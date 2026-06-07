Liberaron el peaje Buenos Aires-La Plata para la despedida del Indio Solari: cómo llegar a Parque Domínico

A partir de las 6 de la mañana, se liberará el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA)

Luego de que se confirmara que el velorio público en honor de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, anunciaron que no se cobrará el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Todas las opciones disponibles para llegar al predio.

Aunque la despedida comenzará a partir de las 11:00 horas, fuentes oficiales de AUBASA comunicaron que se dejará de cobrar el paso a los vehículos desde las 6 de la mañana. Hasta el momento, no se definió cuándo terminará la medida. Tampoco está prevista la posibilidad de que se extienda, en caso de que el sepelio pudiera prolongarse.

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La duración de la despedida está íntimamente ligada a una decisión de la familia del músico que, en lugar de acordar un horario de cierre, manifestó su deseo de que dure “lo que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

La expectativa de que haya una convocatoria masiva influyó en la decisión de realizar el evento en el predio situado sobre la Av. Bartolomé Mitre al 4900. Pues, se trata de un lugar que abarca aproximadamente unas 10 hectáreas y posee un auditorio con una capacidad total de 180 personas.

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Según confirmó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, solo estará habilitado el ingreso peatonal, que estará ubicado en la intersección de la Av. Mitre y Gral. Otero. “Si venís en auto, te pedimos que estaciones unas cuadras antes y llegues caminando, siempre respetando los garajes particulares y cuidando el orden del barrio”, solicitó a los asistentes.

Durante el operativo, habrá un equipo de más de 8.000 personas para garantizar la seguridad y el acceso de los seguidores del Indio. También confirmaron que se montarán postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las inmediaciones del parque.

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Además, comunicaron que los alrededores del predio estarán cerrados para el tránsito. Así, desde las 8 de la mañana, no se podrá circular por el perímetro conformado entre la Av. Mitre, Gral. Otero, Baradero y Polonia.

Solo estará permitida la circulación de peatones (Municipio de Avellaneda)

Cómo llegar a Parque Domínico

Vía auto

Para aquellos que viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, la zona oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, la recomendación común es tomar la autopista 25 de Mayo para poder conectar con la autopista Buenos Aires-La Plata. Al llegar a la altura de Quinta Galli, deberá tomar la salida 9 hacia el Acceso Sudeste en dirección a Wilde o Parque Comercial.

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A unos 2,8 kilómetros de distancia, deberá girar a la derecha en la rampa hacia Cnel. Adrogué, manteniéndose a la derecha para seguir por esa calle. Desde ese punto, se encontrará a casi nueve cuadras de Baradero, donde comienza el corte de calles.

En el caso de los residentes de La Plata y alrededores, es preferible tomar la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta el distribuidor del Acceso Sudeste en Avellaneda, para luego descender hacia la avenida Bartolomé Mitre, conexión que lleva al predio a la altura del 4700.

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Según el medio platense 0221, la segunda opción implica utilizar la bajada de Bernal, continuando por avenidas de la zona oeste de Quilmes hasta empalmar nuevamente con Bartolomé Mitre. No obstante, alertaron que suele tardarse más por este camino, debido al tránsito y los semáforos.

Vía tren

En este caso, se deberá tomar la línea Roca hasta la estación Villa Domínico. Además de ser una de las opciones más directas para los vecinos de la zona sur, también es posible llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores desde Constitución.

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Vía colectivo

Las líneas de colectivo que transitarán por la zona serán: 17, 22, 98, 148, 159, 178, 197 y 247.