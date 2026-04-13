Salud

Cuatro análisis de sangre poco convencionales que pueden anticipar enfermedades crónicas

Especialistas recomiendan examinar indicadores alternativos para advertir problemas aún no detectados por los controles clásicos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El doctor David Céspedes impulsa el uso de análisis alternativos para anticipar enfermedades crónicas mediante estudios avanzados de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un médico especializado en longevidad impulsa la incorporación de análisis de sangre menos habituales en los controles de prevención sanitaria, al sostener que estos estudios permiten anticipar enfermedades cardiovasculares y renales con una precisión superior a los exámenes tradicionales.

El doctor David Céspedes, referente en medicina preventiva, subraya que pruebas específicas como LDL oxidado, cistatina C, detección de metales pesados y homocisteína aportan datos avanzados sobre inflamación, función renal y exposición a tóxicos, lo que permite intervenir antes de que los daños sean irreversibles.

Aunque estos análisis aún no forman parte de los chequeos rutinarios, su adopción en la práctica clínica internacional está en aumento, respaldada por organismos y publicaciones médicas de referencia.

Estos son los cuatro análisis recomendados

El doctor David Céspedes identifica cuatro pruebas específicas que, incorporadas a los controles médicos de rutina, pueden marcar la diferencia en la detección y prevención temprana de enfermedades crónicas.

Cada una aborda un aspecto crítico de la salud cardiovascular, renal o metabólica, y su aplicación ofrece ventajas frente a los exámenes tradicionales.

1. LDL oxidado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medición de LDL oxidado permite identificar riesgos de inflamación cardiovascular y daños arteriales antes que los controles convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este marcador detecta inflamación cardiovascular y procesos de oxidación previos al desarrollo de enfermedades cardíacas. Céspedes señala que el LDL oxidado revela riesgos que los chequeos convencionales —centrados en el colesterol total— suelen pasar por alto.

La revista médica The Lancet ha vinculado su presencia con la progresión de la aterosclerosis y el aumento del riesgo de infartos, lo que respalda su inclusión en la prevención. Identificarlo a tiempo permite intervenir antes de daños en arterias u órganos y orientar estrategias personalizadas de reducción de riesgo.

2. Cistatina C

Considerada más precisa que la creatinina o la urea, la cistatina C evalúa la función renal sin verse afectada por masa muscular o consumo de suplementos. La National Kidney Foundation la recomienda especialmente en personas de riesgo por su alta sensibilidad para detectar insuficiencia renal precoz.

Su uso, cada vez más extendido en centros médicos internacionales, permite intervenir antes de síntomas o daños irreversibles.

3. Detección de metales pesados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de metales pesados revela acumulación de plomo, mercurio y arsénico, factores que aumentan el riesgo de daños neurológicos y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Céspedes advierte sobre la acumulación silenciosa de metales como plomo, mercurio, arsénico y aluminio, presentes en agua, alimentos y el entorno. Estos compuestos pueden provocar daños crónicos en órganos vitales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que la exposición sostenida incrementa el riesgo de enfermedades neurológicas, renales y cardiovasculares y recomienda su monitoreo. El especialista enfatiza la importancia de analizar regularmente estos elementos para implementar estrategias de eliminación o reducción de riesgos.

4. Homocisteína

Considerada un marcador clave en la detección temprana de riesgo cardiovascular, la homocisteína suele alterarse antes que otros indicadores. La American Heart Association asocia sus niveles elevados con mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, sobre todo en personas con antecedentes familiares.

Su control en chequeos preventivos mejora la anticipación y reduce la incidencia de eventos graves.

Qué aportan estos análisis en la prevención de enfermedades

La incorporación de estos estudios en los chequeos de rutina brinda advertencias tempranas sobre inflamación cardiovascular, daño renal y exposición a tóxicos, lo que permite actuar antes de que se desarrollen patologías graves.

Una mujer y un doctor en bata blanca sentados en un consultorio. El médico escribe en una libreta mientras la mujer lo mira.
Organizaciones internacionales como The Lancet y la American Heart Association respaldan la utilidad de estos análisis para mejorar la prevención sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Céspedes afirma que estos análisis facilitan intervenir en fases iniciales, modificando el curso de enfermedades crónicas y evitando complicaciones. Así, la medicina preventiva se vuelve más efectiva y personalizada.

Organizaciones internacionales como The Lancet, la National Kidney Foundation, la OMS y la American Heart Association respaldan su creciente importancia. Su inclusión en protocolos de salud pública puede mejorar el diagnóstico precoz, reducir la incidencia de enfermedades crónicas y optimizar la calidad de vida, marcando una tendencia hacia una prevención más adaptada y basada en evidencia científica.

El desafío de la implementación en la práctica clínica

A pesar de los beneficios comprobados y el respaldo de entidades internacionales, la incorporación de estos análisis en los sistemas de salud enfrenta desafíos vinculados al acceso, los costos y la actualización de protocolos médicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La incorporación de pruebas avanzadas en los chequeos rutinarios permite intervenir de manera personalizada antes de que surjan patologías irreversibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar los chequeos convencionales para incluir estos estudios requiere no solo inversión en tecnología y capacitación, sino también una mayor concientización entre pacientes y profesionales.

Céspedes destaca que el futuro de la prevención estará marcado por la capacidad de los sistemas sanitarios para adoptar innovaciones diagnósticas y acercarlas a la población general, garantizando así una medicina más predictiva, personalizada y efectiva.

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