Verónica Ojeda habló luego de la primera audiencia por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Lo mataron”

La expareja del futbolista volvió a pedir justicia por él (Video: Hablemos de esto-TN)

El martes 14 de abril se puso en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el primer proceso quedara anulado por el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien había grabado un documental sobre el caso a puertas cerradas del tribunal. Este hecho forzó la nulidad de todo lo actuado y reavivó la tensión y la expectativa en torno a uno de los procesos judiciales más seguidos en la Argentina.

Tras la primera audiencia, Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando, habló con los medios en la puerta del tribunal de San Isidro. Con la voz quebrada y visiblemente afectada por tener que revivir todo desde cero, Ojeda hizo un nuevo pedido público de justicia, una demanda que sostiene desde el 25 de noviembre de 2020. Consultada por un cronista sobre la interpretación del fiscal, quien afirmó que Diego fue “abandonado a su suerte, condenado a muerte por siete improvisados”, Ojeda fue directa: “No, no, no, no. A Diego lo mataron. Y yo quiero justicia. Justicia por Diego, nada más.”

La ex pareja del Diez explicó que no estaba en condiciones de hablar en profundidad y que la jornada la dejó “muy triste”, especialmente tras escuchar “barbaridades que decían que no eran ciertas”. Además, expresó su malestar por no haber podido manifestarse en la audiencia: “Tampoco nos dieron lugar a nosotros para hablar y poder manifestar lo que nosotros, de nuestra parte poder decir lo que nosotros queremos decir, pero no, ni tampoco pudimos, así que...”.

Ante las preguntas sobre su estado de ánimo y el de su hijo, Ojeda se limitó a responder brevemente, dejando en claro el dolor y la frustración que atraviesa la familia. La escena reflejó la carga emocional y la expectativa que rodean el nuevo juicio, donde el pedido de justicia se mantiene como un reclamo urgente y compartido por todo el entorno cercano de Maradona.

Mientras Verónica, acompañada por Mario Baudry su abogado y pareja, se plantaba ante las cámaras y expresaba su reclamo de justicia con firmeza, las hijas de Diego Maradona, Gianinna y Jana, optaron por un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas durante la primera jornada del nuevo juicio. Al ser abordada por el cronista de DDM (América TV), Gianinna, afectada por el reinicio del proceso, fue clara: “No voy a hablar. Ya hablé la otra vez y listo. Voy a esperar ahora que termine esto”. Ante la insistencia de los periodistas sobre cómo se sentía, reiteró: “No quiero hablar”.

La misma actitud adoptó Jana, quien al ser consultada al final de la jornada se limitó a responder: “Ya está, gracias. No voy a hablar”. Así, ambas eligieron mantenerse al margen de los micrófonos y las cámaras, preservando su intimidad y evitando exponer nuevamente su dolor en un contexto tan sensible. El gesto fue comprendido incluso por los propios cronistas, que destacaron la dificultad de enfrentar una situación judicial de tal magnitud y la carga emocional de tener que revivir los hechos desde cero por segunda vez.

El posteo de Gianinna antes de que comience el segundo juicio por la muerte de su papá (Instagram)

A pesar de este silencio ante las cámaras, Gianinna se expresó en sus redes sociales e hizo eco al reclamo de justicia para su papá. La hija de Claudia Villafañe , compartió en sus historias una imagen emotiva junto a su padre, tomada durante su infancia, en la que ambos aparecen abrazados en el agua. Sobre la foto escribió: “Estamos más cerca. Es mañana… TE AMO”. La publicación, acompañada por la canción “Nunca lo olvides” de Airbag, reforzó el clima de sensibilidad, memoria y deseo de reparación que atraviesa a la familia en este momento clave.