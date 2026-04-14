Jazmín Ortenzi, su salto en el ranking y la foto que anticipó la mejor semana de su carrera: “No sé si fue la suerte o el destino”

Jazmín Ortenzi brilló en Colombia y se ilusiona con seguir escalando (Fuente: Copa Colsanitas)

Desde el pasado lunes, con la última actualización del ranking WTA, el tenis femenino argentino celebra la irrupción de Jazmín Ortenzi. La riojana alcanzó el puesto 165°, el más alto en su carrera, y se convirtió en la nueva número 2 del país, por detrás de Solana Sierra (90°).

Su más reciente actuación en el WTA 250 de Bogotá transformó la realidad de la jugadora de 24 años. En su tercera participación en un certamen del circuito principal, Ortenzi pateó el tablero: proveniente de la clasificación, encadenó cinco victorias y alcanzó las semifinales.

En ese recorrido, superó a la local Camila Osorio (54º), en lo que significó el triunfo más resonante de su incipiente trayectoria, y a su compatriota Julia Riera (206°), antes de detener su marcha ante la checa Marie Bouzková (26º), primera preclasificada del torneo y, luego, campeona en tierras colombianas.

“Fue una locura lo que pasó, pero ya estoy entrenando y volví a la vida normal. Fue un lindo momento, un aprendizaje hermoso y una semana espectacular, pero ya pasó. Así como sucede cuando perdés en primera ronda, acá pasa lo mismo: lo disfruté cuando lo tenía que disfrutar; quedan lindos recuerdos y sensaciones, y ahora ya estoy con la cabeza en lo que viene”, sostuvo en conversación con Infobae.

Ortenzi espera que la mejor actuación de su carrera sirva como impulso para el resto de la temporada. “Los objetivos que tenemos con mi equipo no cambian, porque están más enfocados en el juego: en sumar herramientas, corregir aspectos y seguir mejorando. Nos centramos más en el rendimiento en sí que en el ranking o en los resultados. Sabíamos que, mejorando un par de cosas y ajustando algunos detalles, los resultados iban a llegar”, amplió.

En la semana previa al viaje, mientras recorría la Ciudad de Buenos Aires, Ortenzi vivió un momento que, días más tarde, interpretó como una señal. “Estaba bastante lejos de mi casa, saliendo de la psicóloga, y en uno de esos instantes en los que el colectivo se frenó, se me ocurrió mirar por la ventana. Ahí vi el cartel de la calle Bogotá y le saqué una foto. Pudo haber sido una ingenuidad: era mi tercer WTA y en nunca había ganado en un main draw, pero pensé: ‘Bueno, por ahí se da’. Fue lo que se me pasó por la cabeza. Y al final se dio”.

Premonición. El posteo de Jazmín Ortenzi días antes del mejor torneo de su carrera (Fuente: Instagram)

Nacida el 20 de noviembre de 2001 en Chilecito, ciudad de 60 mil habitantes ubicada en la provincia de La Rioja, Ortenzi comenzó a jugar al tenis como parte de un plan familiar de los domingos. Hasta que a los 8 años se inició en la escuelita y su primer entrenador fue Julio Titi Morales.

Debido a la falta de competidoras en su región, Ortenzi debió disputar torneos en otras provincias. En simultáneo, practicaba otros deportes e incluso había clasificado a los Juegos Evita en velocidad y en salto en largo. Hasta que, en el umbral de la adolescencia, tomó una decisión que cambiaría su vida: participar en un torneo G2 de tenis en Córdoba.

Con apenas 14 años se mudó al CeNARD, y cuenta que lloraba en cada viaje a Buenos Aires. A Jazmín le costaba despegarse de su tierra natal y de sus afectos. Sin embargo, el sueño de convertirse en profesional siempre era más fuerte.

El camino tuvo obstáculos. Por limitaciones económicas, Ortenzi no completó el proceso junior hasta la categoría Sub-18. Y ya siendo profesional, su carrera se vio interrumpida por una grave lesión -la rotura del fibrocartílago de la muñeca- en 2022 que la mantuvo alejada del circuito durante casi dos años. Tras una operación en septiembre de ese año y con el respaldo de su equipo y su familia, regresó a la competencia en enero de 2024.

Desde entonces, su recuperación fue notable: volvió en el W35 de Náutico Hacoaj ubicada en el puesto 764º del ranking WTA y, en poco más de 24 meses, saltó al puesto 165º. Con la mira puesta en las clasificaciones de los Grand Slams y en los eventos de mayor impacto, Jazmín Ortenzi está lista para ir por el sueño del top 100.

Jazmín Ortenzi se ilusiona con el top 100