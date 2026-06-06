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Variantes genéticas comunes y riesgo de separación: el dato que desafía las estimaciones previas sobre el riesgo de divorcio

Nuevos análisis con registros poblacionales y trabajos académicos abren una duda clave sobre la ruptura de pareja y desplazan el foco hacia otros condicionantes

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El entorno social y familiar influye más que la genética en la probabilidad de separación de pareja, destacan investigadores noruegos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conjunto de investigaciones recientes en Noruega revela que los factores genéticos explican solo una parte limitada de la probabilidad de separación de pareja, mientras que el entorno social y familiar desempeña un papel clave y, en muchos casos, más determinante.

Diversos estudios noruegos basados en grandes cohortes y registros administrativos han cuantificado cuánto influyen la herencia genética y el contexto ambiental en el riesgo de divorcio. Según estos análisis, las variantes genéticas comunes explican solo alrededor del 9% de la variación del riesgo en mujeres y el 3% en hombres. El resto se atribuye a la educación, la cultura, la historia de vida y factores familiares, que pueden mitigar o potenciar cualquier predisposición genética.

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En estos estudios, liderados por la Universidad de Oslo y publicados en Sociological Science, se emplearon datos del estudio MoBa y registros administrativos nacionales. Se analizaron tanto matrimonios como parejas de hecho con hijos, así como datos de gemelos y adopciones, para descomponer la transmisión intergeneracional.

Ruth Eva Jørgensen, socióloga de la Universidad de Oslo, explica que no existe un “gen del divorcio”, sino cientos o miles de variantes genéticas que, al interactuar entre sí y con el entorno, configuran solo tendencias estadísticas a gran escala, no el destino de personas concretas.

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Una mujer y un hombre están sentados en una mesa de madera frente a una ventana, ella escribe en un documento y él mira hacia un lado pensativo.
El entorno social y familiar influye más que la genética en la probabilidad de separación de pareja, destacan investigadores noruegos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peso relativo de la genética en el riesgo de divorcio

De acuerdo con Sociological Science, el impacto de los polimorfismos genéticos en la probabilidad de separación es notablemente inferior a cálculos previos. Las variantes genéticas comunes explican el 9% de la variación en mujeres y el 3% en hombres. Cifras anteriores, derivadas de estudios con gemelos, situaban la heredabilidad incluso en torno al 50%, aunque estos métodos agrupan tanto variantes comunes como raras, además de influencias del entorno compartido.

Jørgensen sostiene que la influencia genética sobre la disolución de pareja es constante, pero minoritaria y condicionada por el contexto social. Elementos como la educación superior, el bienestar subjetivo o una mayor edad al tener el primer hijo se asocian con menor riesgo de ruptura, mientras que predisposiciones genéticas ligadas a conductas de riesgo, como el inicio sexual precoz o el consumo de tabaco, incrementan la probabilidad de separación.

Sin embargo, estos hallazgos reflejan asociaciones estadísticas y no permiten predecir rupturas individuales. El entorno familiar y social modula decisivamente cualquier predisposición genética.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No existe un único 'gen del divorcio', sino cientos de variantes genéticas que solo indican tendencias estadísticas, señalan los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión intergeneracional: ambiente familiar y riesgos heredados

Los estudios sobre transmisión intergeneracional han comparado familias biológicas y adoptivas mediante registros noruegos y el artículo “Parental Divorce and Children’s Partnership Dynamics”. Se concluye que el entorno familiar es el principal canal de transmisión: en hijos biológicos, el divorcio parental supone un aumento significativo del riesgo de ruptura adulta, pero el efecto prácticamente se diluye entre los hijos adoptados.

El análisis de gemelos respalda esta evidencia: aunque existe una influencia genética limitada, la experiencia de una ruptura parental y el entorno familiar parecen tener un mayor peso que la herencia biológica en las decisiones y conductas de pareja de los hijos.

Genética, entorno y determinismo: advertencias desde la investigación

Investigadores de la Universidad de Oslo y publicaciones recientes advierten sobre los riesgos de interpretar los datos genéticos como un destino inalterable. Subrayan la diferencia entre predisposición estadística y determinismo: los genes pueden elevar o reducir, según el contexto, la tendencia al divorcio, pero no garantizan ningún desenlace.

El peso de los factores culturales, las normas sociales y las políticas públicas puede reducir o amplificar el impacto de la genética en la disolución de pareja. La sociogenómica demuestra que la genética interactúa constantemente con la biografía individual, el entorno social y los vínculos personales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mujeres muestran mayor influencia genética en la variación del riesgo de divorcio frente a los hombres, con un 9% versus 3% respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la disponibilidad de datos genéticos avanza, expertos insisten —según recoge Sociological Science— en que los resultados no deben interpretarse como un destino inevitable, sino como tendencias colectivas en grandes poblaciones. Además, la heredabilidad del riesgo de divorcio varía según el contexto, el periodo histórico y las restricciones sociales vigentes.

El caso de Noruega, con baja estigmatización y una fuerte red de bienestar, permite analizar con precisión cómo biología y ambiente se combinan en la dinámica de la pareja.

Las investigaciones sintetizadas sugieren que las diferencias genéticas contribuyen a configurar nuestras tendencias relacionales, pero solo cobran sentido a través de la experiencia vital, el entorno familiar y las circunstancias sociales.

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