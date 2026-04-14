Más revelaciones del escándalo de infidelidad de una estrella del deporte y una reportera: el foco en la “vista de los USD 2000″

Russini y Vrabel, en el ojo de la tormenta

Una serie de fotografías filtradas ha generado un escándalo alrededor de la periodista Dianna Russini y el entrenador de los New England Patriots Mike Vrabel. Las imágenes, divulgadas por el portal Page Six, muestran a ambos en situaciones afectuosas en un resort de Sedona, Arizona, y han motivado la suspensión inmediata de Russini por parte de The New York Times, medio en el que se desempeña como reportera. La medida responde a una investigación interna mientras crecen las especulaciones sobre una posible relación extramatrimonial que involucra a ambos personajes, casados desde hace años con otras personas.

El momento clave del escándalo es la difusión de las imágenes en las que Russini y Vrabel aparecen en traje de baño, tomados de la mano y abrazados en la azotea de un bungalow.

Según información difundida por El Diario NY, Steven Ginsberg, editor ejecutivo de The Athletic -apéndice deportivo del New York Times-, afirmó su respaldo hacia Russini y cuestionó la interpretación de las imágenes, subrayando que “las fotos no muestran una interacción en privado, sino en presencia de diversas personas”. El caso se complejizó tras confirmarse que tanto Mike Vrabel como Dianna Russini tienen compromisos formales desde hace tiempo: Vrabel está casado con Jen Vrabel desde 1999 y Russini contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt en 2020.

En un comunicado recogido por The New York Post, el entrenador de los Patriots defendió la inocencia del encuentro: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”. Por su lado, Russini aseguró a The Athletic que “las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”.

Una de las imágenes en el techo del bungalow (Page Six)

Sin embargo, las nuevas revelaciones atizan el fuego de la hoguera. Testigos oculares de la escena le subrayaron a varios medios locales que “no había nadie más con ellos; él estaba con una chica”. Los testimonios echan por tierra la coartada de que se hallaban en grupo.

Russini y Vrabel quedaron expuestos en la terraza privada de uno de los bungalows de cristal, en pleno atardecer, con las montañas rojizas de fondo; un entorno preparado para un encuentro romántico. El costo diario del lugar asciende a 2160 dólares por noche.

Quienes detectaron el encuentro remarcaron que, además de abrazarse y entrelazar sus manos, el entrenador y la reportera también ensayaron una especie de tierno baile.

El caso actual revive antecedentes en la trayectoria de Dianna Russini. En 2015, la periodista estuvo envuelta en una controversia tras ser acusada públicamente por Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan. La acusación, realizada en X (antes Twitter), sugería una relación inapropiada entre Russini y el directivo. ESPN, su empleador de ese momento, defendió a la reportera y calificó los comentarios como “vulgares”. Más tarde, McCloughan emitió una disculpa pública, reconociendo que sus afirmaciones eran “infundadas e inapropiadas”.

La secuencia de la polémica. Testigos oculares indicaron que no había más personas en el lugar (Page Six)

Mike Vrabel: trayectoria de una figura central de la NFL

La notoriedad pública reciente de Mike Vrabel se suma a una carrera deportiva y técnica de extensa proyección dentro del fútbol americano. Nombrado entrenador en jefe de los New England Patriots para la temporada 2025, Vrabel inició su carrera como linebacker en Ohio State, donde recibió el reconocimiento All-American por consenso. Fue seleccionado por los Pittsburgh Steelers en la tercera ronda del Draft de la NFL en 1997 y permaneció allí cuatro años como jugador de reserva.

Su llegada a los Patriots en 2001 marcó un cambio definitivo: durante ocho temporadas, Vrabel fue titular constante y pieza central en la defensa del equipo, logrando ganar tres Super Bowl y convirtiéndose en el único jugador defensivo en anotar touchdowns en dos finales consecutivas (Super Bowl XXXVIII y XXXIX). El récord de Vrabel de 12 recepciones convertidas en touchdowns en partidos oficiales de temporada regular y playoffs permanece como un dato distintivo en la liga.

Tras el final de su carrera como jugador en 2010 con los Kansas City Chiefs, Vrabel inició su recorrido como entrenador en Ohio State, enfocado en linebackers y la línea defensiva. En 2014 recaló en la NFL como técnico de linebackers, y posteriormente coordinador defensivo en los Houston Texans.

En 2018, Vrabel fue nombrado entrenador principal de los Tennessee Titans, cargo que conservó por cuatro temporadas hasta el 9 de enero de 2024. Durante la postemporada de ese año se sumó a los Cleveland Browns como entrenador y consultor de personal. Al concluir la temporada 2024, los New England Patriots anunciaron oficialmente su llegada como entrenador en jefe.

Hoy, su nombre y el de Russini están en la vidriera y no por su exposición laboral, sino por un escándalo que aún no ha encontrado su punto final.

Ambos están casados. La periodista contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt en 2020