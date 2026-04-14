América Latina

Megaestafa ganadera en Uruguay: proponen distribuir 35 millones de dólares entre los damnificados de Conexión Ganadera

Está corriendo un plazo para que los estafados por el fondo ganadero puedan negociar una distribución anticipada de dinero procedente de la venta de ganado; un 85% de los créditos del concurso deben estar de acuerdo para que concrete el acuerdo

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Damnificados del caso Conexión Ganadera analizan propuesta (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Damnificados del caso Conexión Ganadera analizan propuesta (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Los damnificados de Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– evalúan una propuesta de acuerdo que propone distribuir USD 35 millones y cobrarlos en 60 días. Para que el pacto se concrete, el 85% de los afectados por el quiebre de la empresa tienen que estar de acuerdo.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes. Los afectados son algo más de 4.000.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa).

Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los directores de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)
Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los directores de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)

Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, le dio al síndico una prórroga de 45 días para entregar la verificación de los créditos, informó el diario uruguayo El Observador. Ese plazo está corriendo pero en paralelo avanza esta negociación para que los damnificados puedan recibir una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado.

El acuerdo establece que se repartirán USD 35 millones en 60 días de forma anticipada, siempre que se alcance a una mayoría del 85% de los créditos del concurso, consignó ese medio uruguayo. El dinero proviene de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Si se acuerda, también se evitaría que los créditos sean impugnados, algo que llevará demoras mientras el juez resuelve esos cuestionamientos a los créditos fijados en el concurso.

¿Qué dice el texto del acuerdo? La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Según informó La Diaria, el documento establece que sólo se utilizará el producto de las ventas del ganado vendido desde enero de 2025. Queda por fuera, por tanto, todo el dinero recuperado por otras operaciones destinadas a incrementar la masa activa, dispuesta para los acreedores.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó el diario El País.

Los inversores tienen plazo hasta el 12 de mayo para comunicarle al síndico Ciavattone si suscribirán el acuerdo o no.

Dos de los abogados defensores del caso consideran que la solución a la que se arribó es razonable o positiva, otros prefieren consultar a sus clientes antes de expresarse públicamente.

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