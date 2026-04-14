Dani la Chepi mostró qué le sucedió en la cara: “Desperté así”

La actriz compartió la reacción alérgica que sufrió a causa del estrés (Video: Instagram)

Dani la Chepi sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el fuerte episodio de salud que atravesó: una reacción alérgica en el rostro que, según explicó, estuvo directamente vinculada al estrés. La artista aprovechó la situación para reflexionar sobre la salud mental, el impacto físico de la ansiedad y la importancia de visibilizar lo que muchas personas atraviesan en silencio, especialmente las madres que maternan solas y bajo presión cotidiana.

En sus historias de Instagram, Dani mostró con imágenes el antes y el después de la reacción: “¡Buenas! Ayer desperté así”, escribió sobre una foto en primer plano, donde se veía la irritación y enrojecimiento en la piel. Más tarde, subió una actualización evidenciando mejoría y sumó: “Hoy mejor. Adivinen que me dijo la dermatóloga”, dejando claro que la causa de su cuadro era el estrés.

En un video, la conductora y humorista se sinceró con su audiencia sobre el trasfondo emocional del episodio: “Sí, es estrés. Efectivamente, es estrés. Yo las leo. Yo tuve ansiedad derivada en depresión. Estuve muy mal. Estoy con mi psiquiatra siempre. Hago terapia además, medicación y todo eso. Yo me doy cuenta, gracias a Dios, ahora cuando la ansiedad se pasa para el otro lado y el cuerpo y esto y el otro y todo bla, bla, bla”.

Dani compartió la reacción que tuvo su rostro a los altos niveles de estrés

Dani la Chepi también se dirigió a quienes la siguen y atraviesan realidades similares: “Porque las leo a muchas, que es que como muchas mujeres del otro lado, o mamás en general, están solas en todo sentido, porque no es solo la guita, en todo sentido mamá de un adolescente. Entonces a veces...”. Así, la artista puso en palabras la presión y el agotamiento que pueden generar el estrés y la sobrecarga en la vida cotidiana, especialmente en la maternidad.

La publicación generó repercusión inmediata entre sus seguidoras, que valoraron la honestidad de Dani al mostrar tanto los síntomas físicos como el proceso de pedir ayuda profesional y hablar sin tabúes sobre salud mental. Su testimonio sirvió para reivindicar la importancia del acompañamiento, la autopercepción y el cuidado integral, en un mensaje que busca romper silencios y conectar con quienes enfrentan situaciones similares.

El episodio de reacción alérgica que vivió se dio en las últimas semanas de funciones de Papa por siempre, la obra de teatro que protagoniza junto a Campi. El contexto laboral y personal de la artista ayuda a comprender la profundidad emocional que atraviesa: a principios de año, cuando la obra estrenó, en una charla exclusiva con Teleshow contó cuánto tiene de su personaje y ella respondió sin dudar: “Todo”. En esa palabra, Dani resumió una biografía entera y un modo de pararse en el escenario que deja huella cada noche.

La emoción de Dani al conseguir el papel en Papá por Siempre

“Porque cada escena, cada cosa que le pasa a Miranda la vivo... O sea, voy analizándome también. Es algo muy extraño. Todo, hasta las discusiones del principio, de vivir con un hijo más, tener que maternar a un tipo, que es la historia de muchas”, explicó, identificándose plenamente con la protagonista. La obra resuena en el público por la sinceridad de sus conflictos y la humanidad de sus personajes: “Con un tipo bueno que pierde trabajos todo el tiempo, que hace lo que quiere, que es muy egocéntrico. Que piensa en su carrera más que en su vida. La mina la está remando sola, está pidiendo ayuda y el chabón no la escucha”.

Miranda, el personaje de Dani, es la mujer que sostiene y trabaja, la que materna no solo a sus hijos sino también a su pareja. La que, agotada, se anima a pronunciar la frase que todo lo cambia: “Me quiero separar”. En la superficie, Miranda podría parecer la antagonista, pero a medida que la obra avanza, se revela como una mujer que viene remando sola desde hace tiempo. “Al principio parece la mala”, cuenta Dani, “pero después te das cuenta de que la viene peleando hace rato. Que pidió ayuda. Que se cansó. Y eso le pasa a muchas”.

Cada función, cuando interpreta esas discusiones iniciales, Dani siente que algo se le mueve por dentro, porque no actúa desde la teoría, sino desde la experiencia. La exigencia arriba del escenario es total: son nueve cambios de vestuario en una maquinaria aceitada, donde no hay un segundo librado al azar. La intensidad de la obra, sumada a las presiones cotidianas y a las demandas emocionales, ayuda a entender cómo el cuerpo puede terminar expresando lo que la mente y el corazón llevan tiempo procesando.