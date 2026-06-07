Más de 25 pasajeros resultan afectados tras accidente de un autobús en Guatemala

Bomberos Voluntarios explicó que el volcamiento, ocurrido en el kilómetro 47 de Suacité, dejó pacientes con lesiones diversas y derivaciones a centros públicos y privados(Cortesía: Telediario)

Un autobús que transportaba a más de 25 personas volcó en el kilómetro 47, en la aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez, en la ruta que conecta hacia Granados, Baja Verapaz. El hecho fue reportado este sábado por Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales. De acuerdo con la información proporcionada por la institución, varios pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración, mientras que otros lograron salir del lugar por sus propios medios.

Bomberos Voluntarios informó que, tras la llegada de las unidades de socorro, se procedió a prestar atención prehospitalaria en el sitio a quienes lo necesitaban. En total, nueve personas, incluido un menor de edad, fueron trasladadas al Hospital Roosevelt para su evaluación y tratamiento especializado. El resto de los pasajeros, según la entidad, decidió trasladarse a hospitales privados o permanecer en la zona hasta la llegada de sus familiares.

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El recorrido entre la aldea Suacité y el Hospital Roosevelt representa un desafío logístico, ya que el trayecto requiere aproximadamente una hora debido a la distancia y las condiciones de la carretera. Por este motivo, las autoridades de socorro explicaron que la recopilación de información acerca de la identidad de los pacientes y su estado de salud demanda tiempo adicional. La institución señaló que las labores de atención y coordinación continuaron en el lugar varias horas después del accidente para asegurar el bienestar de los involucrados y brindar información a las familias.

Un autobús con más de 25 pasajeros volcó en el kilómetro 47 de la aldea Suacité, en San Juan Sacatepéquez, sobre la ruta hacia Granados, Baja Verapaz.(Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Reacciones tras el accidente del autobús y posible causa del accidente

En declaraciones difundidas a Telediario, el vocero de Bomberos Voluntarios, Leandro Amado, indicó: “Se trasladaron a nueve pacientes hacia el Hospital Roosevelt. Otros pacientes se movilizaron por sus propios medios a hospitales privados y otras personas que presentaban golpes se quedaron en el lugar a la espera de sus familiares.

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El accidente generó preocupación entre los habitantes de la localidad y zonas aledañas. Familiares de los pasajeros llegaron al lugar para solicitar información sobre los trasladados y el estado de los heridos.

En redes sociales circularon videos en los que se observa el momento cuando el autobús pierde el control y termina girando de manera abrupta antes de volcar sobre la cinta asfáltica.

Los Bomberos Voluntarios informaron que al menos nueve heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt tras el accidente de autobús. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Las causas del accidente no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. Sin embargo, una de las principales hipótesis señala que las condiciones adversas de la carretera, provocadas por la lluvia reciente en la zona, influyeron en el siniestro. “Las personas que viajaban en el autobús comentaron que el asfalto estaba muy mojado y que lloviznaba en el momento del accidente. Por eso consideran que la unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica”, explicó Amado.

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El tráfico en la ruta hacia Granados, Baja Verapaz se vio afectado durante la atención de la emergencia, ya que se requirió el cierre parcial de la vía para permitir las labores de rescate y traslado. La presencia de los equipos de Bomberos Voluntarios resultó clave para mantener el orden y ofrecer asistencia a quienes lo necesitaban.