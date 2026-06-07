La foto viral de Mirra Andreeva con un perro en Roland Garros: qué hay detrás del fenómeno

Mirra Andreeva celebró su consagración en Roland Garros acompañada por Luna, la perra de su entrenadora, en una imagen que se viralizó rápidamente (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La imagen de Mirra Andreeva abrazando este sábado el trofeo de Roland Garros junto a Luna, la perra de su entrenadora Conchita Rodríguez, se volvió viral en cuestión de minutos. A sus 19 años, la joven rusa se convirtió en una de las campeonas más jóvenes del torneo y, sin proponérselo, también en símbolo de una tendencia que crece en el tenis profesional: los animales, sobre todo los perros, forman parte de la rutina y la identidad de los jugadores en el circuito de elite.

Aunque la protagonista de la foto era Luna, Andreeva suele viajar acompañada por su propio perro, Rassy, y reconoce que su presencia le aporta estabilidad y compañía en una vida marcada por los viajes y la presión de la competencia.

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Andreeva suele viajar con su propio perro, Rassy, a quien considera esencial para su bienestar y estabilidad en el circuito (Instagram)

El auge de los perros en el tenis, más que una moda

Durante años, los perros han sido parte del entorno de los tenistas, pero en la última temporada la tendencia alcanzó un alto nivel. Según el sitio oficial de Roland Garros, el Grand Slam francés ha liderado la transformación al adaptar sus instalaciones, normativas y servicios para recibir a los animales de los deportistas. Este año, al menos diez perros recibieron credenciales oficiales, lo que les permitió circular libremente por los espacios exclusivos para jugadores y equipos.

La escena ya no es excepcional: en los entrenamientos, las ruedas de prensa y hasta en los palcos de la Philippe-Chatrier, los animales acompañan a sus tutores, se convierten en parte de la narrativa del torneo y protagonizan contenidos en redes sociales que superan las millones de visualizaciones. “Simplemente hay... muchos perros”, afirmó entre risas la tenista estadounidense Madison Keys, tras ser consultada en una conferencia sobre el fenómeno.

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El fenómeno de los perros en el tenis alcanzó un nuevo nivel en la última temporada, con una presencia cada vez mayor de mascotas en torneos de elite (Captura de video)

Servicios exclusivos y cuidados personalizados

Para responder a la nueva demanda, Roland Garros contrató por primera vez a una cuidadora profesional de perros, Melanie Gauthier Knopp, quien se encarga de personalizar la atención y organizar actividades para cada animal. “Ofrecemos paseos, masajes, juegos en el parque, y adaptamos los espacios según las necesidades de cada perro”, explicó Gauthier Knopp a The New York Times. Durante los días de calor intenso en París -hubo jornadas que superaron los 40 grados- la organización habilitó piscinas inflables y zonas de sombra para que los canes pudieran refrescarse.

La logística cubre desde la alimentación hasta los horarios de descanso, permitiendo que los jugadores se concentren exclusivamente en la competencia. Gauthier Knopp señala que “el objetivo es garantizar el bienestar animal y liberar a los tenistas de cualquier preocupación relacionada con sus animales”.

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Roland Garros lidera esta transformación, adaptando instalaciones y servicios para que los deportistas puedan estar acompañados por sus mascotas (Captura de video)

Perros con credencial, reglas y espacios adaptados

La organización diseñó un sistema de credenciales oficiales para perros, dispensadores de bolsas para excrementos y señalización en las zonas restringidas. Los animales pueden ingresar a los espacios de entrenamiento y áreas comunes, aunque no tienen acceso a restaurantes ni a todos los salones. La flexibilidad de las normas depende del comportamiento de los animales y de la dinámica de cada jornada.

La política también contempla la convivencia entre perros, fomentando la socialización y los paseos en grupo. “A veces se organizan salidas al parque Bois de Boulogne, junto al predio de Roland Garros, para que los perros puedan estirar las patas y relacionarse con otros”, detalla el sitio oficial del torneo.

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Tenistas y sus perros

Aryna Sabalenka con la credencial de su perro Ash (Instagram)

La lista de tenistas que viajan con sus perros crece cada temporada. Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, adoptó a Ash, un Cavalier King Charles Spaniel, tras cumplir una promesa personal vinculada a su victoria en el US Open. “Me ayuda a desconectarme del tenis, siempre está listo para jugar o dormir. Es parte de mi vida en el circuito”, confesó Sabalenka en París.

Ash, la mascota de Sabalenka (Captura de video)

Anna Kalinskaya comparte cada torneo con Bella, una perra salchicha que la acompaña en entrenamientos, conferencias y en la rutina diaria de los hoteles. Hailey Baptiste viaja con Oscar, su inseparable perro salchicha estadounidense, mientras que Zizou Bergs -uno de los pocos dueños de perros medianos en el circuito- lleva a Copain a cada torneo desde hace tres años. Marta Kostyuk, semifinalista en Roland Garros, convive con dos perros, Mander y Chich: destaca que la rutina de cuidados y paseos aporta “normalidad y arraigo” en una vida marcada por la competencia y la movilidad constante.

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Anna Kalinskaya junto a su perro (Captura de video)

Para muchos, la presencia de sus perros es sinónimo de apoyo emocional. “Viajar con ella me relaja. Es buena compañía y me ayuda a no pensar todo el tiempo en tenis”, resumió Kalinskaya. Sabalenka y Kostyuk coinciden en que la convivencia con sus animales les permite mantener rutinas asociadas al hogar y equilibrar la exigencia del circuito.

Kalinskaya y Bella junto a su paseador Nick McCarvel (Captura de video)

Desafíos logísticos: viajar con perros

El traslado internacional de animales implica una planificación minuciosa. Cada país tiene regulaciones específicas, desde certificados veterinarios hasta cuarentenas obligatorias en destinos como Australia, China o Japón. Los agentes de los jugadores suelen encargarse de gestionar los permisos, coordinar el transporte y asegurar hoteles pet-friendly, pero la adaptación no siempre es sencilla.

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“No siempre es posible llevar a Rassy conmigo. En algunos torneos, la cuarentena o las restricciones hoteleras lo hacen inviable, pero siempre busco alternativas para que esté bien cuidado”, explicó la reciente campeona de Roland Garros en una entrevista. El tema de la logística también impacta la elección de alojamiento: Sabalenka reconoció que debió cambiar de hotel en París para garantizar que Ash tuviera espacio para pasear y descansar.

Zizou Bergs con Copain (Instagram)

El éxito del modelo de Roland Garros ha impulsado a otros torneos a considerar políticas similares. El sitio oficial del torneo francés señala que la experiencia ha sido positiva tanto para los jugadores como para la organización, y que otros Grand Slams ya evalúan implementar sistemas de acreditación y servicios personalizados para animales.

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La viralización de la imagen de Mirra Andreeva levantando el trofeo junto a Luna, el testimonio de figuras como Sabalenka, Kalinskaya o Kostyuk y la presencia cada vez más frecuente de perros en el circuito confirman que la integración de los animales en la vida profesional del tenis llegó para quedarse. Roland Garros marca el camino para un circuito internacional donde el bienestar de los deportistas incluye, cada vez más, a sus compañeros de cuatro patas.