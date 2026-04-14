Ciencia

Cuál es el vínculo entre el consumo de ultraprocesados y la acumulación de grasa muscular

Científicos de los Estados Unidos hicieron un análisis de 615 personas, con una dieta compuesta en promedio por un 41% de alimentos industrializados. Qué encontraron

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Hombre sentado en un sofá en casa comiendo pizza y tomando refresco con snacks sobre la mesa a la luz del día
El consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asocia a mayor acumulación de grasa en los músculos del muslo, según científicos de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados incluyen productos como cereales azucarados, bebidas gaseosas, snacks empaquetados, comidas listas para consumir, panes industriales, golosinas y postres industriales.

Se caracterizan por contener aditivos, conservantes, colorantes y otros componentes artificiales que prolongan su vida útil y mejoran su sabor, lo que los hace altamente atractivos y de fácil consumo.

Científicos de los Estados Unidos detectaron que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados está vinculado a mayores cantidades de grasa acumulada dentro de los músculos del muslo, incluso cuando no se observan diferencias en la cantidad de calorías, grasa, ejercicio o factores sociales.

Una persona con camiseta gris y pantalones cortos negros se toca el muslo derecho en la zona de los isquiotibiales, mostrando una expresión de concentración.
El estudio publicado en la revista Radiology destaca el riesgo de alimentos ultraprocesados para personas predispuestas a artrosis de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo sugirieron en una investigación publicada en la revista médica Radiology de la Sociedad Radiológica de América del Norte.

Este hallazgo adquiere especial relevancia en personas con riesgo de desarrollar artrosis de rodilla, ya que la presencia de grasa intramuscular podría agravar la enfermedad.

Cómo se hizo el estudio

Más del 40% de la dieta anual de los participantes estadounidenses del estudio estaba compuesta por productos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 40% de la dieta anual de los participantes estadounidenses del estudio estaba compuesta por productos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis se realizó sobre 615 participantes de la Iniciativa Osteoartritis, una cohorte observacional de referencia nacional en Estados Unidos financiada por los Institutos Nacionales de Salud, que aún no tenían artrosis diagnosticada por imágenes.

Los participantes tenían una media de 60 años y un índice de masa corporal de 27, clasificándolos como personas con sobrepeso.

Los investigadores calcularon que, en promedio, un 41% de los alimentos consumidos durante el año anterior era ultraprocesado.

La autora principal, Zehra Akkaya, investigadora de la Universidad de California en San Francisco, especificó: “Durante las últimas décadas, paralelamente al aumento de la obesidad y la artrosis de rodilla, los ingredientes naturales en la dieta se han visto reemplazados de forma constante por alimentos y bebidas industriales, con sabores, colores y componentes químicos artificiales, conocidos como ultraprocesados”.

Una doctora en bata blanca mira a un paciente masculino mayor sentado frente a ella en un consultorio médico, con un escritorio y una computadora entre ellos.
El trabajo de la Universidad de California subraya que la calidad de la dieta es fundamental, más allá de la restricción calórica o la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Akkaya evidenció que quienes ingerían proporciones más altas de estos productos presentaban una degeneración muscular visible en resonancias magnéticas, independientemente de cuántas calorías o grasas consumían y del nivel de ejercicio físico.

“Cuantos más alimentos ultraprocesados comían, mayor proporción de grasa había en los músculos del muslo”, afirmó.

La calidad de la dieta y la relación con la salud

Alimentos ultraprocesados, comida chatarra, procesados - VisualesIA
Reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados es clave para prevenir y manejar la artrosis de rodilla en poblaciones vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akkaya explicó que la artrosis representa uno de los costos sanitarios no oncológicos más altos a nivel mundial y está fuertemente asociada a la obesidad y estilos de vida poco saludables.

Los resultados de este estudio sugieren que el enfoque sobre calorías y el ejercicio es insuficiente.

“Nuestros resultados enfatizan que la calidad de la dieta merece mayor atención y que los planes de reducción de peso deben considerar algo más que la restricción calórica y la actividad física”, sostuvo.

El equipo indicó que las imágenes por resonancia magnética empleadas para cuantificar la grasa muscular utilizan tecnología disponible en hospitales convencionales.

“Empleamos resonancias convencionales, sin contraste, lo que hace que la técnica sea accesible y práctica para usar de forma rutinaria o en estudios futuros”, puntualizó Akkaya.

El estudio muestra que atacar los factores modificables del estilo de vida es el fundamento de la prevención de la artrosis de rodilla.

Hombre y mujer argentinos de 50 años trotan sonriendo en una reserva urbana. Visten ropa deportiva en tonos pastel, con vegetación y edificios al fondo.
La actividad física regular no compensó el aumento de grasa muscular asociado al consumo de ultraprocesados, según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del impacto sobre la masa muscular, reducir la presencia de ultraprocesados en la dieta podría contribuir a aliviar la carga de la enfermedad.

Akkaya señaló la novedad de este trabajo: “Varios equipos han documentado impactos adversos de los ultraprocesados en distintos desenlaces de salud, pero existen pocos datos sobre su efecto en la composición corporal en relación con la artrosis de rodilla”.

Además, resaltó que “es el primer estudio que evalúa la influencia de los ultraprocesados sobre la musculatura del muslo al usar resonancia magnética”.

Según la científica, conocer cómo la dieta influye en la estructura muscular aporta pautas valiosas para futuras estrategias de prevención y manejo de la artrosis en poblaciones vulnerables.

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