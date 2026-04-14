Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “Fue en los mejores términos”

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa y aclaró que fue en los mejores términos

Después de varios idas y vueltas, y en medio de rumores de ruptura, Marcelo Tinelli confirmó en diálogo con Teleshow su separación de Milett Figueroa. Luego de tres años de amor, viajes y cariño, el conductor y la modelo peruana pusieron punto final al vínculo que iniciaron en la pista del Bailando 2023.

“Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo”, comenzó diciendo el histórico conductor en charla con este medio. Luego Tinelli contó cómo fue su separación: “De mi parte fue en los mejores términos”.

Por su parte, horas antes, Milett había decidido participar en el programa Amor y Fuego (Willax TV) para compartir su versión de los hechos y responder a los rumores. Frente a cámaras, señaló: “Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. A quienes comentan sobre mi vida, les pido que hablen con la verdad, sin recurrir a mentiras ni difamaciones”.

Al ser consultada por los conductores sobre el estado de su relación sentimental con el conductor, Milett fue clara: “Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera”. Prefirió no ahondar en los motivos de la separación y solicitó respeto por este proceso personal: “Espero que puedan respetar mi decisión. La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí”.

Milett Figueroa anunció en televisión peruana que decidió poner fin a la relación sentimental con Tinelli a finales de marzo

Durante la entrevista, Milett reiteró su deseo de que no se distorsione la realidad y pidió respeto por su sinceridad: “No me gusta que se digan cosas que no son. Mi relación terminó a finales de marzo”. Ante las preguntas del reportero, insistió: “Estamos en abril, estoy soltera, así que les pido que respeten mi situación y no continúen con especulaciones, porque ya me siento cansada”.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se originó en los estudios de Bailando 2023, donde la conexión entre ambos resultó notoria desde el primer encuentro. En noviembre de ese año, ambos oficializaron su vínculo sentimental, lo que atrajo la atención tanto de la prensa argentina como de la peruana. Desde entonces, compartieron viajes, participaciones en grabaciones y reuniones familiares, además de aparecer juntos en el reality Los Tinelli (Amazon Prime Video), producción que aún no se estrena y que promete mostrar aspectos poco conocidos de la familia Tinelli.

Tinelli y Figueroa iniciaron su relación en 'Bailando 2023' y oficializaron su vínculo sentimental en noviembre del mismo año (Instagram)

A lo largo de la relación, la pareja estuvo expuesta a la opinión pública y a rumores sobre crisis y distanciamiento, especialmente en los últimos meses. Uno de los episodios más comentados fue la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 de Tinelli, celebrado en abril, hecho que incrementó las especulaciones sobre una posible ruptura. Además, algunos medios argentinos sugirieron que la continuidad pública de la pareja respondía a compromisos contractuales vinculados al reality, lo que añadió presión sobre la relación.

Durante casi tres años, Milett y Tinelli intentaron preservar la armonía fuera del foco mediático, aunque las especulaciones persistieron. Las preguntas sobre el futuro, los proyectos en común y la convivencia se volvieron habituales en cada aparición pública. Finalmente, Milett decidió poner fin a la relación y comenzar una nueva etapa, apartándose de los rumores y versiones cruzadas.

Hasta el momento, Tinelli no ha emitido declaraciones sobre la separación, mientras el tema continúa ocupando el interés de medios y seguidores en Perú y Argentina. El cierre de este vínculo marca el final de una de las relaciones más observadas del espectáculo regional.

Milett expresó su intención de enfocarse en nuevos proyectos y dejar atrás esta etapa, solicitando respeto por su vida privada y tranquilidad tras un periodo de intensa exposición mediática.