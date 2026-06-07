Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

La intimidad del festejo de cumpleaños de Iliana Calabró junto a su familia

Iliana Calabró celebró su cumpleaños número 60 rodeada del afecto de sus seres más cercanos, en una jornada marcada por la emoción y el reencuentro familiar. La actriz y conductora eligió compartir el festejo con su núcleo íntimo, en un ambiente donde las risas, los abrazos y la calidez de los suyos ocuparon el centro de la escena.

El momento más esperado llegó cuando Iliana, con una amplia sonrisa y visiblemente emocionada, se acercó a la mesa de la torta junto a su madre, Coca, y su hermana, Marina. Las imágenes del festejo captaron ese instante exacto: la artista lucía una blusa blanca satinada con un escote drapeado, combinada con una pollera de cuero negra, mientras Coca —de bufanda gris y gesto sereno— tomaba su mano en señal de apoyo y complicidad.

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Marina, de cabello rubio y campera negra, completaba el círculo familiar, sumando su energía al festejo. En otra imagen se observa que la periodista también se encontraba con su pareja, Rolando Barbano. Además, quienes también acompañaron a Iliana fueron su hijo y su tío, Daniel Calabró, hermano de Carlos.

La torta principal, elegida para la ocasión, fue una gran pieza rectangular, con una capa generosa de crema y cacao, al estilo tiramisú, decorada con una vela blanca que aguardaba el deseo de la cumpleañera. Un segundo pastel, más pequeño y con una vela dorada, acompañó la escena y sumó dulzura a la mesa de celebración.

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Iliana Calabró sonríe feliz mientras sostiene su torta de cumpleaños número 60 junto a su hermana Marina Calabró y otros invitados que la acompañan en su festejo (Prensa: Iliana Calabaró)

Iliana Calabró celebra su 60 cumpleaños junto a su hermana Marina Calabró y otros seres queridos, mientras sopla la vela de un gran pastel en un ambiente festivo.

Como si fuera poco, en las imágenes también se observa que los invitados disfrutaron de un lemon pie y un postre de chocolate con crema, chocolate y frutos rojos.

Alrededor de la mesa, familiares y amigos acompañaron el momento del corte de la torta, entre aplausos y gestos de cariño. La alegría se reflejó en los rostros de todos los presentes, que compartieron con Iliana este paso simbólico hacia una nueva década de su vida.

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Otro de los momentos más emotivos de la fiesta fue cuando Calabró recibió el saludo de su pareja, Luis De Stéfano. La imagen inmortalizó el momento en el que ambos se funden en un profundo abrazo. Con los ojos cerrados, y sonrientes, sus manos se entrelazaban en un gesto afectuoso.

El saludo de Luis De Stéfano, pareja de Iliana, quedó registrado en un abrazo cargado de afecto

Carlos Rottemberg acompañó a Iliana Calabró en su cumpleaños, sumándose a la celebración junto al círculo artístico y familiar

La emoción y el reencuentro familiar marcaron la jornada de festejo

Pepe Cibrián compartió un abrazo y sonrisas con Iliana durante el festejo, reflejando la amistad y el cariño que une a ambos en el ámbito teatral

Acto seguido, Iliana recorrió el lugar y recibió las felicidades de amigos como Pepe Cibrián, Carlos Rottemberg y José María Muscari. Cuando se encontró con el director, Calabró se puso a sus espaldas y lo abrazó. Cibrián, quien permanecía sentado y sonriendo hacia la cámara, lucía un suéter de lana beige con detalles marrones y collares de cuentas colgando sobre el pecho. Ambos mostraban expresiones alegres y relajadas.

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La fiesta —íntima y distendida— permitió a la actriz disfrutar de la compañía de quienes la acompañaron en cada etapa de su carrera y en los desafíos personales que atravesó. El festejo no solo fue un repaso de los logros, sino también una oportunidad para agradecer el acompañamiento familiar, en especial el de Coca y Marina, dos figuras fundamentales en su historia.

Iliana agradeció el acompañamiento de su familia en cada etapa de su vida

Rolando Barbano y Daniel Calabró estuvieron presentes junto al círculo íntimo de Iliana

La fiesta cerró con la presencia de figuras del espectáculo, que continuaron la noche en el teatro

Las imágenes del cumpleaños transmiten no solo el esplendor del momento, sino también la fortaleza de los lazos familiares que Iliana mantiene como un tesoro desde sus primeros pasos en el mundo artístico. La celebración de sus 60 años se convirtió en una postal de unión y alegría, reflejo de una vida dedicada al espectáculo y al amor por los suyos.

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Así las cosas, cuando el festejo de cumpleaños llegó a su fin, Pepe Cibrián y Nora Carpena continuaron disfrutando del sábado. Las figuras del espectáculo asistieron a Sex, la obra de José María Muscari. Según pudo saber Teleshow, la actriz y el director teatral se mostraban entusiasmados por continuar la velada, demostrando que todavía les quedaba mucha energía.

Crédito: Gentileza Prensa Iliana Calabaró