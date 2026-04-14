El Ecoparque porteño incorporó a 37 personas con discapacidad para la atención al público

El Ecoparque porteño recibe más de 2 millones de visitantes al año y ahora suma siete postas informativas atendidas por trabajadores con discapacidad (Prensa Ecoparque)

La Ciudad de Buenos Aires implementó un modelo pionero de inclusión laboral con la incorporación de 37 personas con discapacidad en la atención al visitante del Ecoparque, uno de los espacios verdes más concurridos de América Latina. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Acción de Discapacidad 2023–2027, busca transformar la experiencia de quienes recorren el predio y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de empleo para un sector históricamente marginado.

El proyecto, presentado por el Gobierno porteño, articula la participación de organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos y familias, con el objetivo de garantizar una transición real y acompañada hacia el mundo laboral.

Las autoridades destacan que más del 85% de las personas con discapacidad en la Ciudad se encuentran desempleadas y que la propuesta del Ecoparque ofrece un modelo replicable en otros ámbitos públicos y privados.

“Solo el 15,7% de las más de 300 mil personas con discapacidad en la Ciudad accede a un empleo formal”, explicó Clara Muzzio (Prensa Ecoparque)

El proceso de inclusión

El Ecoparque del barrio de Palermo, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, recibe cada año más de 2 millones de visitantes. En este contexto, el Gobierno porteño impulsó un rediseño del sistema de atención mediante la instalación de siete postas informativas en todo el predio, donde los nuevos trabajadores brindan orientación, información sobre los recorridos y difunden las actividades educativas, ambientales y de conservación. El equipo se organiza en jornadas de 4 y 8 horas, de martes a domingo, adaptando las tareas a las características de cada puesto.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó: “Tenemos que generar oportunidades porque ocho de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo. Buscamos más inclusión y desarrollamos un plan de apoyo para que puedan estudiar, trabajar, rehabilitarse. Este es un desafío que nos involucra a todos”.

Por su parte, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dio cifras contundentes: “El 10% de la población de la Ciudad tiene algún tipo de discapacidad. El desempleo dentro de ese grupo alcanza el 85%. Muchos de ellos no pueden conseguir trabajo porque son rechazados por prejuicios arraigados que asocian la discapacidad con la incapacidad. No tener un trabajo les impide vivir una vida con mayor libertad e independencia, algo que no solo pesa sobre ellos mismos, sino sobre sus familias”. Muzzio también señaló que solo el 15,7% de las más de 300 mil personas con discapacidad en la Ciudad accede a un empleo formal.

El 10% de la población de la Ciudad de Buenos Aires tiene algún tipo de discapacidad, según datos oficiales (Prensa Ecoparque)

Es por eso que desde la Ciudad se inició este modelo pionero de inclusión laboral. El proceso de incorporación de los nuevos trabajadores contempló una convocatoria pública que reunió más de cien postulantes. Luego, se desarrolló una evaluación con entrevistas individuales y grupales para identificar los perfiles más adecuados para las tareas de atención al visitante.

Las personas seleccionadas participaron de un trayecto formativo de cuatro meses, con capacitación teórica y práctica en el propio Ecoparque, en el marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas de la Ciudad.

Durante la formación, los postulantes “recibieron herramientas para desempeñarse en un entorno real de trabajo”, explicaron desde Ecoparque. El proceso también estuvo acompañado por equipos técnicos, familias, equipos terapéuticos y organizaciones especializadas, como ADEEI, AMIA, CILSA, CCRAI, DISCAR, Fundación Chacras y Cascos Verdes. En tanto, el acompañamiento técnico tuvo como objetivo garantizar los apoyos necesarios y una transición progresiva hacia el empleo.

En palabras de Muzzio, “a veces vemos a la discapacidad como un problema de otros, como algo que nunca nos va a tocar, pero más del 50% de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida. Y si vivimos lo suficiente, es seguro que vamos a tener alguna discapacidad”.

El Gobierno porteño remarca que la inclusión de personas con discapacidad en tareas visibles de atención al público no solo fortalece el servicio del Ecoparque, sino que promueve un cambio cultural al instalar la inclusión en la vida cotidiana y contribuir a transformar la mirada social sobre la discapacidad y el trabajo.

El proceso de selección incluyó más de 100 postulaciones y una capacitación de cuatro meses teórica y práctica en el Ecoparque

Políticas complementarias y proyección

La experiencia del Ecoparque se complementa con una serie de políticas del Plan Integral de Discapacidad, entre ellas exenciones impositivas y condonaciones de deuda para instituciones prestadoras de la Ley 24.901 (establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad en Argentina).

Además, se amplió la exención del 100% del impuesto de ABL para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, titulares del inmueble o convivientes con familiares directos, siempre que la valuación fiscal no supere los 48 millones de pesos.

Otras medidas incluyen la eximición del pago del impuesto de patentes para vehículos destinados exclusivamente al uso de personas con discapacidad, una bonificación del 50% en Ingresos Brutos para personas con discapacidad inscriptas en el Régimen Simplificado y la exención de ABL para actividades productivas, comerciales o de prestación de servicios que empleen al menos un 50% de personas con discapacidad.

El paquete de incentivos contempla también la deducción del 50% de la base imponible sobre los Ingresos Brutos de las contribuciones a cargo del empleador para empresas que desarrollen actividades productivas y contraten personas con discapacidad.

“Tenemos que generar oportunidades porque ocho de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo”, afirmó Jorge Macri

En el marco del mismo plan, la Ciudad inauguró el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, que ya atendió a más de 2.400 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Se trata de la primera oficina accesible dedicada a la formación, el emprendedurismo y la inserción laboral de este colectivo.

Por otra parte, se implementaron mejoras en el proceso de obtención del CUD, facilitando la entrega en consultorios y habilitando el trámite online para la carga de documentación y el otorgamiento de turnos, lo que contribuye a reducir los tiempos de espera.

La articulación entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y las familias permitió diseñar un proceso de selección y formación ajustado a las necesidades de los postulantes. Además, el acompañamiento técnico se mantuvo una vez iniciadas las tareas en el Ecoparque, garantizando apoyos personalizados a lo largo de la experiencia laboral.

Las autoridades porteñas consideran que la iniciativa del Ecoparque puede convertirse en un modelo para replicar en otros espacios públicos y privados, con el propósito de ampliar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y potenciar su autonomía.