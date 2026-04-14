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Reino Unido: el hallazgo de un esqueleto de bebé reabre un misterio de 300 años en Bishop Auckland

Restos de un niño envueltos en un periódico de 1910 y con una cuerda al cuello fueron encontrados durante obras realizadas en julio de 2024 en un antiguo edificio del centro de la ciudad de Durham. Ahora, los análisis forenses desafían las primeras hipótesis policiales, mientras el caso permanece sin resolver

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Encuentran un bebe de casi 300 años en una obra en construcción en Reino Unido
El hallazgo del esqueleto de Baby Auckland bajo el suelo de un edificio histórico de Bishop Auckland reabre un misterio de siglos en el Reino Unido

El hallazgo de un esqueleto de bebé bajo el suelo de un antiguo edificio en el centro de Bishop Auckland reabrió un misterio que podría tener hasta tres siglos de antigüedad.

Los restos, envueltos en un periódico de 1910 y con una cuerda fina alrededor del cuello, fueron encontrados por un contratista durante obras de renovación en julio de 2024. Las autoridades del condado de Durham iniciaron una investigación y previeron un funeral para el pequeño, conocido oficialmente como “Baby Auckland”.

El descubrimiento es considerado un misterio histórico por la combinación de elementos forenses y la diferencia de fechas: los análisis científicos determinaron que la muerte podría haber ocurrido entre 1726 y 1812, mucho antes del periódico que acompañaba el cuerpo. Hasta la fecha, no se logró esclarecer la causa de la muerte ni identificar la identidad del niño.

Encuentran un bebe de casi 300 años en una obra en construcción en Reino Unido
Los restos de Baby Auckland, envueltos en un periódico de 1910 y con una cuerda alrededor del cuello, dificultan la labor forense e histórica

Hallazgo y primera investigación

El esqueleto fue descubierto cuando David Dent, contratista, retiraba las tablas del suelo de una vivienda sobre un local de comida en Fore Bondgate, en el verano de 2024.

“Me encontré con una bola de periódico y, al desenvolverlo, vi una pequeña calavera”, relató Dent en declaraciones recogidas por The Sun. El hallazgo provocó una reacción inmediata; policías y especialistas forenses acordonaron la zona y examinaron el entorno, según informaron BBC y The Guardian.

El forense principal de Durham y Darlington Jeremy Chipperfield indicó que el esqueleto correspondía a un niño varón de término completo, aunque no fue posible determinar si nació con vida. El caso fue asignado al inspector jefe Mel Sutherland de la Policía del condado de Durham, quien estableció como prioridad averiguar la identidad del menor y el contexto de su muerte.

Oficiales de policía y personal forense con trajes blancos en una calle. Furgonetas policiales y edificios con andamios son visibles al fondo
Pruebas de carbono 14 dataron la muerte de Baby Auckland entre 1726 y 1812, casi un siglo antes de la fecha del periódico hallado - ((Mirror))

Pruebas forenses y datación mediante carbono 14

Las primeras pruebas excluyeron que se tratara de un suceso reciente. Según BBC, se realizaron diversas pruebas de datación por carbono 14, determinando que el bebé probablemente falleció entre 1726 y 1812. The Guardian recalcó que los niveles de radiación en los restos excluían la posibilidad de que hubiera vivido después de 1945.

Los exámenes incluyeron análisis de ADN, que confirmaron que el bebé era un niño de término completo; se estimó un desarrollo de 38 a 40 semanas. Sin embargo, la identidad de “Baby Auckland” sigue sin esclarecerse, y la causa de la muerte permanece “no declarada”, según Daily Mail.

Coche de policía blanco y azul estacionado en una calle empedrada con tiendas al fondo. Un oficial de policía está de pie cerca de un edificio con andamios
Las autoridades han programado el funeral de Baby Auckland para abril de 2026 en el cementerio de Bishop Auckland, generando expectación en la comunidad - ((Mirror))

Elementos misteriosos: cuerda, periódico y el enigma cronológico

El menor fue hallado envuelto en un ejemplar de The Umpire, un periódico dominical fechado el 19 de junio de 1910, y con una cuerda enrollada tres veces alrededor del cuello, de acuerdo con The Guardian.

La combinación de estos elementos refuerza lo enigmático del caso: existe un desfase de casi un siglo entre la datación científica de los restos y la fecha del periódico. Si bien la cuerda de material fino orientó la investigación inicial hacia una muerte “sospechosa”, los informes forenses no lograron establecer una causa específica.

El forense reiteró que tampoco fue posible determinar si el pequeño nació sin vida. El entorno del hallazgo, en un edificio de época victoriana que albergó una unidad de madres e hijos, complica el análisis, según señaló Daily Mail. David Dent expresó a The Sun el impacto emocional que le provocó el hallazgo, destacando el tamaño del esqueleto y la presencia de la cuerda.

Vista de una calle urbana con un coche de policía a la izquierda, dos agentes de policía, y una furgoneta blanca con personal manipulando bolsas
El caso de Baby Auckland ejemplifica el enigma histórico que une periodismo forense, dataciones científicas y una comunidad en busca de respuestas - ((Mirror))

Reacciones policiales y proceso judicial en curso

Tras el descubrimiento, la Policía del condado de Durham inició una investigación centrada en el análisis de registros históricos de la vivienda y del vecindario. The Guardian señaló que los agentes tratan de rastrear posibles familiares o residentes entre 1900 y 1920.

El inspector jefe Mel Sutherland reconoció las dificultades de esclarecer un caso tan antiguo, pero recalcó: “Es mi responsabilidad ser la voz del niño”, declaró a BBC, subrayando que la prioridad sigue siendo aclarar los hechos.

El forense principal Jeremy Chipperfield autorizó formalmente la liberación de los restos para la celebración de un funeral. La audiencia judicial continuará el 18 de mayo, según confirmaron m. De momento, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis y sigue examinando las pruebas históricas y científicas.

Vista de calle con una ambulancia, un coche de policía de NYPD y varios oficiales en el centro de Nueva York, detrás de una cinta de precaución
La policía de Durham investiga registros históricos en busca de la identidad de Baby Auckland y el contexto de su muerte - (Citizen App)

Funeral y próximos pasos en la investigación

La policía y el consejo del condado anunciaron que el entierro del niño tendrá lugar el 27 de abril de 2026 en el cementerio de Bishop Auckland, en coordinación con una funeraria local, según Daily Mail. Las autoridades prevén mantener la investigación activa mientras se revisan documentos antiguos y registros que pudieran aportar indicios sobre la identidad del bebé y el origen de su muerte.

Este funeral representa un momento simbólico tras décadas de incertidumbre, y la comunidad sigue a la espera de respuestas después de un silencio de siglos bajo las viejas tablas del suelo.

El misterio de “Baby Auckland” sigue vigente, impulsado por detalles forenses y una cronología desconcertante para especialistas y público. La combinación de un cuerpo sepultado durante siglos, la cuerda, el periódico de otra época y la incertidumbre sobre la muerte convierten el caso en un ejemplo de periodismo forense e historia incompleta, en busca de la verdad que todavía se oculta bajo el suelo de Bishop Auckland.

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