Striptease, besos y bailes en el piso: los momentos que encendieron la noche de Gran Hermano

La dupla fue la protagonista de un momento lleno de pasión (Video: X)

Gran Hermano Generación Dorada lleva poco más de tres meses en el aire en Telefe y en las últimas semanas dejó algunas de sus escenas más comentadas desde el arranque. Con los participantes decididos a mantenerse en competencia a cualquier precio, los bailes cargados de sensualidad se volvieron una constante dentro de la casa y las redes sociales no tardaron en amplificar cada momento.

Los episodios más recientes tuvieron dos protagonistas centrales y dejaron en claro que el nivel de desinhibición dentro del reality no tiene techo.

El primero en generar repercusión fue el striptease que protagonizaron Luana Fernández y Juan Carlos López. Al ritmo de Black Velvet, el clásico de Alannah Myles, los dos participantes desplegaron toda su química frente al resto de los jugadores. Las miradas, los movimientos sugestivos y el acercamiento progresivo entre ellos fueron subiendo la temperatura hasta culminar en besos apasionados que desataron gritos y euforia tanto dentro de la casa como entre quienes seguían la transmisión por el streaming oficial.

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La dinámica no fue improvisada del todo. Coty Romero había anticipado antes del baile que Luana era la indicada para ese tipo de performance, como si ya intuyera lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió superó cualquier expectativa.

El exfutbolista vivió un picante momento con la esposa del Turco García (Video: X)

El momento también tomó por sorpresa a las conductoras del streaming. Coty Romero lanzó un grito al ver la escena. Danelik Star, por su parte, se cubrió el rostro con las manos. Unos segundos de silencio, algunas palabras sueltas y sonrisas cómplices fueron la respuesta de ambas ante una de las secuencias más comentadas de las últimas horas. La reacción de las conductoras terminó siendo casi tan comentada como la escena misma.

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Juan Carlos López no era un desconocido antes de entrar al reality. Ingresó durante el repechaje y desde su llegada no pasó inadvertido. Ex stripper de profesión, fue elegido Mister Primavera en el programa de Susana Giménez y mantuvo relaciones con Valeria Britos y Sabrina Ravelli. Tras varios años alejado de la exposición mediática, su regreso a la pantalla con Gran Hermano fue con todo.

El baile con Luana no fue su primera escena de alto voltaje dentro de la casa. Días antes ya había protagonizado una performance similar junto a Tamara Paganini, lo que dejó en claro que JC llegó al reality con una estrategia clara: generar contenido y mantenerse en el centro de la conversación.

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Los momentos más calientes entre los participantes en la casa de Gran Hermano

El segundo episodio que encendió las redes llegó durante la fiesta del viernes y tuvo como protagonistas a Mariela Prieto, la esposa del exfutbolista Claudio “Turco” García, y al también exfutbolista Brian Sarmiento. Al compás de “No se ve / Chingón”, el hit de DesaKTa2 que Sarmiento identifica como uno de sus favoritos dentro del reality, los dos participantes protagonizaron una coreografía que no tardó en hacerse viral.

Las imágenes mostraron una secuencia de movimientos muy cercanos, con los cuerpos juntos y varias escenas en el piso que sus propios compañeros no pudieron ignorar. Varios hacían señas a las cámaras mientras observaban lo que ocurría frente a ellos, como subrayando la intensidad de lo que estaban presenciando.

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La grabación se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de críticas en redes sociales. A Sarmiento lo acusaron de no respetar a Danelik Galazán. Sobre Mariela cayeron las reacciones más duras: varios usuarios interpretaron su actitud como una forma de “cobrarse” algún disgusto que le habría hecho pasar el Turco García en el pasado.

Las críticas no escasearon. “Muy ordinarios” y “Están calientes” fueron algunas de las frases que se multiplicaron en X, junto a comentarios que apuntaron directamente a la conducta de ambos participantes dentro del juego y fuera de él.

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El episodio con Sarmiento no fue el primero que generó polémica en torno a Mariela dentro de la casa. Días antes, la participante ya había sido noticia por un acercamiento en tono de juego con Emanuel Di Gioia. Este nuevo capítulo se sumó a una participación que, semana a semana, no pasa inadvertida ni entre los fanáticos del reality ni entre sus críticos más encendidos.