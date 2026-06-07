Una planta solar impulsará parte de las operaciones del Canal de Panamá desde 2027

La energía solar permitirá cubrir aproximadamente el 15% del consumo eléctrico anual de la vía interoceánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Canal de Panamá espera poner en operación en 2027 una planta fotovoltaica capaz de generar 26 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para cubrir aproximadamente el 15% de su consumo energético institucional.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad con la que la vía interoceánica busca reducir emisiones y fortalecer su resiliencia frente al cambio climático global de la actualidad.

El proyecto fue destacado por la administración canalera en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente como una de las principales apuestas de su programa de descarbonización y transición energética.

La iniciativa surge en momentos en que el sistema eléctrico panameño mantiene una fuerte dependencia de la generación térmica.

El Canal de Panamá incorporará 10 remolcadores híbridos para reducir el consumo de combustible y las emisiones asociadas a sus operaciones marítimas. REUTERS/Daniel Becerril

Datos del Centro Nacional de Despacho muestran que este 6 de junio la generación térmica aportaba 803.8 megavatios, equivalente al 43.13% de toda la electricidad producida en Panamá.

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La energía hidráulica representaba 28.8% de la generación nacional con 536.8 megavatios, mientras que la solar aportaba 522.2 megavatios, equivalentes al 28.02% del total de la producción.

La energía eólica representaba apenas 0.05% de la producción eléctrica del país. La nueva instalación fotovoltaica permitirá al Canal reducir parte de su dependencia de la energía externa.

Actualmente, el Canal opera una planta termoeléctrica en el sector de Mirafloes, la cual, suministra energía tanto a las operaciones canaleras como a comunidades cercanas a la vía acuática.

La energía solar ha crecido rápidamente en Panamá durante la última década. De acuerdo con registros del Centro Nacional de Despacho, actualmente operan más de 80 parques solares en el país.

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El Canal mantiene programas de conservación forestal dentro de su cuenca hidrográfica para proteger las fuentes de agua. Tomada de la ACP

Estos proyectos están distribuidos en distintas provincias. Entre los proyectos más grandes destacan Solar Fotovoltaica Penonomé, con una capacidad instalada de 95.25 megavatios de potencia. También destacan Madre Vieja Solar, con 18.33 megavatios; La Esperanza Solar, con 15.17 megavatios; Baco Solar, con 13.44 megavatios; y Solar Pocrí, con 12.07 megavatios.

Aunque el proyecto fotovoltaico no convertirá al Canal en uno de los mayores productores de energía solar del país, sí representa un paso relevante dentro de la estrategia ambiental de la vía.

Esta es una de las infraestructuras más importantes para el comercio mundial. La iniciativa forma parte de un programa más amplio que busca reducir la huella ambiental operativa. Entre las medidas anunciadas figura la incorporación progresiva de 10 remolcadores híbridos para disminuir el consumo de combustible y las emisiones asociadas al tránsito de embarcaciones por la ruta.

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La administración también informó que evalúa el uso de combustibles de menor intensidad de carbono para su flota marítima, mientras avanza en la adquisición de vehículos eléctricos para transporte terrestre. Esta compra servirá para la modernización de su parque automotor terrestre.

La conservación impulsada por productores y residentes de la Cuenca contribuye a la regulación hídrica, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad. Tomada de la ACP

Otro de los pilares se concentra en la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. De esta cuenca depende tanto el funcionamiento de las esclusas como el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población de la República de Panamá.

Según cifras oficiales, unas 9,400 hectáreas de bosque han sido protegidas entre 2014 y 2026 mediante programas de incentivos para la conservación forestal sostenible en la región. Estas iniciativas han beneficiado a 724 familias en 230 comunidades de la Cuenca, con transferencias que superan los $4 millones destinadas a promover la vigilancia y preservación verde.

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La meta del Canal es elevar la superficie protegida hasta 11,000 hectáreas para 2027, alcanzando a 867 familias en 243 comunidades de la cuenca hidrográfica del país. La institución considera que estos programas contribuyen a la regulación hídrica, la protección de los suelos, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad de la zona.

Para fortalecer ese trabajo, la entidad opera un Sistema de Vigilancia y Monitoreo de la Cobertura Vegetal y Uso de Suelo que utiliza imágenes satelitales, drones y plataformas. El sistema también incluye patrullajes de campo para detectar cambios en la cobertura forestal y posibles actividades de tala o quema dentro de las áreas protegidas asignadas.

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La sequía de 2023 y 2024 evidenció la vulnerabilidad de los recursos hídricos que sostienen la operación canalera. Achivo

El Canal también informó que desde 2023 realiza inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo emisiones directas e indirectas, con el objetivo de incorporar datos útiles. Esta información se sumará a la planificación estratégica y a la toma de decisiones operativas importantes. Las iniciativas cobran relevancia en un contexto marcado por el clima.

Los efectos son cada vez más visibles del cambio climático sobre los recursos hídricos de Panamá. La sequía de 2023 y 2024 obligó al Canal a restringir tránsitos. Esta restricción del número de tránsitos diarios ocurrió por primera vez en su historia debido a la caída de los niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela.

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Para la administración canalera, la transición hacia energías renovables, la protección de los bosques y la gestión sostenible del agua forman parte de una misma estrategia institucional. El objetivo final es garantizar que la vía interoceánica pueda seguir operando en un escenario de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y prolongados en el mundo.