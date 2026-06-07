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Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado que combinó sofisticación y provocó elogios: “Diosa”

La Chiqui volvió a estar al frente de su programa y se llevó todos los aplausos con una prenda larga hasta el piso de uno de sus diseñadores de confianza

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La Chiqui apostó por un vestido color rojo con brillos (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Mirtha Legrand volvió a ocupar la cabecera de su mesa del sábado con una elección de vestuario que no dejó lugar a dudas sobre su criterio estético. Para una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la conductora apostó por un vestido largo en rojo intenso, bordado en su totalidad con mini pallietes plateados dispuestos en líneas geométricas diagonales que cubrían la prenda de arriba a abajo.

El diseño, de la firma Iara, combinó estructura y sofisticación en partes iguales. El escote recto cuadrado y los hombros con hombreras marcadas le dieron al vestido una arquitectura precisa, mientras que la silueta ajustada al cuerpo con un leve vuelo en el ruedo aportó movimiento sin resignar elegancia. Las mangas largas, también cubiertas de pallietes, completaron una pieza que funcionó como unidad visual desde cualquier ángulo.

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El rojo elegido no fue un rojo apagado ni oscuro: fue un rojo pleno, de presencia inmediata, que bajo las luces del estudio cobró una intensidad extra gracias al destello constante de los pallietes plateados distribuidos por toda la superficie de la tela.

Mirtha Legrand, mujer mayor de cabello rubio platinado, sonríe en un set de televisión, vistiendo un largo vestido rojo brillante. Detrás hay un escritorio y una mujer
Mirtha Legrand posa sonriente en el set de su programa, luciendo un elegante vestido rojo de lentejuelas junto a un escritorio adornado.

El maquillaje acompañó la contundencia del vestido con una paleta más contenida. La base fue luminosa y uniforme, sin efectos mate que pudieran restar vida al rostro. En los párpados, una sombra ahumada en tonos grises y marrones construyó una mirada profunda y delineada, con un trazo que alargó visualmente los ojos. Los labios, en cambio, fueron en tono rosado suave, una decisión que equilibró el conjunto y evitó que el rojo del vestido compitiera con el de la boca.

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El peinado fue fiel a la identidad de Mirtha: cabello blanco platinado con volumen redondeado, trabajado con el cardado clásico que la acompaña desde hace décadas. El corte a la altura de la nuca, con el movimiento hacia afuera en las puntas, enmarcó el rostro con precisión y aportó altura visual al conjunto.

Las joyas cerraron el look con el mismo criterio de elegancia sin estridencia. Los aros fueron los protagonistas: largos, colgantes, con piedras que destellaban en plata y acompañaban el movimiento de la conductora en cada gesto. En la mano derecha, un anillo con piedra grande de talla brillante sumó un punto de luz adicional sin recargar la composición general. Sin collares ni pulseras a la vista, la elección fue la de dejar que los aros hablaran solos.

Mirtha Legrand, una mujer de cabello rubio, sonríe con aros largos y chaqueta roja de lentejuelas, sentada a una mesa con copas y un arreglo floral
Mirtha Legrand, la icónica conductora, sonríe ampliamente mientras luce un elegante conjunto rojo de lentejuelas y largos aros, sentada a una mesa adornada con copas y un arreglo floral, irradiando su clásico glamour televisivo.

El resultado fue un look de alto impacto construido sobre decisiones precisas: el rojo del vestido de Iara como eje central, el maquillaje ahumado como marco de la mirada, el peinado clásico como sello personal y los aros largos como remate de una composición que no necesitó de más elementos para imponerse.

La mesa del sábado reunió a cuatro invitados de perfiles bien distintos. Luis Novaresio, abogado y periodista rosarino con décadas de trayectoria en radio y televisión, ganador del Martín Fierro y conductor de ciclos en LN+, ocupó uno de los lugares. A su lado estuvo Mercedes Ninci, la movilera cordobesa que construyó su carrera desde Radio Mitre y que en 2024 se consagró con su primer Martín Fierro como mejor movilera.

El periodista policial Mauro Szeta, especialista en sucesos criminales con más de 140 entrevistas realizadas dentro de penales y autor de varios libros sobre casos resonantes, completó el trío periodístico de la noche. El cuarto lugar lo ocupó Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en Río Cuarto en 2006. Macarrón estuvo imputado por el crimen de su madre entre 2007 y 2012, año en que fue sobreseído. Luego construyó una carrera diplomática que lo llevó a desempeñarse como secretario en la embajada argentina en Egipto y posteriormente en la sección económica y comercial de la embajada ante la Unión Europea, en Bruselas.

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