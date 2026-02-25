Daniel López Rosetti: “Las emociones son un lenguaje universal que todos compartimos”

Los misterios del cerebro: dónde nacen las emociones y los sentimientos

“Las emociones son una manifestación del rostro de modo universal. Son transculturales y entendibles en todo el mundo, parte de un programa neurobiológico que nos identifica”, aseguró el cardiólogo y especialista en medicina del estrés, Daniel López Rosetti (MN 62.540) durante su columna semanal en Infobae en vivo.

El especialista en medicina del estrés destacó la importancia de reconocer las emociones como un lenguaje compartido por toda la humanidad: “Es un lenguaje no verbal, preverbal, y que lo tenemos todos, es universal”.

En diálogo con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti detalló el origen científico de esta afirmación.

Citó los experimentos de Paul Ekman con la tribu fore en Papúa Nueva Guinea y señaló: “Tu rostro de alegría es igual al de Papúa. Se mueven los mismos músculos que a un etíope, un alemán o un porteño”.

Describió que las llamadas “big six” (miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa) son emociones básicas y espontáneas, presentes en todos los seres humanos.

La raíz biológica de las emociones

“Las emociones son un lenguaje universal: la alegría se expresa igual en cualquier rincón del planeta”, explicó el Dr. Daniel López Rosetti durante su paso por Infobae a las 9

El cardiólogo explicó que el rostro humano es un órgano de comunicación emocional: “Las seis grandes emociones que todos compartimos tienen el mismo despliegue facial en cualquier rincón del planeta”.

Recordó la experiencia teatral del actor Ariel Tarico para ilustrar la potencia expresiva de la tristeza: “Cuando él tuvo que actuar la tristeza, rememoró cosas internas y se puso a llorar de verdad. Lo tengo filmado, lágrima del lado izquierdo”.

Aclaró que estos gestos están determinados por el cerebro límbico y subrayó que las emociones básicas son universales, espontáneas y de duración breve.

“Aparecen espontáneamente, no lo decidís vos, y se van en segundos o minutos. Por eso la emoción es pública y no se puede controlar”.

Y agregó: “En la evolución de nuestra especie aparece la corteza cerebral, la que piensa, y lo racional empieza a modificar las emociones”.

Emociones, sentimientos y el arte de nombrar lo que se siente

El especialista en medicina del estrés diferenció emociones y sentimientos: “El sentimiento es más complejo, no tiene rostro y puede durar toda la vida”

López Rosetti diferenció entre emociones y sentimientos: “Cuando le agregamos pensamiento a la emoción, constituimos historia y aparece lo que se llama emoción secundaria o sentimiento. El sentimiento es más complejo, no tiene rostro y puede durar horas, días o toda la vida”.

Remarcó que el proceso de identificar y rotular lo que uno siente genera orientación: “Cuando le das nombre a un sentimiento, lo hacés tuyo. Cuando rotulás un conjunto de emociones y sentimientos, empezás a tener norte”.

Aseguró que “la resignificación ayuda a crecer” y explicó que tanto la culpa como la vergüenza pueden transformarse en recursos valiosos para el futuro: “El dolor emocional puede ser un crisol donde vos aprendas”.

Una lección sobre el Alzheimer

El cardiólogo propuso pensar el abordaje emocional como un proceso artesanal: “Coser o tejer es un laburo. ¿Y qué es un trabajo? Convertir un no en un sí a través de un esfuerzo personal”. Invitó a revisar al final de cada día: “¿Qué emociones me habitaron hoy? ¿Qué sentimientos me habitaron hoy? ¿Cómo construyo esto?”. Sostuvo: “Morimos todas las noches, nacemos todas las mañanas. Todas las mañanas escribís una historia nueva”.

Al abordar la estructura cerebral, comparó el cerebro límbico con un alcaucil: “El alcaucil tiene corteza, pero lo más rico es el corazón”.

Compartió una anécdota sobre su experiencia con el Alzheimer, ligada a su madre: “De Alzheimer sé muchísimo, pero no por médico, sino porque mi mamá falleció de Alzheimer. Aprendí mucho, porque fui siguiendo toda la evolución”.

Relató cómo, tras darse cuenta de que su madre preguntaba reiteradamente por el resultado de un examen de su nieto, optó por transformar la situación: “Me di cuenta de que con el mismo examen le podía dar una alegría todos los días”.

López Rosetti utilizó ejemplos de la cultura popular para ilustrar el conflicto entre la razón y la emoción. Describió al personaje Spock de Viaje a las Estrellas como símbolo de esa tensión: “El hijo de un vulcano y una terrícola tenía un conflicto con la emoción. No entendía por qué un hombre podía dar la vida por otro en un combate”.

Mencionó también al androide Data, que anhelaba experimentar sentimientos humanos: “Para hacerlo sentir, le tuvieron que poner un chip con un centímetro cuadrado de piel humana. Porque la emoción, la inteligencia artificial, al menos hoy, no es capaz de emocionarse”.

Con un cerebro, el doctor desarrolló el origen de las mismas.

