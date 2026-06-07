Tras la baja de Balerdi, Scaloni confirmó que evalúa más cambios en la lista de Argentina para el Mundial: la situación de los lesionados a 9 días del debut

Scaloni realizará al menos un cambio por la baja de Balerdi. Podría hacer más variantes en la lista de 26 (Foto: Reuters/Maria Lysaker)

Lionel Scaloni tendrá que ratificar o definir variantes en la lista de 26 futbolistas que competirán en la Copa del Mundo. A la espera del último amistoso, el próximo martes ante Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama (arrancará 21:30, hora argentina), el cuerpo técnico supervisa a los lesionados al detalle y va sacando conclusiones al respecto mientras el tiempo se agota.

El DT no titubeó a la hora de descartar a Leonardo Balerdi, con un desgarro en su sóleo derecho, a nueve días del debut mundialista contra Argelia (16 de junio en Kansas). Y además dejó una advertencia previa al choque amistoso con Honduras: “Estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. No los estamos arriesgando. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar".

PUBLICIDAD

Lo cierto es que tras el duelo contra Honduras, con la baja oficializada del defensor del Olympique Marsella, Lionel Scaloni adelantó que puede haber más modificaciones en la lista. “Creemos que, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión (de reemplazar) no pasa con un jugador o por un central. Vamos a esperar. Tenemos la oportunidad de otro partido más y sacar conclusiones de lo que el equipo necesite. La desgracia del Flaco (Balerdi) hace de que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con los demás compañeros también. No nos apresuramos, porque sino después puede ser una decisión errada. Tenemos una idea, pero no vamos a tomar una decisión hasta seguramente el partido del martes”, adelantó el DT.

Uno por uno, los “tocados” de la selección argentina:

Leonardo Balerdi: se desgarró el sóleo de su pierna derecha y fue desafectado oficialmente de la nómina de 26. Todavía no se definió a su reemplazante.

PUBLICIDAD

Gonzalo Montiel: se desgarró el cuádriceps izquierdo el 17 de mayo pasado jugando en River. Es uno de los comprometidos seriamente. La semana que viene será exigido y el cuerpo técnico tomará la decisión de que sea ratificado entre los 26 o se pierda la Copa. En las gateras están Nicolás Capaldo y Agustín Giay, quienes jugaron este sábado ante Honduras.

Nahuel Molina: otro que puede llegar con lo justo. Transita la recta final de su recuperación en el muslo izquierdo tras un desgarro. Su último partido oficial fue el 9 de mayo con Atlético Madrid.

PUBLICIDAD

Nicolás Paz: en los últimos entrenamientos se movió diferenciado junto a Montiel y Molina. Busca estar óptimo tras una contusión en su rodilla izquierda que le produjo una pequeña lesión en la zona inferior. Su último partido oficial fue el 10 de mayo, pero el cuerpo técnico lo tiene bien considerado y pretende que llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. “Nico creo que ya está disponible”, aclaró Scaloni.

Leandro Paredes: al borde del desgarro en el último partido con Boca por Copa Libertadores (29 de mayo). Su molestia es en el isquiotibial derecho, motivo por el cual se entrena diferenciado y no se espera que sume minutos antes el estreno contra Argelia en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Julián Álvarez: jugó su último partido el 5 de mayo por Champions League en Atlético Madrid. Debió abandonar el campo de juego por un fuerte dolor en su tobillo izquierdo. No está al 100% y el cuerpo técnico lo tiene entre algodones mientras realiza un tratamiento especial de recuperación. “Estamos intentando que se le vaya esa molestia que tiene en el tobillo y no tenemos apuro. Esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que cuando tenga que jugar no tenga ninguna molestia”, detalló Scaloni.

Emiliano Martínez: con fractura del dedo meñique de su mano derecha. Confirmado para el debut ante Argelia, se definió que fuera preservado en los amistosos.

PUBLICIDAD

Cristian Romero: en la recta final de su rehabilitación por un esguince de ligamento de rodilla derecha originado en un partido con Tottenham. No jugaba oficialmente desde el 12 de abril pasado, pero sumó minutos este sábado ante Honduras,

Nicolás González: recuperado totalmente de una distensión muscular. Su último partido oficial había sido a fines de abril en Atlético Madrid.

Lionel Messi: recuperado al 100% de una contractura en su isquiotibial izquierdo. Su último partido oficial fue el 25 de mayo con Inter Miami. Se espera que sume minutos el próximo martes contra Islandia.

PUBLICIDAD