro hacia Europa y alejar definitivamente al país de Rusia

Los armenios votan en una elección que podría generar un giro hacia Europa y alejar definitivamente al país de Rusia

Policía guatemalteca detiene a salvadoreño con alerta internacional

Costa Rica: Autoridades elevan alerta amarilla el Pacífico y Valle Central ante pronostico de lluvias muy fuertes y vientos intensos

Más de 900 animales en Honduras han sido rescatados por bomberos tras incendios forestales

Más de 25 pasajeros resultan afectados tras accidente de un autobús en Guatemala