El “trabajo especial” que realizó Lionel Messi tras ser suplente en el amistoso de la selección argentina ante Honduras

Más de un desprevenido se sorprendió con la imagen de Lionel Messi entrenando en el campo de juego del Kyle Field de Texas, donde Argentina derrotó 2-0 a Honduras en un partido amistoso preparatorio para la Copa del Mundo. El capitán no fue incluido como titular por Lionel Scaloni y tampoco sumó minutos en el complemento, por lo que después se sometió a las llamadas “pasadas” propuestas por el preparador físico Luis Martín.

Con el objetivo de equiparar cargas con los futbolistas que sí disputaron el match, el Profe Martín planificó un trabajo con corridas intermitentes para Messi y compañía. Dentro de la delegación, sin contabilizar a los jugadores que quedaron afuera por lesión o estar tocados, los otros que no ingresaron en la victoria de la Albiceleste fueron los juveniles Ignacio Ovando y Simón Escobar, más Nicolás González, que corrieron junto a la Pulga. Y se sumaron algunos que sí habían cosechado un puñado de minutos: Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán y el Flaco José Manuel López.

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Hay que recordar que Messi fue uno de los jugadores que llegó con lo justo al viaje a Estados Unidos. Aunque casi de inmediato se entrenó a la par del resto del grupo, había sentido una contractura en el isquiotibial izquierdo en su último partido con Inter Miami disputado el pasado 25 de mayo. Esa molestia lo invitó a abandonar el match y resguardarse pensando en la preparación para la Copa del Mundo. Sin ánimos de arriesgarlo, Lionel Scaloni lo dejó en el banco contra los hondureños y seguramente lo haga jugar de arranque frente a Islandia el próximo martes en Alabama.

Messi no jugó contra Honduras, pero sí lo haría ante Islandia (Reuters/Maria Lysaker)

En la conferencia de prensa previa al amisotos ante Honduras, Scaloni había revelado sobre Messi: Cómo le confirmó Messi que jugaría el Mundial: “Le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno. En ese momento, teníamos la lista de convocados casi segura. Ahí le preguntamos y esa fue la respuesta”.

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Después de la victoria ante los hondureños, el DT lamentó la baja de Leonardo Balerdi por lesión y aseguró que todavía no tiene definido a su reemplazante en la lista de 26, dejando entrever que inclusive algún jugador más podría ser desafectado: “No estamos al ciento por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones. Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir el jugador que se va a sumar”.

La agenda del combinado nacional indica que mañana cerrará la semana de trabajo con un entrenamiento a puertas cerradas en Ellis Field. La selección argentina chocará contra Islandia este martes 9 de junio en Alabama. La próxima presentación será en el debut en el Mundial 2026 contra Argelia el martes 16 de junio. El elenco albiceleste completará la fase de grupos el lunes 22 contra Austria y el sábado 27 frente a Jordania.

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