Consumir más electricidad podría ser una ventaja en Reino Unido: cómo funciona el nuevo programa de energía limpia

La administración energética británica presentó un esquema que permite a los proveedores ofrecer tarifas reducidas o gratuitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Reino Unido, el operador del sistema energético Neso anunció un plan para incentivar a los hogares a consumir más energía durante los meses de verano, coincidiendo con los récords de generación eólica y solar. El programa busca que los usuarios aprovechen la abundancia de electricidad renovable, utilizando electrodomésticos y cargando vehículos eléctricos cuando la red presente excedentes. El objetivo es equilibrar el sistema, evitar sobrecargas y reducir la necesidad de pagar a las centrales para que desconecten su producción.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, el nuevo sistema permitirá que los proveedores de energía ofrezcan descuentos significativos o electricidad gratuita en horarios seleccionados, cuando la producción renovable supere la demanda.

Más de dos millones de hogares ya acceden a tarifas reducidas en horarios de baja demanda, pero esta será la primera vez que el operador utiliza incentivos para aumentar el consumo y estabilizar la red en tiempo real.

Incentivos de consumo energético en verano

Los analistas prevén que la medida captará amplia atención este verano, dado que el límite gubernamental para las facturas de energía subirá hasta casi 2.000 libras esterlinas anuales a partir de julio de 2024. El incremento responde al alza de los precios internacionales del gas y la electricidad, agravada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la crisis global de suministro.

Las familias podrán acceder a beneficios económicos al modificar el uso de electrodomésticos y vehículos eléctricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto energético actual muestra un aumento en la generación de energía solar y eólica en Gran Bretaña. El país alcanzó un récord en la producción solar a principios de abril, con días consecutivos de máximos nacionales, y registró un récord reciente en energía eólica, reduciendo la generación a partir de gas a su nivel más bajo en dos años.

Además, el operador prevé que el verano podría marcar el primer periodo en que la red funcione en su totalidad con electricidad sin emisiones de carbono. Gran Bretaña también será importador neto de electricidad desde Europa continental, donde la producción nuclear y renovable mantiene cifras elevadas. Esta abundancia incrementa el riesgo de sobrecarga en la red durante fines de semana soleados y ventosos, especialmente en regiones donde la infraestructura de transmisión aún presenta cuellos de botella.

Se espera que las mejoras en la red eléctrica permitan, en el futuro, transmitir el excedente de energía renovable desde áreas alejadas de los principales centros urbanos hacia zonas de mayor demanda, sin necesidad de pagar restricciones a la producción. El desarrollo de nuevas tecnologías, como vehículos eléctricos y bombas de calor, aumentará el consumo nacional y reducirá la necesidad de limitar la inyección de renovables en la red.

Impacto en la industria y perspectivas para el gas

Las empresas y los fabricantes podrán beneficiarse de tarifas más competitivas si adaptan su consumo a los horarios con mayor disponibilidad de energía renovable. Estos acuerdos tienen como fin trasladar la demanda a los momentos de mayor producción, usando mejor la infraestructura existente y reduciendo costos para todos los actores del sistema.

Las recientes alzas en producción renovable llevan al operador nacional a incentivar el consumo en ciertos horarios - REUTERS/Sodiq Adelakun

En cuanto al suministro de gas para el verano, está garantizado según las previsiones de la firma operadora de gas británica National Gas, que estima que la demanda se cubrirá principalmente con producción del mar del Norte de Noruega y el Reino Unido. Aunque se anticipa una caída del 6 % en el suministro interno respecto al año anterior, el déficit será suplido por un aumento en las importaciones, especialmente de gas natural licuado, pese a los altos precios internacionales tras la crisis en el golfo.

Por otro lado, el operador energético advierte que el mayor reto podría surgir en invierno si persiste el bloqueo a las exportaciones de petróleo y gas en Oriente Medio. Durante el verano, la seguridad del suministro no debería verse afectada, aunque los analistas siguen monitoreando la evolución del mercado global para anticipar posibles impactos en la próxima temporada de alta demanda.

Futuro de la red eléctrica y sostenibilidad

El desarrollo de incentivos para el consumo flexible marca un ajuste en la gestión de la red eléctrica británica. El objetivo es maximizar el uso de energías limpias, reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir los costos de los consumidores. El aumento del consumo en horarios de excedente permitirá evitar el pago a las centrales para que desconecten su producción, una medida costosa que se traslada a las facturas de los hogares.

Según el periódico británico The Guardian, la estrategia refuerza el compromiso del Reino Unido con la transición energética y la reducción de emisiones de carbono. Las autoridades sostienen que, a medida que crezca la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías limpias, el sistema será más eficiente y resistente a futuras crisis de suministro.

El éxito de estos planes dependerá de la participación activa de los consumidores y la capacidad de la red para adaptarse a nuevos patrones de uso. El equilibrio entre producción y consumo será clave para mantener tarifas accesibles y avanzar hacia un sistema eléctrico sostenible.